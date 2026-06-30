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newstream.cz Politika V Rusku houstne nespokojenost. Klesá důvěra ve vládu i armádu

V Rusku houstne nespokojenost. Klesá důvěra ve vládu i armádu

Vladimir Putin
ČTK
ČTK
ČTK

Rusy podle Gallupu zachvátil největší ekonomický pesimismus za nejméně dvě dekády. Většina lidí vidí zhoršování podmínek i životní úrovně, klesá důvěra ve vládu i armádu a náladu dál zhoršuje nedostatek pohonných hmot po ukrajinských útocích na rafinerie.

Mezi Rusy zavládl největší pesimismus ohledně ekonomického vývoje za posledních nejméně 20 let. Podle agentury Reuters to vyplývá z dnes zveřejněného průzkumu společnosti Gallup.

Podle Gallupu 60 procent respondentů v Rusku uvedlo, že se zhoršují ekonomické podmínky ve městě nebo oblasti, kde žijí. Jen 27 procent se domnívalo, že se zlepšují, a devět procent mělo za to, že zůstávají stejné.

Na otázku ohledně životní úrovně 56 procent uvedlo, že se zhoršuje, 29 procent řeklo, že se zlepšuje, a 14 procent nezaznamenalo žádnou změnu.

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Pochmurná nálada

Telefonický průzkum mezi 1000 Rusy, provedený mezi 14. březnem a 6. květnem, odráží podle Reuters pochmurnou náladu v ruské společnosti ještě před prudkým zhoršením situace se zásobováním pohonnými hmotami v tomto měsíci. V době vysoké sezónní poptávky začal v mnoha částech země nedostatek benzinu a nafty poté, co Ukrajina zesílila útoky na ropné rafinerie.

Důvěra v ruskou armádu klesla podle Gallupu na 66 procent z 80 procent v roce 2022, kdy prezident Vladimir Putin nařídil rozsáhlou invazi na Ukrajinu. Důvěra ve vládu klesla ve stejném období na 53 procent z 66 procent.

Gallup rovněž zveřejnil výsledky průzkumu provedeného na Ukrajině. Ukázal, že spokojenost s počínáním vedení Spojených států klesla na sedm procent, přičemž 79 procent respondentů konání americké administrativy neschvalovalo.

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Za poslední dvě desetiletí průzkumů ve více než 140 zemích nezaznamenal Gallup u žádné jiné země větší pokles podpory Spojených států za pět let než právě na Ukrajině.

Ukrajina se již pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Americký prezident Donald Trump i přes občasnou kritiku Ruska a Vladimira Putina tlačil na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby přijal mírovou dohodu za podmínek, které Kyjev považuje za nepřijatelné. Loni mu v Bílém domě řekl, že nemá v ruce „žádné karty“.

Gallup uvedl, že 24 procent respondentů sdělilo, že by Ukrajina měla pokračovat v boji až do vítězství, zatímco 66 procent uvedlo, že by měla co nejdříve usilovat o vyjednání ukončení války. Tyto ukazatele se od loňska téměř nezměnily.

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