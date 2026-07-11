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newstream.cz Money Není benzin. Pracujte z domu a nejezděte autem, vyzývají obyvatele některé ruské regiony

Není benzin. Pracujte z domu a nejezděte autem, vyzývají obyvatele některé ruské regiony

Pohled na čerpací stanice, kdy se od brzkých ranních hodin v Novosibirsku v Rusku 3. července 2026 tvořily dlouhé fronty kvůli nedostatku pohonných hmot..
profimedia
ČTK
ČTK

Úřady v ruské Novosibirské oblasti vyzvaly obyvatele, aby pracovali na dálku a omezili cestování autem. Učinily tak v prohlubující se palivové krizi, kterou v Rusku vyvolaly ukrajinské útoky na ropné rafinerie. Napsala to agentura AFP, podle níž k podobnému doporučení přikročily i některé další ruské regiony. Ukrajina se už pátým rokem brání ruské vojenské agresi.

Podnikům v Novosibirské oblasti bylo doporučeno, aby kvůli situaci s palivem převedly své zaměstnance k práci na dálku, stojí podle ruského serveru RBK ve středečním nařízení regionální vlády, kde se vyhlašuje stav zvýšené pohotovosti.

Úřady obyvatelům oblasti rovněž doporučily omezit cestování osobními automobily až do zrušení pohotovosti.

Důsledek války tisíce kilometrů od bojové linie

Novosibirská oblast, kde žijí přibližně tři miliony lidí, je jedním z největších regionů na Sibiři co do počtu obyvatel a je to významné hospodářské a výrobní centrum, napsala AFP. Nachází se přibližně 3000 kilometrů daleko od frontové linie.

Leží zároveň vedle Omské oblasti, kde ukrajinské ozbrojené síly před několika dny zaútočily na tamní ropnou rafinerii a podle AFP vyřadily z provozu jeden z největších ruských závodů na zpracování ropy.

Těžba ropy je v Rusku omezená

Rusku dochází palivo. Zakazuje vývoz nafty a chystá se dovážet ze zahraničí

Trhy

Ukrajinské útoky na ruské rafinerie začínají citelně dopadat na běžný život v Rusku. Řidiči v řadě regionů čekají dlouhé hodiny u čerpacích stanic a domácí produkce nestačí pokrývat rostoucí poptávku. Moskva proto zakázala vývoz nafty, zvýší výrobu méně ekologických paliv a ještě během července začne pohonné hmoty dovážet.

nst

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Také úřady v sousední Tomské oblasti vyzvaly k práci na dálku a činitelům doporučily, aby přehodnotili služební cesty a pořádali schůzky v online režimu. Práci z domova doporučilo lidem také město Irkutsk, napsala AFP.

Postiženo je devadesát procent regionů

Ukrajina, která čelí každodenním ruským vzdušným útokům, v posledních měsících zintenzivnila údery na ruské rafinerie. Chce tím podle Kyjeva ochromit dodávky paliv ruské armádě a oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje ropných produktů.

V řadě ruských regionů ukrajinské útoky podle médií způsobily palivovou krizi. Nedostatek pohonných hmot podle AFP pociťuje přes 90 procent ruských regionů, některé zavedly na čerpacích stanicích přídělový systém. Potíže hlásí také ukrajinské regiony okupované Ruskem, jako je například poloostrov Krym.

Vladimir Putin

V Rusku houstne nespokojenost. Klesá důvěra ve vládu i armádu

Politika

Rusy podle Gallupu zachvátil největší ekonomický pesimismus za nejméně dvě dekády. Většina lidí vidí zhoršování podmínek i životní úrovně, klesá důvěra ve vládu i armádu a náladu dál zhoršuje nedostatek pohonných hmot po ukrajinských útocích na rafinerie.

ČTK

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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Ukrajina drony zasahuje Sibiř. NATO kvůli tomu mění miliardové plány

Výcvikové středisko profesionálních pilotů dronů
Profimedia.cz
nst
nst

Ukrajinské útoky na ruské rafinerie ukazují, jak rychle se mění moderní válčení. Dle stanice CNBC už zkušenosti z bojiště ovlivňují také investiční priority NATO. Aliance chce během pěti let vložit více než 40 miliard dolarů do dronů a obrany proti nim. Nový trh může otevřít prostor i českým technologickým firmám.

Ukrajina zesiluje útoky na ruskou energetickou infrastrukturu a vojenské cíle hluboko ve vnitrozemí. Jeden z posledních zásahů mířil na rafinerii v sibiřském Omsku, která leží téměř 2500 kilometrů od ukrajinského územíJak upozorňuje americká televize CNBC, dálkové útoky nemají pouze poškozovat ruské rafinerie a omezovat příjmy Moskvy z energetiky. Nutí také Rusko rozmístit protivzdušnou obranu na rozsáhlém území a chránit zařízení, která byla ještě před několika lety považována za bezpečná.

