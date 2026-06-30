V Rusku houstne nespokojenost. Klesá důvěra ve vládu i armádu
Rusy podle Gallupu zachvátil největší ekonomický pesimismus za nejméně dvě dekády. Většina lidí vidí zhoršování podmínek i životní úrovně, klesá důvěra ve vládu i armádu a náladu dál zhoršuje nedostatek pohonných hmot po ukrajinských útocích na rafinerie.
Mezi Rusy zavládl největší pesimismus ohledně ekonomického vývoje za posledních nejméně 20 let. Podle agentury Reuters to vyplývá z dnes zveřejněného průzkumu společnosti Gallup.
Podle Gallupu 60 procent respondentů v Rusku uvedlo, že se zhoršují ekonomické podmínky ve městě nebo oblasti, kde žijí. Jen 27 procent se domnívalo, že se zlepšují, a devět procent mělo za to, že zůstávají stejné.
Na otázku ohledně životní úrovně 56 procent uvedlo, že se zhoršuje, 29 procent řeklo, že se zlepšuje, a 14 procent nezaznamenalo žádnou změnu.
Stále přesnější ukrajinské údery způsobily citelné škody ruskému ropnému průmyslu. Nedá se říct, že by pro něj byly likvidační, ale důležitý je také jejich psychologický efekt. Zda skončí „slavná“ éra ruské ropy, záleží na dalším vývoji. Mimo jiné i na tom, jak se k ruským fosilním palivům po válce postaví Evropa.
Petrostát Rusko se ocitl v plamenech. Končí „slavná“ éra ruské ropy?
Názory
Stále přesnější ukrajinské údery způsobily citelné škody ruskému ropnému průmyslu. Nedá se říct, že by pro něj byly likvidační, ale důležitý je také jejich psychologický efekt. Zda skončí „slavná“ éra ruské ropy, záleží na dalším vývoji. Mimo jiné i na tom, jak se k ruským fosilním palivům po válce postaví Evropa.
Pochmurná nálada
Telefonický průzkum mezi 1000 Rusy, provedený mezi 14. březnem a 6. květnem, odráží podle Reuters pochmurnou náladu v ruské společnosti ještě před prudkým zhoršením situace se zásobováním pohonnými hmotami v tomto měsíci. V době vysoké sezónní poptávky začal v mnoha částech země nedostatek benzinu a nafty poté, co Ukrajina zesílila útoky na ropné rafinerie.
Důvěra v ruskou armádu klesla podle Gallupu na 66 procent z 80 procent v roce 2022, kdy prezident Vladimir Putin nařídil rozsáhlou invazi na Ukrajinu. Důvěra ve vládu klesla ve stejném období na 53 procent z 66 procent.
Gallup rovněž zveřejnil výsledky průzkumu provedeného na Ukrajině. Ukázal, že spokojenost s počínáním vedení Spojených států klesla na sedm procent, přičemž 79 procent respondentů konání americké administrativy neschvalovalo.
SPD po vstupu do vlády našla další zásadní politické téma: jak odebrat Volodymyru Zelenskému Řád bílého lva udělený prezidentem Petrem Pavlem. To by jistě její příznivce zahřálo u srdíčka. Jenže státní vyznamenání není rekvizitou pro domácí politické divadlo. A už vůbec ne náhražkou za řešení problémů, které Česko skutečně pálí.
Michal Nosek: SPD po letech tápání konečně našla státnický problém. Jak vzít Zelenskému metál
Názory
SPD po vstupu do vlády našla další zásadní politické téma: jak odebrat Volodymyru Zelenskému Řád bílého lva udělený prezidentem Petrem Pavlem. To by jistě její příznivce zahřálo u srdíčka. Jenže státní vyznamenání není rekvizitou pro domácí politické divadlo. A už vůbec ne náhražkou za řešení problémů, které Česko skutečně pálí.
Za poslední dvě desetiletí průzkumů ve více než 140 zemích nezaznamenal Gallup u žádné jiné země větší pokles podpory Spojených států za pět let než právě na Ukrajině.
Ukrajina se již pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Americký prezident Donald Trump i přes občasnou kritiku Ruska a Vladimira Putina tlačil na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby přijal mírovou dohodu za podmínek, které Kyjev považuje za nepřijatelné. Loni mu v Bílém domě řekl, že nemá v ruce „žádné karty“.
Gallup uvedl, že 24 procent respondentů sdělilo, že by Ukrajina měla pokračovat v boji až do vítězství, zatímco 66 procent uvedlo, že by měla co nejdříve usilovat o vyjednání ukončení války. Tyto ukazatele se od loňska téměř nezměnily.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…