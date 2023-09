Peníze bude možné posílat i jen přes telefonní číslo. Službu chystá ČNB a devět bank

Česká národní banka (ČNB) spustí registr, který umožní bankám zprovoznění služby, kdy pro poslání peněz bude stačit telefonní číslo příjemce. Nový systém by měl zjednodušit převádění peněz mezi lidmi a omezit omyly při špatném zadání čísla účtu, uvedla ČNB.

Banky budou mít přístup do registru od 30. října, služba by měla být lidem, kteří o ni projeví zájem, dostupná v listopadu.

Jedno číslo, jeden účet

Registr umožní párovat čísla účtu s telefonními čísly. K jednomu číslu účtu bude možné přiřadit několik telefonních, například pro rodinu, která využívá společný bankovní účet. Naopak k jednomu telefonnímu číslu bude možné přiřadit pouze jeden účet. Limit pro jednotlivé platby bude 5000 korun, při posílání peněz by se mělo plátci vždy zobrazit jméno majitele účtu, na který obnos převádí.

ČNB na přípravě služby spolupracuje s Českou bankovní asociací. Zájem o provozování služby vyjádřilo zatím devět bank. Registr telefonních čísel bude spravovat ČNB. Služba bude dostupná těm klientům bank, kteří o ni aktivně projeví zájem.

Projekt zrychlí posílání peněz a omezí omyly

Nová služba by měla podle ČNB zjednodušit a zrychlit platební styk a pomoci k omezení chyb, kterých se někdy klienti dopouštějí při zadání chybného čísla účtu nebo kódu banky. Centrální banka zároveň slibuje maximální zabezpečení systému.

„I s ohledem na nedávné kybernetické útoky na finanční instituce v ČR klademe nejvyšší důraz na zabezpečení všech plateb," uvedla ČNB.

Centrální banka také při této příležitosti zopakovala své doporučení, aby lidé posílali peníze vždy pouze těm příjemcům, které znají a kterým důvěřují. Klienti by měli být zejména obezřetní při nevyžádaných žádostech o peníze, které mohou být podvodné. ČNB varovala, že se zrychlováním plateb se také zkracuje doba, za kterou mohou lidé o své peníze přijít.

