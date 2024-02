Hlídejte si pojistky u platební karty. Ty nejlevnější kryjí jen málo rizik

S tím, jak se rozšířilo placení kartami, mobily a chytrými hodinkami, rozšiřují se i možnosti, jak chránit platební karty před ztrátou, krádeží či zneužitím pomocí pojištění. To ale nebývá vždy u karet automaticky nastaveno. Jednotlivé banky se navíc odlišují v tom, jaká rizika jejich pojistky kryjí a do jaké výše. Přinášíme tak základní shrnutí nejdůležitějších parametrů pojištění platebních karet, abyste se v případě škody nedostali zbytečně do úzkých.

Ty největší tuzemské banky klientům zpravidla umožňují, aby si ke své kartě či k účtu vybírali parametry pojištění podle sebe či podle potřeb své rodiny. Na výběr mívají jednu až tři možnosti, které se liší nejen podle ceny, ale především podle rizik, které pojistka kryje a podle limitů, do jaké sumy pojišťovna škody proplácí. Nejlevnější varianta pojištění karty s nejnižšími limity tak může přijít jen na jednu či dvě stokoruny ročně, tedy třeba pouhou desetikorunu měsíčně. Nejdražší pojistky u karet se ale pohybují i nad tisícikorunu za rok a mají tak i o něco vyšší limity a kryjí speciální rizika navíc.

Pojištění není vždy u karty automatické

Menší banky, jako třeba Air Bank nebo mBank, mívají u pojištění karet často jen jedinou variantu. Tu si pak klient může zapínat a vypínat podle potřeby nebo podle toho, zda chce pojistit sebe nebo pojištěním chránit i osobní věci a karty ostatních členů domácnosti. Ve vybraných bankovních domech může být ale pojištění karty rovnou v ceně dražších balíčků účtů nebo u nejdražších platebních karet. Samostatnou kapitolou jsou pak zlaté či platinové karty, které mívají nadstandardní služby.

U normálních běžných účtů a klasických platebních karet ale pojištění, které by je chránilo, automaticky nebývá. Pokud tak nejste držitelem exkluzivní platební karty či nejdražšího účtu z nabídky banky a spoléháte se, že máte platební kartu chráněnou pojištěním, raději si ověřte, zda jej u karty vůbec máte, případně za jakých podmínek a parametrů si jej můžete dodatečně sjednat.

Co má krýt pojistka u platební karty

Banky, které vydávají platební karty, obvykle umožňují už rovnou při sjednávání karty i sjednání pojistky proti škodám vzniklým při odcizení či ztracení platební karty, a to se týká nejen škod na území České republiky, ale i kdekoliv v zahraničí. Téměř vždy pak bývá součástí také alespoň základní pojištění poškození či ztráty osobních věcí. V nejlevnějších verzích pojistek to však chrání jen nejnutnější doklady a klíče. Ne vždy pak základní varianta pojištění zahrnuje i expresní vydání karty nebo dokonce doručení nové karty do zahraničí.

V dražších variantách, třeba například Classic a Extra u ČSOB, bývá zahrnuta i možnost, že vám pojišťovna banky vyplatí alespoň nějakou náhradní hotovost, než dorazí nová karta nebo než odjedete zpět domů. A případně vám proplatí do určité výše i škodu za ztracené či zničené brýle, notebook, batoh či kabelku. mBank dokonce vyplácí i za ztracené stravenky nebo hradí drahý kupon na městskou hromadnou dopravu.

Při sjednávání pojistky na ztrátu či poškození věcí si také zjistěte, zda zahrnuje jen vaše osobní věci, protože třeba Air Bank, která s tímto pojištěním vstoupila na trh teprve před pár dny, se chlubí, že nabízí pojištění i pro firemní věci klienta.

Pojistku na ochranu platební karty a osobních věcí můžete sjednat nejen v okamžiku, kdy kartu u banky objednáváte, ale obvykle i kdykoliv později.

Další rizika, která mohou krýt pojistky u karet

Vedle základní pojistné ochrany samotné platební karty a nejnutnějších věcí, často banky nabízejí ke kartám i cestovní pojištění, a to většinou také v jedné až třech variantách. Minimálně pro vysokohorské a exotické cesty nebo vybrané sporty se ale vyplatí si před cestou v pojišťovně ověřit, zda daná pojistka ke kartě vaši cestu vůbec kryje a jaké má limity na výplatu škod. Pro zásah vrtulníkem nebo repatriaci z dalekých krajin totiž nemusí pojistka u karty ani zdaleka stačit.

Stále častěji se nyní už objevuje i pojištění zneužití karty při platbách na internetu. Kupříkladu u České spořitelny je možné být takto chráněn i před phishingem či před tím, že vám z e-shopu přijde poškozený balíček či objednávka ani nedorazí. Za úvahu stojí i méně obvyklé pojištění vyčerpané částky, které má klienta chránit v situaci, kdy nemůže svoji kreditní kartu splácet. Momentálně tuto pojistku má pro držitele kreditních karet třeba Raiffeisenbank nebo Moneta Money Bank.

