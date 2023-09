Češi platí hotovostí více než před rokem. Roste počet obchodníků, kteří neberou karty

Hotovost je v Česku při placení stále potřeba. Lidé dokonce nyní platí hotově více než před rokem. Chtějí si takto více hlídat vlastní finance a mít kontrolu nad útratou. Současně se objevuje více obchodníků, kteří neberou karty, a tak je nutné mít kvůli mít u sebe mince a bankovky. Také proto by Češi uvítali i další rozšíření bankomatové sítě v Česku, jak vyplývá z červnového průzkumu společnosti Euronet, který letos znovu po roce zopakovala s agenturou STEM/MARK na vzorku 509 obyvatel.

Ačkoliv bez bankomatů na hotovost se zatím neobejdeme a jejich počty nijak závratně nerostou, přibývá v Česku podle průzkumu obchodníků, kteří se z různých důvodů rozhodnou nepřijímat karty a bezhotovostní platby. Lidé tak potřebují mít u sebe k dispozici více hotovosti a častěji než ještě před rokem. Zatímco vloni užívala hotovost denně jen čtvrtina dotázaných, v letošním roce už každý den platí hotově třetina lidí. A dokonce 94 procent respondentů uvedlo, že platí bankovkami a mincemi minimálně jednou týdně.

Hlavním důvodem, proč se počet respondentů, kteří platí hotově často od loňska zvýšil o 11 procent přitom je opravdu prozaický a jsou za ním právě obchodníci, kteří neberou karty. Třetina lidí se v takovém případě kvůli tomu snaží hledat bankomat, minimálně pětina, ale jde raději jinam, kde mohou platit kartou, konstatoval při prezentaci průzkumu výkonný ředitel Euronetu Ondřej Kozák. Nejvíce se tato změna ze všech regionu projevila podle něj na Moravě.

Mezi dalšími důvody, proč lidé u sebe nyní nosí častěji hotovost je pak například potřeba rozměnit si velké bankovky či zvyk, že je nutné mít u sebe vždy nějakou hotovost.

Výběr hotovosti mimo města není zrovna snadný

Nejčastějším způsobem, jak si 66 procent lidí alespoň jednou měsíčně obstarává hotovost, je přitom klasický výběr z bankomatu, popřípadě na poště. S tím, jak se ale ruší poštovní pobočky a na malých městech a v ještě menších obcích je bankomatů jen omezené množství, pokud tam vůbec jsou, komplikuje se pro tamní obyvatele i možnost, jak získat snadno hotovost. Špatná dostupnost bankomatů se týká právě malých obcí, kde jsou ale nejvíce potřeba, protože se tam dá platit kartou jen omezeně nebo vůbec. „Necelá třetina respondentů v našem průzkumu uvedla, že má bankomat velmi daleko od svého bydliště. Nejhorší dostupnost mají obyvatelé obcí do tisíce obyvatel, kde má bankomat v pěší vzdálenosti pouze 22 procent z nich. Na druhou stranu obyvatelé Prahy uvádějí dostupnost bankomatů jako rozhodně dostatečnou,“ poznamenal šéf Euronetu Ondřej Kozák.

Česko tak má podle Kozáka mnohem horší dostupnost bankomatů než další země Evropské Unie a třeba i sousední Polsko. U našich severních sousedů je ovšem jiný způsob provozování bankomatové sítě než v Česku. Zatímco v Polsku sedm tisíc bankomatů provozuje pro sedm velkých polských bank přímo Euronet, v Česku jich stejná společnost provozuje jen 650, protože banky působící v Česku dávají přednost provozování vlastní, popřípadě sdílené sítě bankomatů.

Obce, které provozují vlastní bankomat, jsou vzácné

Nejvíce v současnosti chybí bankomaty v malých obcích, kde se bankám obvykle nevyplácí je instalovat a jen malá část z těchto typů obcí je ochotná financovat provoz bankomatu ze svého. Z poplatků se totiž fungování bankomatů vzhledem k pravidlům kartových společností ohledně tuzemských transakcí v české měně nezaplatí. Jediné, čím si provozovatelé bankomatů mohou přivydělat, jsou cizí výběry. A to není (mimo místa kde proudí davy turistů) dostačující.

Měsíčně přitom provoz a údržba bankomatu přijde radnici na 10 až 15 tisíc korun českých. Takových obcí, které jsou kvůli svým obyvatelům ochotné zaplatit bankomat ale u nás příliš není. Mezi ty, které mají vlastní umístěný bankomat patří například Chřibská, Rapotín, Ostroměř, Brniště či například Heřmanova Huť.

Právo na hotovost se zamítlo

Za neochotou některých obchodníků přijímat platby kartou může být podle odborníků mimo jiné také snaha snížit daňové odvody. A také proto letos v únoru senátorka Jitka Chalánková z klubu ODS a TOP 09 zadala podnět k iniciativě k ústavnímu zakotvení práva na platbu v hotovosti a na právo nevyužívat informační technologie. Chtěla upozornit na to, že lidé se obávají, že s rozvojem digitalizace se lidé obávají povinných bezhotovostních úhrad. Senát ale tuto iniciativu letos v únoru zamítl.

