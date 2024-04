Peníze přes telefonní číslo už umí posílat sedm bank. Češi se platby na kontakt ale stále učí

Půl roku po zavedení bankovní novinky s názvem Platby na kontakt se přidává ke službě nově i Moneta Money Bank. Službu, která umožňuje odeslání peněz na účet kolegy či známého jen s uvedením jeho telefonního čísla, umožňuje v Česku nyní už sedm bank. Shrnujeme, které banky tyto platby umí a jak to vše funguje.

Bankovní služba Platby na kontakt vstoupila na český trh za velkého zájmu uživatelů v polovině loňského listopadu. Jen během prvních dvou dnů si ji podle České bankovní asociace (ČBA) sjednalo téměř čtvrt milionu klientů šestice bank, které se do zavádění novinky pustily. Konkrétně to byla Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Komerční banka a Raiffeisenbank. Nyní se k nim přidává ještě i Moneta Money Bank. Také její klienti si tedy už mohou službu aktivovat přímo ve své mobilní aplikaci Smart Banka a mohou takto posílat v rámci jedné transakce až pět tisíc korun, jak uvádí ředitelka komunikace a udržitelnost Skupiny Moneta Zuzana Filipová.

Kvůli posílání přes číslo mobilu se už registrovaly sta tisíce klientů

Listopadový impozantní nástup služby byl přitom podle ČBA docela překvapivý. Další zájem o službu už pak byl podle bankovních dat podstatně nižší. „Pravděpodobně je to způsobeno i tím, že lidé jsou dlouhé roky zvyklí na to, že musí vyplnit správné číslo účtu. A přesto, že banky v mobilních aplikacích nabízejí Platbu na kontakt, tak klienti často hledají správné číslo účtu a neuvědomí si, že mohou tu službu využít,“ usuzuje Tomáš Hládek z ČBA. I tak si ale spárování telefonního čísla s číslem bankovního účtu ve své bance stihlo do poloviny letošního dubna sjednat téměř půl milionu lidí.

Takováto registrace je přitom podmínkou a bez ní není možné službu využívat. Banka by totiž nevěděla, na jaký účet majitele telefonního čísla má peníze poslat. Registrace je však jen na pár kliknutí v mobilní aplikaci, a i celý proces trvá obvykle pouze pár minut. Je ale třeba si ohlídat, abyste měli v mobilu aktuální verzi smartbankingu, aby vše proběhlo bez problémů.

Současně je také dobré vědět, že k jednomu telefonnímu číslu může být v registru přiřazen jen jeden bankovní účet. Převod peněz prostřednictvím služby Platby na kontakt je navíc možné dělat jen v rámci České republiky. Registr jako takový spravuje Česká národní banka (ČNB) a nastavené telefonní číslo je pak i možné kdykoliv z této služby odregistrovat. Celý systém Plateb na kontakt je také podle ČBA zabezpečený na nejvyšší úrovni stejně jako kterékoli jiné platby.

Jak placení na kontakt tedy funguje

„Při registraci stačí, aby si klient přiřadil telefonní číslo k jednomu ze svých platebních účtů. Následně povolí aplikaci přístup ke kontaktům v mobilním telefonu, čímž se automaticky objeví na platebním příkazu všechny jeho kontakty, které si již tuto službu u svých bank taktéž aktivovaly a kterým lze platbu tímto způsobem poslat,“ shrnuje senior manažer depozit a karet Artur Galstyan z Monety.

Klienti ale nemusí mít obavy ze zneužití kontaktů ve vlastním mobilu, protože ty jsou uloženy jen v paměti telefonu a banka k nim nemá přístup. Při samotné Platbě na kontakt potom stačí po výběru telefonního čísla příjemce platby už jen napsat požadovanou částku a platbu potvrdit. Převod peněz pak zpravidla proběhne do deseti vteřin také díky tomu, že všechny banky, které službu v Česku nyní provozují, podporují i takzvané okamžité platby.

Jednou z nejčastěji zmiňovaných výhod Plateb na kontakt je, že díky tomuto způsobu placení je možné se vyhnout omylům kvůli chybnému zadání čísla účtu, na který se posílají peníze.

