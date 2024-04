Cashback trenduje. Kouzlo výběru hotovosti v obchodě objevuje čím dál více Čechů

Češi přicházejí na chuť cashbacku. Tedy výběru hotovosti při nakupování. V obchodech si díky této službě vybírají hotovost rok od roku ve větším počtu i objemu, jak je zřejmé ze statistik Sdružení pro bankovní karty (SBK). Ještě před pěti lety přitom o tuto službu velký zájem zrovna moc nebyl. Proč se tedy chování Čechů i obchodníků nyní mění?

Reklama

Důvody, proč stále více lidí v Česku si vybírá hotovost na prodejnách místo v bankách, jsou docela prozaické. Mění se chování bank, které mají méně poboček s hotovostí i množství nainstalovaných bankomatů. Aktuálně jich k poslednímu dni roku 2023 bylo podle dat SBK v Česku 5478. V roce 2022 bylo u nás bankomatů 5555 a rok před tím 5572. Míst na výběr hotovosti z bankomatu tak postupně ubývá. Část bank se totiž rozhodla bankomaty sdílet a není tak potřeba mít v jednom místě více obdobných přístrojů. Ubývá ale také poboček pošt, na kterých se také hotovost na přepážce běžně vybírá.

Lidem tak nejspíš nic jiného než zkusit právě cashback v nejbližším obchodě ani nezbývá, pokud nechtějí za výběrem hotovosti cestovat příliš daleko. „Na základě zpětné vazby od klientů a osobních bankéřů víme, že na řadě míst byly zrušeny bankomaty, zejména pak v menších obcích, ale pokud zde stále fungují například potraviny nebo čerpací stanice, tak obchodníci poskytují službu cashback. Klienti tak nejsou nuceni jezdit mimo své bydliště, aby si mohli vybrat menší hotovost. Zároveň je tato služba pohodlná, protože v neznámém místě nemusíte hledat bankomat a zvládnete vše na jednom místě,“ shrnuje Lucie Brunclíková z Banky Creditas.

Roste počet výběrů i jejich výše

Kouzlo výběru hotovosti na pokladně při nákupu, objevuje tedy stále více zákazníků, ale i samotných obchodníků. Zvyšují se totiž poměrně plynule jak počty transakcí cashback, tak i suma, kterou si lidé takto v obchodech každým rokem vyzvedávají. Výjimku představoval jen covidový rok 2020, kdy lidi do obchodů chodili kvůli pandemickým opatřením mnohem méně. Statistiky SBK tak uvádí, že zatímco v roce 2019 se uskutečnilo přes 1,553 milionu transakcí cashback, vloni se to už blížilo ke 3 milionům a podobně progresivně každým rokem nyní stoupají i objemy peněz, které si lidé vybrali na pokladnách obchodníků. Ještě před covidem to přitom vypadalo jako slepá ulička a příliš lidí službu cashback nevyužívalo, mimo jiné i proto, že ji ani mnoho obchodníků nenabízelo. Nyní jich cashback nabízí již tisíce po celé zemi a stále více lidí toho využívá.

Rostoucí zájem o cashback hlásí i některé banky. „Sledujeme mírný nárůst obchodníků, u kterých klienti ČSOB Cashback využili, meziročně se jedná o asi tři procenta. Růst samotných objemů a počtu transakcí cashback odpovídá standardnímu růstu karetních transakcí. Průměrná transakce se pohybuje kolem 1600 až 1700 korun, se standardním výkyvem nahoru ve Vánočním období. U jednoho obchodníka udělají naši klienti měsíčně kolem 15 cashback transakcí,“ potvrzuje Petr Milata z ČSOB.

Jak poznám, kde si mohu vybrat hotovost jako cashback?

Samotná služba cashback je v České republice známá a aktivní už více jak 15 let a jako první s ní přišly velké banky a jen pro vybrané obchodníky. Ani po takové době cashback ale dnes neumožňují všechny obchody v Česku. Jedná se totiž o službu kartových společností VISA a MasterCard a proto je třeba hledat obchodníky, které mají na prodejně logo označující přímo tuto službu, tedy VISA Cashback nebo MasterCard Cashback. Podle statistik SBK bylo ke konci roku 2023 u nás takovýchto prodejních míst 7301. A toto číslo se proměňuje podle toho, jak se kartovým společnostem daří službu s obchodníky nasmlouvat. Jen od roku 2019, kdy cashback nabízelo 6587 prodejen, se u nás počet provozoven s cashbackem každým rokem zvedal, vyjma roku 2022, kdy se jich objevilo nebývale ještě více (7695). Aktuálně je tak cashbackových provozoven v Česku o více jak 700 víc než před pěti lety.

Službu výběru hotovosti při nákupu obvykle nabízejí například supermarkety velkých obchodních řetězců, které na to mají proškolený personál i speciálně upravený software pokladen. Hotovost tak vyměníte například v prodejnách sítě Albert, v Penny Marketu nebo Globusu či na pokladnách COOP, Žabka nebo Konzum. Cashback najdeme také u některých benzínek nebo trafik, či třeba v drogeriích Teta. Výběr hotovosti ale nemusí mít všechny prodejny daného řetězce, jak upozorňuje na svých webových stránkách právě Drogerie Teta. Ucelená databáze míst, které poskytují službu cashback, ale v tuto chvíli podle Kristýny Dolejšové z mBank neexistuje a je tak třeba se orientovat jen podle nálepky na kase nebo se pokladní zeptat.