Navzdory tomu, že stále více klientů využívá bankovnictví v mobilu, sjednání pojištění na pár kliků palcem v telefonu ještě ale všechny banky nenabízí. Když to nejde přes mobil, obvykle to pak jde až na výjimky sjednat alespoň v internetovém bankovnictví nebo přes infolinku call centra, abyste do banky nemuseli osobně.

Podle posledních statistik Sdružení pro bankovní karty (SBK) bylo ke konci 3. čtvrtletí 2023 vydáno v tuzemsku už přes 15 milionů platebních karet, což zahrnuje debetní i kreditní karty.

Jaká pojištění u platebních karet nabízejí nyní banky v Česku:

BANKA + spolupracující pojišťovna Jaká rizika kryje pojištění platební karty Kolik stojí pojistka (Kč) Limity Lze sjednat z domova? Air Banka Pojištění kryje: · odcizení a ztrátu osobních i pracovních věcí (mobil, brýle, tablet a notebook) · zneužití odcizené nebo ztracené platební karty · odcizení peněz, i ztrátu klíčů od domu i auta · ztrátu a odcizení dokladů doma i v zahraničí Měsíčně: 50 Kč (klient) 100 Kč (celá domácnost) Až do 100 tisíc Kč U plateb bez PIN jen do 50 euro Opětovné pořízení odcizené elektroniky mladší 5 let pojišťovna proplatí až do výše 50 000 Kč V aplikaci My Air Creditas + Generali Česká pojišťovna Pojištění není u standardních karet automatické a kryje: ztrátu, odcizení, zneužití karty, hotovost, doklady, klíče, peněženka, mobilní telefon (v limitech dle podmínek pro daný typ pojištění). Cestovní pojištění kryje držitele karty i celou domácnost – až 5 osob. Měsíčně: 10 Kč Basic 20 Kč Classic 0 Kč Gold (v ceně karty) Cestovní pojištění + 85 Kč, u Gold v ceně. Basic do 30 tisíc Kč Classic do 100 tisíc Kč Extra (pro Gold) do 500 tisíc Kč Sjednání na pobočce. Česká spořitelna + Kooperativa Pojištění k platebním kartám - nabízí jen firemním klientům (cestovní pojištění, pojištění osobních věcí a karty), Fyzické osoby si mohou sjednat pojištění i bez karty (cestovní pojištění, pojištění osobních věcí a karet), další standardní druhy jako je životní pojištění, pojištění majetku, auta, pojištění schopnosti splácet nebo proti zneužití plateb vč. phishingu (pojištění nákupu přes internet) Ročně: P10 - 170 Kč P30 – 320 Kč P60 – 480 Kč P90 - 780 Kč Cestovní pojištění Comfort 300 Kč ročně pro jednotlivce, pro celou rodinu pak plus 450 korun P10 do 10 tisíc Kč P30 do 30 tisíc Kč P60 do 60 tisíc Kč P90 do 90 tisíc Kč V aplikaci George. ČSOB + Pojišťovna ČSOB Zaplatí ztracený nebo ukradený mobil nebo peněženku a uhradí výměnu i dokladů a klíčů. Hradí až 500 000 Kč, když někdo zneužije kartu v obchodě či na internetu. Při ukradené platební kartě banka vydá novou zdarma do 3 dnů. Ročně: Basic 135 Kč Classic 390 Kč Extra 800 Kč Basic do 30 tisíc Kč (pojištění finanční ztráty, ztrátu os.věcí do 5 tisíc korun, mobil do 10 tisíc korun.) Classic do 100 tisíc Kč Extra do 500 tisíc Kč Classic a Extra kryjí i znovuvydání PIN, expresní vydání karty a předměty osobního užití jako brýle, notebook či čtečku. Extra - proplatí i vydání karty či hotovosti v zahraničí, ztrátu či krádež chytrých hodinek nebo ukradení batohu či kabelky do 15 tisíc korun. V aplikaci ČSOB Smart Fio banka + Generali Česká pojišťovna Doplňková pojištění ke kartám: - cestovní pojištění - pojištění proti zneužití karty - pojištění právní ochrany řidičů. Škody vzniklé zneužitím či odcizením karty, výdaje za expresní vydání karty či hotovosti, výdaje s pořízením dokladů a klíčů, na pořízení peněženky nebo mobilního telefonu. Územní platnost pojištění není omezena. měsíčně: Basic (10 Kč) Classic (30 Kč) Extra (60 Kč) Cestovní pojištění měsíčně:

