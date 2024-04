Virtuální karty chrání držitele před internetovými šmejdy. A na to Češi slyší

Virtuálních platebních karet už je dnes v Česku 16krát více než před pěti lety. A toto číslo se neustále zvyšuje. Stále více Čechů se tak chrání před zneužitím své platební karty právě pořízením té virtuální. Podívejte se, jaké jsou její výhody a ve které bance v Česku si dnes můžete virtuální kartu pořídit jen na pár kliknutí v internetovém či mobilním bankovnictví.

Češi už evidentně přicházejí na chuť virtuálním platebním kartám. Tedy kartám, které nemají v peněžence v podobě plastové karty, ale mají je uložené třeba jen v mobilu či v chytrých hodinkách. Zatímco v roce 2020 tento typ platebních karet v Česku podle průzkumu společnosti Cofidis téměř nikdo neznal a platilo s nimi tehdy jen zhruba 5 procent lidí, vloni už počet těchto nefyzických platebních instrumentů překročil podle statistik Sdružení pro bankovní karty (SBK) číslo 700 tisíc vydaných virtuálních karet. A toto číslo dál rapidně stoupá, jak hlásí všechny banky, které mají virtuální karty ve svém portfoliu.

Platba chytrým náramkem či hodinkami přitom vypadala kdysi jako sci-fi. Ještě před pár lety experti tvrdili, že se virtuální platby nemohou stát masovou záležitostí. Dnes už to je ale na mnoha místech docela běžný způsob placení, který má navíc v oblibě čím dál více lidí, a hlavně těch mladších. "Zaznamenali jsme meziroční nárůst plateb pomocí mobilních zařízení (mobilů a hodinek) o 56 procent. Také nahrávání platebních karet do těchto zařízení se zvýšilo o 31 procent," říká mluvčí Moneta Money Bank Zuzana Filipová, podle které jde navíc o moderní, inovativní a ekologicky šetrnou platební metodu. I podle toho je tak prý zřejmé, že virtuálními kartami bude v nejbližší budoucnosti v Česku platit stále více lidí.

O stovky tisíc víc virtuálních karet jen za pět let

Za posledních pět let se totiž počet virtuálních karet vydaných podle čísel SBK v Česku zvýšil přinejmenším 16krát. Zatímco v roce 2019 si lidé pořídili jen něco málo přes 42 tisíc virtuálních karet, o rok později se toto číslo zdvojnásobilo a od roku 2022 tempo začalo narůstat ještě razantněji. V roce 2022 v Česku bylo vydáno téměř 346 tisíc virtuálních karet a vloni už skoro 707 tisíc. Vyšší zájem o virtuální karty tak hlásí rok od roku prakticky všechny banky, které tento typ karet vydávají.

Virtuální karty už mohou mít i podnikatelé

Rostoucí trend využívání virtuálních karet pochopitelně souvisí s rozvojem moderních technologií i masovou dostupností nositelné elektroniky jako jsou chytré náramky či chytré hodinky, které umí provádět platby. Navíc se rozšiřuje i počet bankovních domů, které virtuální karty nabízí i ke stále většímu množství a typům účtů. Zatímco ještě před pár lety bylo možné mít virtuální kartu jen k vybranému běžnému účtu a jen v několika málo bankách, dnes už ji nabízí řada bank, a to navíc některé i k podnikatelským či cizoměnovým účtům.

Větší zájem o virtuální karty hlásí malé i velké banky

Virtuální karty si nyní tedy mohou sjednat nejen klienti těch největších bank jako je Česká spořitelna či ČSOB ale i klienti Moneta Money Bank, mBank či Air Bank nebo Creditas. „Zájem o virtuální karty evidentně roste. V roce 2024 si klienti zvolili tento typ karty v 19 procentech případů ze všech bankou vydaných debetních karet. V roce 2023 to bylo v 16 procentech případů, v roce 2022 pouze ve 13 procentech případů,“ uvádí Lucie Brunclíková z Creditas.