Co je třeba vědět o cashbacku na prodejně

Zatímco dříve jste museli mít minimální výši nákupu, abyste si mohli hotovost na pokladně vyzvednout, dnes už ji vydávají zpravidla od jedné koruny. Maximálně pak si můžete tímto způsobem vyzvednout až tři tisíce korun. Jedná se často i o výhodnější způsob výběru hotovosti než z bankomatu cizí banky. Pokud jsou totiž tyto výběry za poplatek, za výběr na pokladně obchodníka nic neplatíte.

Službu umožňují téměř všechny banky, které mají platební karty a většina jich navíc tento způsob výběru hotovosti nabízí i zdarma, zpoplatněny bývají v některých případech a jen u minima bank výběry cashbackem na kreditní kartu. Součet bezhotovostní platby a služby Cashback nesmí ovšem podle Lucie Brunclíkové překročit stanovený týdenní limit platební karty pro obchodníky. Banka také podle ní neposkytuje službu mimo území České republiky.

V reálu to pak funguje zcela jednoduše. V bance ani není třeba nic kvůli tomu aktivovat. Stačí najít obchodníka, který cashback nabízí a platit za nákup kartou s dostatečným limitem, abyste si mohli peníze vybrat. Před samotným zaplacením nákupu pokladníkovi jen oznámíte, že byste chtěli cashback a v jaké výši. Pokladní to zaznamená do elektronické pokladny podobně jako zboží a na účtence potom máte s nákupem rovnou i cashback, který vám vzápětí pokladní vyplatí. Nákup i cashback pak téměř okamžitě uvidíte i na svém účtu.

Cashback jako odměna, kdy banka platí vám

Výraz cashback se používá ještě ale minimálně ve dvou dalších případech. Jednak se takto někdy označují finanční odměny klientům bank za nakupování u konkrétních obchodníků. Nakoupíte si třeba knihy v Luxoru a zaplatíte kartou vaší banky a ta vám za to v dalším měsíci vrátí třeba pět procent ze zaplacené částky na účet. Bankovní domy takto chtějí motivovat své klienty k tomu, aby platili za nákupy právě jejich platebními kartami a neměli tak u nich jen spící či málo využívaný účet. Mezi bankami, které takto klienty odměňují je například Air Bank, Česká spořitelna, Komerční banka či ČSOB.

Peníze lze získat i přes speciální cashback portály

Dalším případem, pro který se užívá slovo cashback jsou pak finanční odměny za nakupování u vybraných obchodníků od cashback specializovaných portálů. Pro získání pár procent z nákupu zpět ale musíte nakupovat přes kód daného portálu, tedy musíte si při nakupování aktivovat link, aby portál věděl, že jste nakoupil přes něj. Pokud toto splníte a obchodník nákup následně potvrdí, dostanete do virtuální peněženky portálu svou odměnu, kterou si může zpravidla od určité sumy i vybrat. Mezi takovéto cashback portály patří v současnosti například asi největší PlnáPeněženka.cz, Tipli.cz nebo Hamty.cz.

Virtuální karty chrání držitele před internetovými šmejdy. A na to Češi slyší Money Virtuálních platebních karet už je dnes v Česku 16krát více než před pěti lety. A toto číslo se neustále zvyšuje. Stále více Čechů se tak chrání před zneužitím své platební karty právě pořízením té virtuální. Podívejte se, jaké jsou její výhody a ve které bance v Česku si dnes můžete virtuální kartu pořídit jen na pár kliknutí v internetovém či mobilním bankovnictví. Věra Tůmová Přečíst článek

Šmejdi mají nový způsob jak obrat lidi o peníze. Z bankomatu vyberou i bez karty Money Pražští kriminalisté odhalili nový způsob, jakým podvodníci dokážou vybrat z bankomatu cizí peníze, aniž u sebe mají platební kartu okradeného. Používají k tomu bezdrátovou technologii NFC a falešnou bankovní aplikaci pro mobilní telefony. Minulý týden policisté zadrželi muže podezřelého z toho, že touto metodou neoprávněně vybral desítky tisíc korun. O případu na webu pražské policie informoval její mluvčí Richard Hrdina. ČTK Přečíst článek

Eurové úspory se dají zhodnotit i na spořicím účtu v Česku. Ale jen v jedné bance Money Sazby cizoměnových spořicích účtů nejsou v Česku zrovna hitparádou velkého zhodnocení. Až na jednu výjimku vám zhodnotí úspory v eurech téměř nulou. O něco lepší šanci na zhodnocení poskytují spíš termínované vklady v eurech a dalších měnách, které ale zase blokují peníze po řadu týdnů. Podívejte se na náš přehled, kde vám úspory v eurech a dolarech zhodnotí nejlépe a kde úročit úspory úplně banka přestala. Věra Tůmová Přečíst článek

PŘEHLEDNĚ: Zkontrolujte si, jakou má vaše platební karta pojistku. Jsou tam velké rozdíly Money S tím, jak se rozšířilo placení kartami, mobily a chytrými hodinkami, rozšiřují se i možnosti, jak chránit platební karty před ztrátou, krádeží či zneužitím pomocí pojištění. To ale nebývá vždy u karet automaticky nastaveno. Jednotlivé banky se navíc odlišují v tom, jaká rizika jejich pojistky kryjí a do jaké výše. Přinášíme tak základní shrnutí nejdůležitějších parametrů pojištění platebních karet, abyste se v případě škody nedostali zbytečně do úzkých. Věra Tůmová Přečíst článek