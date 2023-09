REPORTÁŽ: Jak mi kyberpodvodníci vysáli z účtu tisíce. A jak jsem je získala zpět

Každý měsíc v rychlosti prolétnete bankovní výpis. Kontrolujete si odchozí platby. Nic podezřelého nenajdete. Za pár měsíců, v horším případě let, ale zjistíte, že vám z účtu potichu a nenápadně zmizely tisíce korun. Jak je to možné? Podívali jsme se jednomu z nových kyberpodvodů na zoubek v naší reportáži i včetně toho, jak v reálu funguje málo známé pojištění internetových rizik.

Uprostřed léta si takhle v noci kontroluji své bankovní transakce na účtu v ČSOB, protože jsem se právě vrátila z cesty za oceánem. Je to taková mechanická, pravidelná a docela nudná činnost. Najednou zbystřím, něco se mi nezdá. Vidím včerejší transakci neurčitého obchodníka. Je to jen pár korun, zhruba ve výši oběda v centru Prahy, tedy kolem dvou set korun, nic mi to ale neříká. Podivné je i to, že částka je formulována jako přepočet z kurzu dolaru. Vím ovšem jistě, že takovou platbu jsem udělat nemohla. Kdekoli v cizině platím jinak, virtuální platební kartou a bez konverze. Platba se mi tak čím dál více zdá podezřelá.

Pár desítek minut před půlnocí proto volám bance. Chci se doptat na platbu, co to je za obchodníka. Mladík na nočním call centru ČSOB odhaduje, že by to mohly být eskortní služby, tedy dodávka placených sexuálních pracovníků či pracovnic přímo do domu. To mne dorazilo! Okamžitě s mladíkem z call centra blokuji kartu a jdu zkoumat další bankovní výpisy za celý rok. Během chvíle vidím další podobné platby. Díky tomu, že jsou vždy přepočítané pohyblivým kurzem z dolaru, a tedy nikdy se nejedná o stejnou částku, jsou ve výpisu docela nenápadné. Při podrobném zkoumání výpisu z účtu dané kreditní karty, vidím najednou podobných plateb v jednom měsíci více, a dokonce ještě i od dalšího podobně neurčitého obchodníka. Dívám se zpátky až do začátku roku.

Podvodná platba, co se tváří jako předplatné

Začalo to, když jsem byla na reportáži v zahraničí a nemohla si kontrolovat podrobně všechny pohyby na účtu. Kyberpodvodníci nejprve poslali jednu platbu, která se chovala třeba jako jedno z předplatných k účtu Apple, Spotify nebo Netflix. Předplatné se obvykle už znovu každý měsíc v bance nepotvrzuje, ačkoliv všechny ostatní platby ano. V okamžiku, kdy jsem tedy platbu při svém cestování přehlédla, vyúčtovali si podvodníci do dvou týdnů další platbu a pak další. Platby nikdy nebyly vedle sebe, aby to člověka trklo, ani nebyly ve stejné výši ani v pravidelném čase. Byly náhodně účtované v průběhu měsíce. Pokud takovou platební kartu máte jako hlavní a děláte přes ní třeba sto drobných plateb za měsíc, hravě tyto kyberpodvůdky přehlédnete, pokud si výpis nekontrolujete podrobně platbu za platbou. Což nyní, s tou zkušeností, rozhodně doporučuji.

Reklamace pomůže jen částečně

Podvodné platby jsem nakonec ve spolupráci s bankou reklamovala. Musela jsem jim dodat výpisy všech podvodných plateb a vyplnit jejich speciální online reklamační formulář, který si následně vytisknete, podepíšete a pošlete na reklamační emailovou adresu banky. Byla jsem příjemně překvapená, že banka komunikuje rychle. Sice má na reklamaci řadu dní, ozvala se už do pár hodin po oznámení a navrhla způsob řešení reklamace. Slíbili mi proplatit jen část plateb, protože jsem kyberpodvod odhalila až se zpožděním.

„Přijměte prosím informaci, že do reklamace byly zahrnuty transakce od XXX dne. Dle Obchodních podmínek pro platební karty je klient povinen průběžně, alespoň však jednou měsíčně kontrolovat svůj účet a reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu,“ napsala mi banka. Pravda, byla to moje chyba. Naštěstí jsem však měla tuto kartu v bance pojištěnou na internetová rizika, a tak jsem si řekla, že konečně zjistím, jak taková pojistka, kterou jen tak nevyzkoušíte, funguje. A nahlásila jsem škodu k této pojistce.