Z průzkumů je pak podle Michala Kuzmiaka z Air Bank, která virtuální karty uvedla na trh teprve před dvěma měsíci, navíc i vidět, že hodně lidí už platí jen mobilem a plastovou kartu mají doma v šuplíku, takže i z tohoto důvodu banka nyní plánuje virtuální karty ještě dále rozšiřovat. A například Moneta Money Bank virtuální karty zavedla na sklonku loňského roku, a i když má zatím jen dvě procenta vydaných karet ve virtuální verzi, už i po pár měsících vidí ve statistikách výrazný zájem klientů. „Od spuštění vidíme rapidní nárůst a zájem o tyto virtuální karty. Tedy už po třech měsících od spuštění nabídky virtuálních karet si klienti Monety zvolili tento typ karty ve 23 procentech ze všech bankou vydaných debetních karet,“ konstatuje mluvčí banky Zuzana Filipová.

Také benjamínek bankovního trhu, Partners Banka, hlásí velká čísla. Ačkoliv je na českém bankovním trhu sotva pár týdnů, má už vydaných přes 40 tisíc platebních karet a z toho zhruba polovinu tvoří virtuální karty. Na tomto číslu se nicméně nepochybně podepisuje i fakt, že banka zřizuje virtuální kartu novým klientům automaticky se sjednáním běžného účtu.

Trend rostoucí obliby využívání virtuálních platebních karet pak potvrzuje i Jan Hailich, šéf platebních řešení České spořitelny, která má aktuálně přes 11 procent vydaných virtuálních karet z celkového počtu asi 3,4 miliony aktivních karet. To v přepočtu dělá zhruba 371 tisíc virtuálních karet jen v portfoliu České spořitelny. „Obecně pozorujeme čím dál větší trend mít kartu přidanou v mobilní peněžence (Apple Pay/Google Pay). V současnosti takto mobilním telefonem platí u obchodníků více než jeden milion našich klientů. A zároveň roste obliba využívání virtuálních karet,“ dodává Hailich. Zatím stále ale podle něj platí, že většina klientů ještě stále preferuje plastovou platební kartu. Měsíčně si klienti České spořitelny zřídí zhruba 15 tisíc virtuálních karet pro trvalé používání (nejenom k novým účtům). Plastových je měsíčně přibližně 27 tisíc.

Banky bez virtuálních karet

Některé tuzemské banky zatím místo virtuálních karet podporují raději službu Click to Pay, která rovněž umožňuje bezpečné platby u obchodníků bez toho, že byste jim dali své údaje. Mezi banky, které dávají tomuto placení nyní zatím přednost před virtuálními kartami je například Fio banka či Komerční banka, která ještě před čtyřmi lety virtuální kartu v nabídce měla, ji v současnosti v portfoliu nemá.

Výhody virtuální platební karty

Virtuální platební karta se vyplatí kupříkladu tehdy, když platíte u neznámého a neověřeného obchodníka na internetu. V případě, že máte totiž podezření nebo obavy ze zneužití své platební karty, můžete tak zaplatit právě virtuální kartou a vzápětí ji zrušit. Obchodník tak nemůže údaje z karty už dále zneužít. Pokud vaše banka pak umožňuje jednorázovou virtuální kartu, tato se po určitém čase od sjednání, zpravidla hodinu, sama zablokuje. Virtuální platební karty je také praktické využívat při placení předplatného za mobilní aplikace či hry.

Další výhodou virtuální karty je, že vás může "zachránit" i v případě ztráty či okradení v cizině. Pokud například přijdete o všechny peníze, které jste u sebe na cestách měli a potřebujete zaplatit letenku, pobyt či cokoliv jiného, můžete buď stále platit kartou v mobilu či hodinkách anebo si můžete v internetovém bankovnictví sjednat i virtuální kartu úplně novou a tou ihned zaplatit.

Virtuální karta je klientovi k dispozici totiž ihned po založení v internetovém či mobilním bankovnictví a běžně si ji může hned i nahrát do Apple či Google Pay či hodinek nebo chytrého náramku. Kartu tak můžete okamžitě používat k nákupům či výběrům z bankomatu i dříve než vám dojde poštou ta klasická, plastová platební karta.

