Které banky umožňují kontrolu předplatných za aplikace a služby. Jak je organizovat

Bankovní domy si začínají postupně všímat dalšího nešvaru obchodníků, kteří vysávají peníze z účtu. Totiž narůstajícího počtu předplatných a tarifů, které klienti bank platí za různé služby, aplikace a programy. Zjistili jsme proto, které banky umí takovéto platby zobrazit.

Chytré telefony jsou každým rokem „chytřejší“ a umí více věcí a technologických fíglů. Tomu se také přizpůsobují speciální služby, kterých je také čím dál víc a které se nabízejí prostřednictvím aplikací a streamovacích služeb pro telefony a tablety. Díky tomu se tak můžete učit třeba jazyky, cvičit podle plánů na míru svým dispozicím, využívat aplikace pro úpravu videí a fotografií, navrhovat interiéry bytu či vlastní vzhled, odbírat prémiové lekce prestižních řečníků, sledovat filmy a podcasty, a ještě další stovky, či spíše tisíce dalších. Jen málokteré aplikace a služby jsou ale kompletně zadarmo.

Některé vás nechají alespoň na chvíli si je vyzkoušet. Jiné ani to ne a rovnou po vás chtějí za příslib slevy, která platí „už jen posledních 10 minut“, zadat platební údaje k vaší kartě. První obnos za vyzkoušení takovéto nové služby na první týden přitom nebývá ani vysoký a bývá v řádech pár euro, dolarů nebo stokorun. Obvykle přitom daný poskytovatel hned i slibuje, že jeho služby můžete kdykoliv zrušit, popřípadě, že vám vrátí kompletně peníze na vyžádání hned zpět, když vás služba nenadchne nebo nebude pro vás fungovat. Samotné zrušení pak ale bývá složité či někdy i docela skryté. Vyplněním platebních údajů se takto obvykle nenápadně ale rovnou přihlásíte k nějaké formě předplatného, který se může v pravidelných cyklech obnovovat. A v tom je kámen úrazu.

Proč to je problém

Po nějaké době totiž zcela ztratíte přehled, kde máte, co předplaceného a které služby, aplikace a tarify jste si kdy a kde vůbec objednali. Výsledkem je, že stovky korun měsíčně, čtvrtletně a ročně odchází nenápadně bůhvíkam bez našeho vědomí, protože jsme na ně jednoduše úplně zapomenuli. A právě této slabosti pak někteří méně „morálně kovaní“ obchodníci či platformy zneužívají nebo na ni dokonce přímo cílí a klidně si pak bez skrupulí po nějaké době předplatné za vás obnoví a pravidelně si jej strhávají.

A jak vám v tomto mohou pomoci banky

Pokud využíváte internetové či mobilní bankovnictví ve vybraných tuzemských bankách, můžete se díky tomu předplatným „podívat na zoubek“ docela jednoduše. Několik málo bank v Česku už totiž umí obchodníky, kteří mají vaše platební údaje ke kartě uložené anebo si od vás strhávají předplatné, zobrazovat přímo ve speciálních funkcích platební karty.

Jako první s tím přišla už v únoru roku 2022 mBank. Už tehdy si klienti díky této funkcionalitě mohli podle mluvčí mBank Kristýny Dolejšové vyfiltrovat v historii transakcí výdaje za všechny předplacené služby či si zobrazit budoucí platby v rámci předplatného a kdykoliv si tím ověřit kdy, kolik a za jaké služby platí. V mobilním i internetovém bankovnictví mBank tuto možnost najdete pod historii transakcí a filtrem „Typ“, kde si můžete definovat typ platby včetně předplatných. „V naší mobilní aplikaci ani v internetovém bankovnictví není ale možní předplatné vypnout. To musí klienti udělat v konkrétní streamovací službě nebo aplikaci,“ připomíná Dolejšová.

Další bankou, která podobnou vychytávku svým klientům nabízí, je pak i Česká spořitelna. Ani v jejím bankovnictví George ale neexistuje podle mluvčího banky Lukáše Kropíka možnost přímého vypnutí či ukončení konkrétního předplatného. „Vzhledem k tomu, že klient má smluvní vztah s obchodníkem, je předplatné nezbytné ukončit u konkrétního obchodníky,“ upozorňuje i Kropík. Díky tomu, že ale v náhledu své karty máte přímo tlačítko, respektive záložku „Karta uložená u obchodníků a předplatné“, můžete si aspoň ale podle něj udělat představu, kde všude kartu máte uloženou a předplatné si podle toho zorganizovat.

