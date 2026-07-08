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newstream.cz Politika NATO v Ankaře potvrdilo jednotu. Spojenci nakoupí zbraně za více než bilion korun

NATO v Ankaře potvrdilo jednotu. Spojenci nakoupí zbraně za více než bilion korun

NATO potvrdilo v Ankaře svou jednotu
Profimedia.cz
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Aliance znovu potvrdila závazek ke kolektivní obraně podle článku 5 Washingtonské smlouvy. Členské země zároveň oznámily nové nákupy vojenského vybavení za 50 miliard dolarů a slíbily další posilování obranného průmyslu.

Závěrečná deklarace ze summitu NATO v Ankaře potvrdila neochvějný závazek spojeneckých zemí ke kolektivní obraně. Aliance se v dokumentu znovu přihlásila k pátému článku Washingtonské smlouvy, podle kterého je útok na jednoho člena považován za útok na všechny.

„Naše jednota, solidarita a společná síla zůstávají základem míru, bezpečnosti a prosperity jedné miliardy občanů naší aliance svobodných a demokratických států,“ uvádí deklarace. Dokument zároveň zdůrazňuje význam transatlantického spojenectví mezi Evropou a Severní Amerikou.

Aliance vysílá signál jednoty

Otázky ohledně síly amerických bezpečnostních záruk se objevovaly zejména v souvislosti s některými výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Společným přihlášením k článku 5 nyní alianční země podle zahraničních agentur dávají najevo, že NATO zůstává jednotné.

Andrej Babiš na zasedání NATO v Ankaře

Glosa Michala Noska: NATO dle Babiše: Melania, menu a norský fotbal

Názory

Neformální večeře lídrů měla být podle Andreje Babiše nejdůležitější částí summitu NATO. Místem, kde se skutečně rozhoduje, zatímco následující den už státníci pouze přečtou připravené projevy. Když však večeře skončila, premiér z ní přinesl zprávy o filmu s Melanií Trumpovou, norském fotbalu a jídelním lístku v nesprávném jazyce. Politika se prý neřešila. Nabízí se nepříjemná otázka: Neřešila se vůbec, nebo pouze s Andrejem Babišem?

Michal Nosek

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Spojenci na summitu zároveň oznámili nové nákupy vojenského vybavení v hodnotě 50 miliard dolarů, tedy více než jednoho bilionu korun.

Obranné výdaje mají dál růst

Deklarace upozorňuje na dlouhodobou hrozbu, kterou představuje Rusko, i na pokračující nebezpečí terorismu. Členské země proto potvrdily, že budou plnit obranné závazky přijaté na loňském summitu v Haagu.

Státy NATO se tehdy zavázaly, že do roku 2035 zvýší přímé výdaje na obranu na 3,5 procenta hrubého domácího produktu. Dalších 1,5 procenta HDP má směřovat do širší bezpečnostní oblasti, například do infrastruktury, kybernetické bezpečnosti nebo posilování odolnosti jednotlivých zemí.

Evropa a Kanada přidaly 139 miliard dolarů

Evropské členské státy NATO a Kanada podle deklarace v roce 2025 navýšily investice do klíčových obranných potřeb o více než 139 miliard dolarů.

„Tyto investice přinášejí schopnosti, které potřebujeme, a zároveň posilují naši průmyslovou základnu a odolnost,“ stojí v dokumentu.

Spojenci se rovněž zavázali dále rozšiřovat výrobní kapacity obranného průmyslu a prohloubit spolupráci se soukromými firmami. Cílem je především rychlejší zavádění inovací a zvýšení produkce vojenského vybavení.

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