Za rostoucím dosahem ukrajinských dronů nestojí jen vyšší výroba. Podle odborníků oslovených CNBC se výrazně zlepšila navigace, software, strojové vidění i schopnost pokračovat v letu při rušení satelitního signálu

Vladimir Putin
Aktualizováno

Ukrajina zasáhla rafinérii v ruské Sibiři, dva a půl tisíce kilometrů od hranic

Politika

Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v ruské Omské oblasti, která leží na Sibiři. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na ukrajinskou armádu, podle níž byl cíl útoku vzdálen téměř 2500 kilometrů od ukrajinských hranic. O napadení drony informovaly i ruské regionální úřady. Po nočním ruském útoku na Kyjev a okolí naopak zahynulo přes 20 obyvatel, uvedly ukrajinské úřady.

ČTK, duk

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Důležitý je také způsob vývoje. Ukrajinská armáda, startupy a soukromí výrobci dokážou nové technologie testovat, upravovat a znovu nasazovat během několika týdnů. Tradiční zbrojní programy přitom často vznikají několik let.

Ukrajina se tak postupně mění z příjemce západní vojenské pomoci také na zdroj technologií, dat a praktických zkušeností. Právě v oblasti dronů a protidronových systémů má podle expertů znalosti, které většina aliančních armád v podobném rozsahu postrádá.

NATO přesouvá miliardy

Zkušenosti z války se už promítají do plánů Severoatlantické aliance. NATO představilo iniciativu Drone Edge, v jejímž rámci mají členské státy během pěti let investovat více než 40 miliard dolarů do dronových a protidronových schopností.

Peníze mají směřovat například do radarů, senzorů, elektronického boje, umělé inteligence a záchytných dronů. Armády zároveň hledají levnější způsoby obrany. Používat drahé protiletadlové rakety proti relativně levným bezpilotním prostředkům je totiž dlouhodobě ekonomicky neudržitelné. „Drony zásadně změnily charakter moderní války a staly se rozhodujícím faktorem na bojišti,“ uvedl generální tajemník NATO Mark Rutte, jehož citovala CNBC.

Závěry summitu NATO nepřinesly světové ekonomice ani finančním trhům výraznější překvapení

Summit NATO trhy nerozhýbal. Větší hrozbou zůstává Írán a dražší ropa

Trhy

Závěry summitu NATO nepřinesly světové ekonomice ani finančním trhům výraznější překvapení. Investoři s potvrzením kolektivní obrany i tlakem na růst evropských vojenských výdajů převážně počítali. Mnohem větší riziko podle analytiků představuje možné obnovení konfliktu s Íránem, které by zdražilo ropu a znovu rozdmýchalo inflaci.

nst

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Změna otevírá rychle rostoucí trh nejen velkým zbrojním koncernům, ale také menším výrobcům softwaru, optiky, navigačních systémů, komunikačních technologií či komponentů pro elektronický boj.

Příležitost také pro české firmy

Právě zde se otevírá prostor i pro český průmysl. Studie poradenské společnosti KPMG Připraveni: Vize obrany Česka 2030 upozorňuje, že vyšší výdaje na obranu nemusí znamenat pouze nákup hotové techniky v zahraničí. Mohou podpořit také tuzemský výzkum, výrobu a technologické startupy.

Armáda může vyhrát bitvu, ale válku vyhrává ekonomika,“ napsal hlavní autor studie David Slánský v komentáři pro Newstream.

Stovky miliard plánovaných investic do obrany přinesou maximální efekt jen když se zlepší řízení akvizic i celého bezpečnostního ekosystému, včetně zužitkování inovací
Aktualizováno

Vize pro obranu: chytřejší nákupy, zúročené inovace, semknutější průmysl

Názory

Stovky miliard plánovaných investic do obrany přinesou maximální efekt jen když se zlepší řízení akvizic i celého bezpečnostního ekosystému, včetně zužitkování inovací. Vláda a průmysl si mají vyjít vstříc a firmám by prospělo spojování do klastrů a konsorcií. Zároveň je žádoucí modernizovat dopravní koridory, nemocnice a další infrastrukturu s dvojím využitím. Posílit musíme i celospolečenskou odolnost a personální základnu pro armádu, integrovaný záchranný systém a bezpečnostní průmysl. Tyto a další kroky doporučuje nová studie o obraně od poradců KPMG, píše její hlavní autor David Slánský.

nst

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Podle KPMG by si Česko mělo vybrat několik oblastí, ve kterých chce dlouhodobě budovat vlastní schopnosti. Patřit mezi ně mohou právě bezpilotní systémy, kybernetika a technologie dvojího využití.

AČR
Aktualizováno

Babiš chce přidat obraně 36 miliard. Na pomoc Ukrajině z českého rozpočtu přispět nehodlá

Money

Vláda chce příští rok přidat ministerstvu obrany 36 miliard korun a poprvé dosáhnout aliančního závazku ve výši dvou procent HDP. Premiér Andrej Babiš zároveň před summitem NATO uvedl, že Česko nebude blokovat další pomoc Ukrajině, z vlastního rozpočtu na ni ale přispívat nechce.

nst

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Stovky miliard plánovaných investic do obrany přinesou maximální efekt jen když se zlepší řízení akvizic i celého bezpečnostního ekosystému, včetně zužitkování inovací
Aktualizováno

Vize pro obranu: chytřejší nákupy, zúročené inovace, semknutější průmysl

Názory

nst

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Tomáš Kopečný, zmocněnec pro obnovu Ukrajiny

Český obranný průmysl nikdy neměl lepší reputaci než teď, říká zmocněnec pro Ukrajinu Kopečný

Politika

Jan Žižka

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Pohled na čerpací stanice, kdy se od brzkých ranních hodin v Novosibirsku v Rusku 3. července 2026 tvořily dlouhé fronty kvůli nedostatku pohonných hmot..