Výhody a nevýhody pojištění internetových rizik

Tento typ pojistky proti internetovým rizikům nenabízí ale zdaleka každá tuzemská banka. ČSOB patří k těm několika málo výjimkám, které takové pojištění mají. Přijde vás na 25 korun měsíčně a myslíte si, že vás ochrání před všemi možnými kyberzločiny. Nejprve to tak sice vypadá, při podrobném zkoumání, ale zjistíte, že pojistka má své limity. Ani hlášení škody pak není záležitost na pár kliknutí a vyžaduje docela dobré znalosti, jak vše sepsat, naskenovat a odeslat. Také pojišťovna nicméně reagovala na mé hlášení škody rychle, během pár hodin. Zadala mi však sérii úkolů, které nejsou zrovna pro každého, a zvláště starším lidem mohou přijít neřešitelné.

Vedle přesného popisu případu, jak ke škodě došlo, legislativní oddělení asistenční služby pojišťovny po mně chtělo vyjádření k několika detailům transakcí, výpis z účtu v nepřepisovatelném formátu, ze kterého je zřejmé jméno majitele účtu, veškerou korespondenci s bankou a úřední záznam o podaném vysvětlení na Policii ČR. Celkem se jednalo o minimálně dvanáct dokumentů, které jsem zpracovala a posílala pojišťovně elektronicky. Nejdéle mi trvalo získat záznam od policie. Trestní oznámení jsem totiž posílala datovou schránkou v době dovolených, takže se vše o pár dnů protáhlo. Stejně jsem se musela dostavit na služebnu osobně kvůli provedení a podpisu záznamu, jak požaduje prý úřední šiml.

Při hlášení kyberškody se vyplatí znát nové technologie

Poté, co jsem vše pojišťovně doložila, dozvěděla jsem se z dlouhého emailu psaného právním jazykem, že jsem určitě musela udělat někde chybu já nebo moji disponenti. A že mi tak neuhradí celou zbývající škodu, ale jen 75 procent. S pojišťovnou jsme si pak vyměnily emaily, abych toto uvedla na pravou míru, jelikož disponenty nemám a chybu, že bych nakupovala ve špatných e-shopech a tak podobně, jsem neudělala. Naopak jsem zjistila, že cesty podvodníků směřují do Ruska, kde jsem nebyla ani nic nenakupovala. Nakonec mi pojišťovna argumenty uznala a v rekordně krátkém čase i vyplatila celou zbývající částku škody na můj účet.

Jak by to ale vypadalo, pokud by se něco podobného stalo staršímu člověku, či někomu, kdo neovládá technologie a internetové bankovnictví, je otázka. Banka i pojišťovna nicméně shodně uvádějí, že klient může své hlášení škody provést i s jejich pracovníkem na pobočce.

S reklamací vůči bance a s hlášením škody pojišťovně jsem dohromady strávila více jak 40 hodin čistého času. Škodu, která mi vznikla jsem získala celou zpět, částečně od banky, částečně od pojišťovny. V případě, že by se policii podařilo získat škodu od podvodníků zpět a vyplatili by mi ji, jsem podle informací z pojišťovny povinna jim tuto sumu převést.

Ani pojištění vás proti kyberpodvodům nespasí

Spoléhat se, že vás pojistka proti internetovým rizikům kompletně ochrání ovšem není vůbec prozíravé. Uvedené pojištění kryje takovéto škody při zneužití platebního prostředku jen do výše 50 tisíc korun. Na zneužití identity na internetu je výše limitu 250 tisíc. Například pojištění u České spořitelny proti phishingu má pojistné krytí podle mluvčího banky Filipa Hrubého do 400 tisíc korun. A banka na webu slibuje, že vám uhradí 100 procent vybrané částky při zneužití přístupových nebo platebních údajů až do výše limitu pojištění. Podobné pojištění má v nabídce i mBanka za 49 korun měsíčně.

Jedinou a nejlepší obranou proti podobnému typu zneužití konta či kreditní karty, kdy vám z účtu mizí malé částky, tak je prevence. Tedy pravidelná a důkladná kontrola zaúčtovaných položek každý měsíc na výpisu z účtu. Jakmile si všimnete neznámého obchodníka, byť u malé částky, měli byste zbystřit a hlídat si, zda se taková platba neopakuje a při jakémkoliv podezření ihned zablokovat kartu.

Ostatně o tom, že se tento typ podvodů, které vysávají účet klienta po malých částkách, v Česku v posledních týdnech rozjíždí, informoval dnes redakci newstream.cz i manažer bezpečnosti digitálních kanálů ČSOB Petr Vosál.

Kybernetických útoků dramaticky přibývá ale celkově. Podle aktuálně zveřejněných statistik České bankovní asociace (ČBA) jen v prvním letošním pololetí jich bylo přes 30 tisíc, z toho na policii bylo hlášeno přes 10 tisíc z nich. Nejvyšší škoda u jednoho klienta pak činila podle ČBA více jak 15 milionů korun. Škoda na jednoho klienta ale po dle policejních statistik už ale klesá a v současnosti vychází na necelých 22 tisíc korun.