Exclusive 49 Kč Gold 99 Kč Limity pojištění ztráty a krádeže: Basic (30 tisíc Kč) Classic (100 tisíc Kč) Extra (500 tisíc Kč) Varianty se liší rozsahem pojistné ochrany Limit celkového pojistného plnění 560 tisíc Kč v aplikaci mobilu Komerční banka + Pojišťovna Komerční banky Pojištění Merlin: Proti zneužití karet v případě ztráty či krádeže, i neoprávněné výběry a platby z bankomatů, zneužití mobilu (SMS i volání), jeho ztrátu a pořízení nového, pořízení dokladů, klíčů a kryje i ztrátu peněženky. Kryje i vydání nové karty a náhradní hotovosti. Platí po celém světě. Bezpečí: Odcizení osobních věcí, Odcizení mobilu, Zneužití karty (při ztrátě či odcizení), Vrácení bankovních poplatků, Pojištění všech karet od KB i jiných bank Bezpečí+ : má vyšší limity krytí včetně Zneužití online bankovnictví, tedy takzvaný Phishing. Měsíčně: Bezpečí 39 Kč Bezpečí+ 99 Kč Cestovní pojištění: 39 – 129 Kč měsíčně. Bezpečí: Odcizení osobních věcí 30 000 Kč, Odcizení mobilu, 15 000 Kč, Zneužití karty, 75 000 Kč Bezpečí+ : má vyšší limity krytí včetně Zneužití online bankovnictví 100 000 Kč. Roční limit nákladů na událost: 30 tisíc korun Nejde sjednat ve starší aplikaci mobilu, jen v nové aplikaci anebo bance zanechat ve formuláři telefonní číslo, na které vám později zavolá. Podmínkou sjednání je mít jeden ze 4 nových tarifů. mBank - BNP Paribas Cardif Pojišťovna Pojištění zneužití karty kryje: - všechny karty klienta u mBank - zneužití karty při internetových transakcích - i na ztrátu či odcizení osobních věcí Chrání osobní doklady, kartu, klíče i mobil, ale třeba i kupon MHD, stravenky, brýle nebo čtečku či tašku nebo kabelku. Měsíčně 49 Kč Limity do 30 tisíc Kč Na hotovost odcizenou do 48 hodin od výběru 3 tisíc Kč V aplikaci mobilu nebo v internetovém bankovnictví. Moneta Money Bank +Generali Česká Pojišťovna (cestovní) + Paribas Cardif Pojišťovna (u pojištění vyčerpané částky) Pojištění debetních karet jen na držitele Cestovní pojištění Komfort je i pro domácnost Pojištění kreditní karty se týká jen majitele smlouvy Pojištění platebních karet a cestovní pojištění Komfort jsou automatickou součástí karet Gold a Business Premium – jedná se o debetní karty; Pojištění vyčerpané částky se týká retailových kreditních karet. Cena karty se odvíjí dle nastaveného běžného účtu klienta. Pojištění vyčerpané částky (kreditní karty) – 1 % z vyčerpané částky/měsíčně. 10 tisíc Kč (pojištění karty) 30 tisíc Kč (pojištění osobních věcí) 15 milionů Kč (Pojištní léčebných výloh a asistenční služby) 200 tisíc Kč (pojištění právní ochrany) Pro fyzické osoby podnikatele a fyzické osoby nepodnikatele lze projít žádostí online ve Smart Bance/ Internet Bance Pojištění vyčerpané částky (u kreditní karty) lze nastavit na pobočkách, v Internet Bance, nebo přes zákaznický servis. Raiffeisenbank + UNIQA pojišťovna + BNP Paribas Cardif Pojišťovna K debetním kartám lze sjednat volitelné cestovní pojištění NAPLNO. + volitelné pojištění Osobní strážce chrání klienta v případě ztráty či odcizení osobních věcí nebo zneužití karty +v ceně Zlaté debetní karty má klient Cestovní pojištění GOLDRB pro celou jeho rodinu po celém světě. Ke všem kreditním kartám lze sjednat pojištění Vyčerpané částky. Měsíčně:

Naplno 139 Kč Osobní strážce 89 Kč Ze sjednat přímo v internetovém nebo mobilním bankovnictví, je třeba mít jen aktivní kartu. Pojištění lze sjednat rovnou i při žádosti o novou kartu UniCreditBank +Allianz V rámci účtů TOP a OPEN už je cestovní pojištění dovolených i pracovních cest TRAVEL platné celosvětově (mimo ČR) a dále je součástí účtů i pojištění osobních věcí. TRAVEL Basic - jen pro držitele karty, TRAVEL Plus - pro rodinu Pojištění karty a osobních věcí SAFE ALLIANZ – chrání před finančními problémy při odcizení, poškození, ztráty nebo podvodného zneužití platební karty, dokladů totožnosti a osobních věcí. Lze sjednat k debetním kartám. Měsíčně: SAFE Basic – pojištění platební karty, osobních věcí a nákupů na internetu – 30 Kč SAFE Plus – 40 Kč Cestovní pojištění cena dle typu karty (25-70 Kč měsíčně) Safe Basic limit pro pojistné plnění - 40 tisíc Kč Safe Plus – limit 100 tisíc Kč Na pobočkách banky anebo na Infolince