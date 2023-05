Míra inflace v EU je nejnižší za rok. Pro Česko to neplatí

Míra inflace v Evropské unii v dubnu mírně klesla, z březnové hodnoty 8,3 procenta se dostala na 8,1 procenta a je nejníže za poslední rok. Naproti tomu v zemích eurozóny inflace o desetinu procentního bodu vzrostla a je na sedmi procentech. Česká republika se ale i přes výrazný pokles inflace na 14,3 procenta z březnových 16,5 procenta drží mezi zeměmi, kde ceny rostou nejrychleji.

Meziměsíčně ceny v EU i v eurozóně podle dat Eurostatu vzrostly shodně o 0,6 procenta. Před rokem v dubnu byla inflace v EU stejně jako nyní na hodnotě 8,1 procenta, v eurozóně činila 7,4 procenta.

Výrazně nejrychleji ceny rostly šestý měsíc v řadě v Maďarsku, které v dubnu registrovalo mírný pokles inflace, a to na 24,5 procenta. Následuje Lotyšsko (15 procent), Česko (14,3 procenta) a Slovensko s Polskem (shodně 14 procent). Nejnižší míru inflace naproti tomu zaznamenalo Lucembursko (2,7 procenta), Belgie (3,3 procenta) a Španělsko (3,8 procenta). Ve srovnání s březnem se meziroční inflace snížila ve 22 zemích EU, ve zbývajících pěti vzrostla.