Není benzin. Pracujte z domu a nejezděte autem, vyzývají obyvatele některé ruské regiony

Money

ČTK

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Drahý benzin vrací Rusy do sedla. Místo teréňáků kupují koně

Drahý benzin vrací Rusy do sedla. Místo teréňáků kupují koně
Profimedia
ČTK
ČTK

Drahý benzin a jeho nedostatek mění život na ruském venkově. Obyvatelé odlehlých oblastí stále častěji kupují koně místo terénních aut, čistě pro to, že vyjdou levněji.

Rostoucí ceny benzinu v Rusku zachránily tisícovku koní před poslední cestou na jatka. Obyvatelé venkova stále častěji kupují raději koně místo terénních vozidel, protože jsou levnější na provoz v krajině bez silnic, při vyjížďkách do lesa či při obhospodařování polností, uvedl zpravodajský kanál Mash působící na sociální síti Telegram.

Zpráva se dostala i do ruských celostátních médií, a to také pod titulkem „Rusové kvůli situaci s benzinem masově přesedají na koně“.

Vladimir Putin
Aktualizováno

Ukrajina zasáhla rafinérii v ruské Sibiři, dva a půl tisíce kilometrů od hranic

Politika

Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v ruské Omské oblasti, která leží na Sibiři. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na ukrajinskou armádu, podle níž byl cíl útoku vzdálen téměř 2500 kilometrů od ukrajinských hranic. O napadení drony informovaly i ruské regionální úřady. Po nočním ruském útoku na Kyjev a okolí naopak zahynulo přes 20 obyvatel, uvedly ukrajinské úřady.

ČTK, duk

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Prodeje vzrostly několikanásobně

Chovatelé tvrdí, že prodeje koní se v poslední době zvýšily několikanásobně. Tam, kde se dříve podařilo prodat jednu kobylku za čtvrt roku, prodali chovatelé během posledního měsíce sedm či osm zvířat.

„Příčina je jednoduchá: uživit koně je mnohdy levnější než ustavičně lít benzin do nádrže terénního auta. Pracovní kůň v současnosti stojí okolo 100 000 až 200 000 rublů, tedy asi 27 700 až 55 400 korun, v závislosti na věku, plemeni a výcviku,“ napsal Mash.

Petrostát Rusko se ocitl v plamenech. Končí „slavná“ éra ruské ropy?

Názory

Stále přesnější ukrajinské údery způsobily citelné škody ruskému ropnému průmyslu. Nedá se říct, že by pro něj byly likvidační, ale důležitý je také jejich psychologický efekt. Zda skončí „slavná“ éra ruské ropy, záleží na dalším vývoji. Mimo jiné i na tom, jak se k ruským fosilním palivům po válce postaví Evropa.

Jan Žižka

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Kůň také něco stojí

Kůň má ovšem také provozní náklady. Podkovy se mění jednou za dva měsíce, další peníze stojí seno a ostatní krmivo. Zvíře navíc občas potřebuje veterináře, jehož péče podle odhadu serveru vyjde na 6 000 rublů ročně.

Pro mnohé obyvatele venkova jsou však tyto náklady stále nižší než provoz automobilu, dodal Mash.

Fronty u pump a omezené tankování

Palivová krize způsobená útoky ukrajinských dronů na ruské rafinerie postihla většinu ruských regionů. Místy řidiči stojí v dlouhých frontách před čerpacími stanicemi, ceny benzinu vzrostly několikanásobně a úřady na mnoha místech omezily množství paliva, které si jednotliví řidiči mohou natankovat.

Velmi často je také zakázáno tankovat palivo do kanystrů.

Vladimir Putin

V Rusku houstne nespokojenost. Klesá důvěra ve vládu i armádu

Politika

Rusy podle Gallupu zachvátil největší ekonomický pesimismus za nejméně dvě dekády. Většina lidí vidí zhoršování podmínek i životní úrovně, klesá důvěra ve vládu i armádu a náladu dál zhoršuje nedostatek pohonných hmot po ukrajinských útocích na rafinerie.

ČTK

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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

Související

Pohled na čerpací stanice, kdy se od brzkých ranních hodin v Novosibirsku v Rusku 3. července 2026 tvořily dlouhé fronty kvůli nedostatku pohonných hmot..

Není benzin. Pracujte z domu a nejezděte autem, vyzývají obyvatele některé ruské regiony

Money

ČTK

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V Rusku jsou pohonné hmoty na příděl

Lukáš Kovanda: Ukrajinské útoky ochromily Rusko. Pohonné hmoty jsou nyní na příděl

Money

Lukáš Kovanda

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