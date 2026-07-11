Není benzin. Pracujte z domu a nejezděte autem, vyzývají obyvatele některé ruské regiony
Úřady v ruské Novosibirské oblasti vyzvaly obyvatele, aby pracovali na dálku a omezili cestování autem. Učinily tak v prohlubující se palivové krizi, kterou v Rusku vyvolaly ukrajinské útoky na ropné rafinerie. Napsala to agentura AFP, podle níž k podobnému doporučení přikročily i některé další ruské regiony. Ukrajina se už pátým rokem brání ruské vojenské agresi.
Podnikům v Novosibirské oblasti bylo doporučeno, aby kvůli situaci s palivem převedly své zaměstnance k práci na dálku, stojí podle ruského serveru RBK ve středečním nařízení regionální vlády, kde se vyhlašuje stav zvýšené pohotovosti.
Úřady obyvatelům oblasti rovněž doporučily omezit cestování osobními automobily až do zrušení pohotovosti.
Důsledek války tisíce kilometrů od bojové linie
Novosibirská oblast, kde žijí přibližně tři miliony lidí, je jedním z největších regionů na Sibiři co do počtu obyvatel a je to významné hospodářské a výrobní centrum, napsala AFP. Nachází se přibližně 3000 kilometrů daleko od frontové linie.
Leží zároveň vedle Omské oblasti, kde ukrajinské ozbrojené síly před několika dny zaútočily na tamní ropnou rafinerii a podle AFP vyřadily z provozu jeden z největších ruských závodů na zpracování ropy.
Ukrajinské útoky na ruské rafinerie začínají citelně dopadat na běžný život v Rusku. Řidiči v řadě regionů čekají dlouhé hodiny u čerpacích stanic a domácí produkce nestačí pokrývat rostoucí poptávku. Moskva proto zakázala vývoz nafty, zvýší výrobu méně ekologických paliv a ještě během července začne pohonné hmoty dovážet.
Rusku dochází palivo. Zakazuje vývoz nafty a chystá se dovážet ze zahraničí
Trhy
Ukrajinské útoky na ruské rafinerie začínají citelně dopadat na běžný život v Rusku. Řidiči v řadě regionů čekají dlouhé hodiny u čerpacích stanic a domácí produkce nestačí pokrývat rostoucí poptávku. Moskva proto zakázala vývoz nafty, zvýší výrobu méně ekologických paliv a ještě během července začne pohonné hmoty dovážet.
Také úřady v sousední Tomské oblasti vyzvaly k práci na dálku a činitelům doporučily, aby přehodnotili služební cesty a pořádali schůzky v online režimu. Práci z domova doporučilo lidem také město Irkutsk, napsala AFP.
Postiženo je devadesát procent regionů
Ukrajina, která čelí každodenním ruským vzdušným útokům, v posledních měsících zintenzivnila údery na ruské rafinerie. Chce tím podle Kyjeva ochromit dodávky paliv ruské armádě a oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje ropných produktů.
V řadě ruských regionů ukrajinské útoky podle médií způsobily palivovou krizi. Nedostatek pohonných hmot podle AFP pociťuje přes 90 procent ruských regionů, některé zavedly na čerpacích stanicích přídělový systém. Potíže hlásí také ukrajinské regiony okupované Ruskem, jako je například poloostrov Krym.
Rusy podle Gallupu zachvátil největší ekonomický pesimismus za nejméně dvě dekády. Většina lidí vidí zhoršování podmínek i životní úrovně, klesá důvěra ve vládu i armádu a náladu dál zhoršuje nedostatek pohonných hmot po ukrajinských útocích na rafinerie.
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Politika
Rusy podle Gallupu zachvátil největší ekonomický pesimismus za nejméně dvě dekády. Většina lidí vidí zhoršování podmínek i životní úrovně, klesá důvěra ve vládu i armádu a náladu dál zhoršuje nedostatek pohonných hmot po ukrajinských útocích na rafinerie.
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