Jak jsou uložení obchodníci v bankovnictví George České spořitelny. Věra Tůmová pro newstream.cz

Třetí bankou, která umí tento typ plateb klientům částečně zobrazovat v podobě seznamu obchodníků, kde je karta digitálně uložená, je i Raiffeisenbank. „A je tam možnost platby danému obchodníkovi i zablokovat. Je to na detailu debetní i kreditní karty, záložka Detail, položka Digitálně uložená karta,“ popisuje mluvčí banky Tereza Kaiseršotová a dodává, že zablokování platby v bankovnictví pak doprovází i avízo, takzvaný disclaimer, že tím uživatel nezrušil předplatné, ale jen zablokoval platby. A i v tomto případě tak klient pak musí dát sám vědět svému poskytovateli služeb, aby předplatné opravdu zrušil. Klientům toto řešení podle zpětné klientské vazby vyhovuje a banka tak uvažuje i o seznamu předplatného pro ještě větší přehlednost a pohodlí. Tato funkcionalita by se tak mohla podle Kaiseršotové v mobilním bankovnictví Raiffeisenbank objevit už v první polovině roku 2026.

Raiffeisenbank - Jak vypadá seznam obchodníků, kteří mají uložené vaše platební údaje v bankovnictví Raiffeisenbank Se svolením Raiffeisenbank

Ostatní banky zatím tuto funkcionalitu ve svém bankovnictví nemají, ale připomínají, že si klienti mohou své platby hlídat v historii plateb a tím si také mohou všimnout pravidelně strhávaných plateb, které si třeba ani neobjednali. Minimálně ale dvě další banky, Banka Creditas a Partners Banka ale plánují tuto funkci do svého bankovnictví zavést už v příštím roce.

Kde ještě spravovat předplatná

Nabízí se pochopitelně i možnost sledovat předplatná přímo ve vlastním profilu u oficiální obchodů jako je Google Play či jeho jablíčkové obdoby Apple Store. Je to ovšem jen částečné řešení a zdaleka tam všechny odbírané služby a tarify ani nenajdete. A už vůbec tam neobjevíte obchodníky, kteří mají vaší platební kartu k platbám u sebe uloženou pro případ vašich dalších nákupů. Doplnění náhledu v bankovnictví přímo u konkrétních platebních karet je tak šikovným nástrojem, jak se ve svých kartách uložených u obchodníků a předplatných trochu lépe zorientovat a udělat si v nich pořádek.

Jednoduchý fígl, jak se celému problému s předplatnými i uloženými kartami u obchodníků vyhnout pak je podle bankovních expertů varianta jednorázové virtuální karty. Před každou podezřelou platbou či platbou, která by vás do budoucna mohla zatížit právě strháváním předplatného, si tak můžete v některých bankách během chvilky sjednat na takovou platbu virtuální kartu. Můžete si ji zařídit buď pro všechna předplatná a opakovaně ji používat jen pro ně anebo pouze jako jednorázovou virtuální kartu pro danou konkrétní platbu, která se po stanoveném časovém limitu zruší a obchodník ji už nebude moci použít. Virtuální karty umí obratem sjednat například v České spořitelně, mBank nebo třeba Partners Bance.

Jaké banky v Česku umí ve svém bankovnictví zobrazit obchodníky a předplatné, kde mají vaše platební údaje:

AIR BANK – zatím nemají, ale aktuálně připravují

– zatím nemají, ale aktuálně připravují CREDITAS – chtějí zavést po zavedení nových systémů, nejdříve v roce 2026

– chtějí zavést po zavedení nových systémů, nejdříve v roce 2026 ČESKÁ SPOŘITELNA – umí zobrazit obchodníky i předplatná

– umí zobrazit obchodníky i předplatná ČSOB – tuto funkcionalitu nenabízí

– tuto funkcionalitu nenabízí FIO BANKA – tuto funkcionalitu nenabízí

– tuto funkcionalitu nenabízí KOMERČNÍ BANKA – zatím nenabízí, ale připravuje implementaci

– zatím nenabízí, ale připravuje implementaci mBank – umí zobrazit obchodníky a předplatná –v nabídce od 02/2022

– umí zobrazit obchodníky a předplatná –v nabídce od 02/2022 Moneta Money Bank – tuto funkcionalitu nenabízí

– tuto funkcionalitu nenabízí PARTNERS BANKA – zatím nenabízí, ale připravuje implementaci na rok 2026

– zatím nenabízí, ale připravuje implementaci na rok 2026 RAIFFEISENBANK – umí zobrazit seznam obchodníků i zablokovat platbu

– umí zobrazit seznam obchodníků i zablokovat platbu Unicredit Bank – tuto funkcionalitu nenabízí

Zdroj: banky

