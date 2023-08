Výhody a nevýhody plateb jen na číslo mobilu. Spuštění novinky je na spadnutí

Další zjednodušení bankovních plateb z účtu na účet je na spadnutí. K odeslání platby na účet už vám brzo postačí vědět jen samotné telefonní číslo mobilu majitele. Odpadne tedy nutnost znát číslo účtu protistrany. Dlouho připravovaná novinka zvaná „Platby na kontakt“, kterou uvedou banky podle optimistického scénáře ještě letos, podle toho pesimistického až v dalším roce, skrývá ale minimálně jednu zapeklitost. A tou bude nutnost registrace do systému.

Reklama

„Řekni mi svůj telefon a já ti na základě toho obratem pošlu peníze.“ Tak by ve zkratce už opravdu brzy mohly vypadat platby na účet bez znalosti čísla účtu. Říká se jim v Česku „Platby na kontakt“ (PNK). Podle kuloárních informací z bank je to prý na dobré cestě, že by se tato platební novinka mohla letos snad i schválit.

„Nyní se vyjednává přesné znění dokumentace a ladí se smlouvy, aby byl bezchybný průběh. Až se dostaneme do fáze, že nikdo z bank nebude mít připomínky a dokumentace se odsouhlasí, vyjde to ve věstníku ČNB a za dva měsíce to pak začne platit,“ vysvětluje mluvčí České národní banky (ČNB) Petra Vlčková. Přesné datum, od kdy by platby na kontakt mohly začít platit, ale nechce raději uvést. Může to být podle ní letos a stejně tak i začátkem příštího roku.

Kvůli platbám PNK se bude třeba registrovat

Každý, kdo bude chtít využívat platební novinku PNK, aby mu mohl někdo na jeho účet jednoduše posílat platby jen na základě telefonního čísla, se bude ale muset sám přes svou banku registrovat do systému. To znamená, aby se k jeho účtu přiřadilo pouze jedno telefonní číslo. „Kdo disponuje více bankovními účty, bude si muset pro tento typ platby zvolit jen jeden z nich,“ upozorňuje Petra Vlčková. Znamená to, že všechny platby, které vám takto někdo pošle, budou moci chodit jen na jeden z více vašich účtů, pokud vlastníte jen jedno telefonní číslo.

První velká banka snižuje sazbu spořicího účtu. Při nesplnění podmínek úročí jen za půlku Money Spořicí účty jsou v létě v ospalém módu a většinou se s nimi nic moc zajímavého neděje. Změny sazeb a podmínek tuzemské banky obvykle oznamují ještě před letními prázdninami, pokud nějaké změny na léto vůbec plánují. Oznámení ČSOB, jedné z největších tuzemských bank, o snížení sazeb spořicího účtu krátce po prázdninách, je tak první vlaštovkou, která už možná avizuje podzimní trendy. Ten hlavní trend je pro většinu bank ale stále stejný. Je jím lov na nové klienty, což přiznávají mezi řádky mluvčí většiny bank. Věra Tůmová Přečíst článek

„Pokud bude mít klient více účtů i více telefonů, pak bude vždy možné propojit jedno telefonní číslo s jedním číslem účtu,“ upřesňuje Tomáš Hládek z České bankovní asociace (ČBA) a dodává, že na druhé straně bude ovšem možné, aby bylo s jedním číslem účtu propojeno i více telefonních čísel a to třeba v případě manželů, kteří využívají společně jeden účet, ale každý má svůj telefon.

Na celý registrační proces, respektive systém bude dohlížet ČNB. Ostatní část platby bude už na každé ze zapojených bank, přístup bude otevřený všem bankovním domům. V tuto chvíli se k implementaci novinky v první fázi hlásí zatím devítka z nich. Inspirací při přípravě nové platební služby byly zkušenosti z několika států, kde již podobný systém funguje. Vedle Lotyšska a USA to je už třeba i na Slovensku.

Jak to bude v praxi fungovat

To, jak bude celý proces registrace vypadat v praxi, bude záviset na tom, jak si jej každá banka ve svém internetovém a mobilním bankovnictví sama nastaví. Zatím se vše ladí a dokud nebudou všechny strany souhlasit s finální verzí toho, jak to bude fungovat, nechtějí ani bankovní domy zveřejňovat další podrobnosti. Například ČSOB už má ale pro své klienty základní informace ke službě v nových obchodních podmínkách a třeba Komerční banka a Creditas mají zase už informace o možnostech nového typu platby ve své nejnovější verzi mobilního bankovnictví.

V zásadě by to ale podle informací z několika oslovených bank mělo být tak, že v mobilním smartbankingu či internetovém bankovnictví si jednoduše na pár kliků spárujete číslo svého mobilního telefonu s vaším účtem. Spárovaná dvojice bude uložena v registru, který povede ČNB. V okamžiku, kdy vám bude chtít někdo poslat peníze, bude stačit, když při vyplňování platebních údajů zvolí PNK a uvede vaše telefonní číslo a platbu odešle.

Systém následně provede dotaz do registru ČNB a ten potvrdí, zda je vaše telefonní číslo v registru uvedené a dotazující se bance sdělí odpovídající číslo účtu příjemce. Dále platba proběhne už standardním způsobem. V případě, že v registru dané mobilní číslo nebude registrované, systém o tom informuje dotazující se banku a platba se nebude moci uskutečnit, protože nebude známé, na jaký účet se má odeslat.

Výhody

Díky nové platební službě tedy odpadne přepisování dlouhých čísel účtů, kdy často v takovém okamžiku dochází chybnému přepsání a peníze se pak odešlou na jiný účet. Do budoucna ČNB zatím nevylučuje, že se PNK rozšíří ještě o další možné údaje jako je například emailová adresa příjemce tak, jak to je známé například už u některých fintech platebních společností.

Nevýhody nové služby

Skrytou nevýhodou, která se objeví minimálně v počátcích zavádění služby, bude tedy již zmiňovaná povinná registrace. Kdo nebude mít v souvislosti s platbou na kontakt své telefonní číslo registrováno ke konkrétnímu účtu, nebude mu možné platbu tímto způsobem poslat a stále bude třeba znát při platbě jeho číslo účtu.

Nová platební služba bude také pro začátek omezena jen pro soukromé účty a OSVČ, jak potvrdil pro newstream.cz Tomáš Hládek z ČBA, která na platební novince už řadu měsíců spolupracuje s ČNB. „V prvé fázi očekáváme použití jen u účtů fyzických osob, a to ať už „obyčejných občanů“ či OSVČ, tedy osob samostatně podnikajících.“ Firmy a organizace si tak budou muset počkat, zda se služba zpřístupní a za jakých podmínek i pro firemní použití, pokud to vůbec bude možné.

Neberete karty? Odcházím. Bez bankovek a mincí platí už sedm Čechů z deseti Money Až 57 procent zákazníků v Česku z obchodu odchází, když jim obchodník neumožní platit kartou a v peněžence nemají dost peněz na nákup. Vyplývá to z posledního průzkumu dceřiné společnosti Komerční banky KB SmartPay. Sentimentální touha zákazníků po návratu k hotovosti se tak prý podle výsledků tohoto šetření i zkušeností bankovních expertů nekoná a trend je opačný. Všechno směřuje k moderním způsobům placení, protože jsou pro obě strany bezhotovostní platby rychlejší a pohodlnější, bezpečnější a obvykle i výhodnější, uvádí banky i kartové společnosti. Věra Tůmová Přečíst článek