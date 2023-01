Spořicí účty v eurech jsou jako ufo. Mají úročení, které nikdo neviděl

Nakupovat euro při dobrém kurzu je jedna věc, výhodně je pak uložit, je ale věc druhá. Tuzemské spořicí účty v eurech ke zhodnocení zrovna příliš nepomohou. Nevydělají si totiž ani na poplatky týkající se běžných euroúčtů. Přečtěte si, jak vypadají spořicí účty v eurech v Česku.

Diverzifikace je dobrý způsob, jak ochránit své úspory a investice. Princip je jednoduchý – nedávat všechna vejce do jednoho košíku, jak upozorňují dobří investiční poradci, ale říkávaly to dávno už i naše babičky. A platí to i o rozložení úspor do více měn. „Střadatelé by obecně měli mít své úspory ve více měnách. Zřizovat si tedy vedle korunového účtu také účet eurový a účet dolarový, případně i účty v dalších měnách. Diverzifikují tak totiž riziko propadu jedné konkrétní měny,“ upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Podle něj je právě teď ten nejlepší čas na založení eurového účtu.

Spořicí i termínované euroúčty klamou názvem

Řada bank působících v Česku má ve své nabídce dokonce tedy i spořicí účty v eurech a dalších měnách. Jedná se ale o trochu zavádějící produkt. Mít totiž v názvu termín „spořicí“ a nemít tam ani mizivou sazbu, která by alespoň minimální zhodnocování umožňovala, je paradox. Příliš lidí je podle vyjádření všech oslovených bankovních domů proto nevyužívá. To potvrzují i sami zástupci bank: „Zájem o spořicí účty je minimální vzhledem k tomu, že sazby Evropské centrální banky jsou výrazně nižší než ČNB, a tak i zhodnocení na vkladech v eurech se aktuálně pohybuje na úrovni 0,05 procent ročně,“ poznamenává Tereza Kaiseršotová z Raiffeisenbank.

Většina spořicích účtů v eurech je ovšem úročena ještě méně, a to téměř nulovou sazbou 0,01 procenta. Nováček trhu Max Banka má spořicí účet v eurech dokonce se sazbou nula.

Podobně pak jsou na tom s 0,01 procenta ročně i termínované účty v eurech. U těch si i při takto mizivé sazbě ještě banky kladou dokonce i podmínky minimálního vkladu ve stovkách eur. Třeba Moneta Money Bank chce, abyste si při založení uložili nejméně 1500 eur.

Některé banky „eurospořáky” pro jistotu zatím ani nenabízejí. V nabídce je nemá například ani Česká spořitelna, Komerční banka či Saxo Bank, které jinak korunové spořicí účty mají a zaměřují se na movitější klientelu. Kormerční banka nicméně nabízí místo eurospořáků v cizí měně alespoň krátkodobé a střednědobé termínované vklady. Úročení se pohybuje od 0,01 do 0,5 procenta ročně podle doby, na kterou si peníze uložíte. Nejlépe úročený vklad s roční sazbou 0,5 procenta je ten v amerických dolarech a na pět let, euro i na takto dlouhou dobu banka úročí jen sazbou 0,01 procenta. Minimální výše vkladu je navíc 1000 euro nebo 1000 amerických dolarů.

Hledání smyslu

Zakládat si euroúčty, respektive spořicí účty v euru, má smysl především pro ty, kdo mají pravidelné příjmy v cizí měně nebo hodlají alespoň nějakou dobu pracovat či studovat v zahraničí. Pokud si totiž založíte účet a necháte na něm prostředky ležet, tak i v případě, že vám je neukusují poplatky, peníze na účtu další peníze nepřinesou a jejich hodnota díky inflaci dále klesá.

Mít spořicí účet v eurech v současnosti také smysl příliš nedává, jedině snad jako rezerva, na kterou nechcete sáhnout, ale chcete ji mít ihned k dispozici. To ovšem diskvalifikuje termínované účty v eurech, kde jsou peníze téměř neúročené a ještě i po určitou dobu vždy nedostupné.

Alternativa pro toho, kdo se nebojí riskovat

Jednou z mála alternativ pro alespoň nějakou práci eurových úspor jsou pro drobné střadatele crowdfundingové operace v eurech. Může to být třeba na platformách, které podporují financování startupů či malých firem nebo investice do realitních projektů. Přes tento způsob investování můžete zhodnotit svá eura třeba i o deset až dvanáct procent ročně. Musíte ale pochopitelně brát v úvahu, že peníze máte v projektu uložené až do konce daného projektu, tedy třeba rok či dva. Nemůžete si je tak ani předčasně vybrat.

V některých crowdfundingových projektech vám nicméně mohou měsíčně přicházet alespoň výnosy z vaší investice. Další věcí, kterou je třeba brát v úvahu, je pak pochopitelně určitá míra rizika, protože se nejedná o bankovní produkty s garancí pojištění vkladů. Současně si musíte také sami ohlídat zdanění výnosů.

