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newstream.cz Money Německo nechce přijít o Commerzbank. Italské UniCredit vzkázalo, že za ni nabízí málo

Německo nechce přijít o Commerzbank. Italské UniCredit vzkázalo, že za ni nabízí málo

Commerzbank zvažuje, že zruší tisíce pracovních míst
ČTK
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Německá vláda znovu odmítla pokus italské bankovní skupiny UniCredit převzít Commerzbank. Poslední den formálního období pro přijetí nabídky dala najevo, že obchod za zhruba 39 miliard eur nepodpoří. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Berlín nechce přijít o jednu z klíčových domácích bank. Stát, který prostřednictvím německé finanční agentury drží v Commerzbank více než 12 procent, dal najevo, že převzetí UniCredit nepodpoří.

Spolková finanční agentura uvedla, že nabídka UniCredit neobsahuje „odpovídající prémii“. Berlín zároveň podpořil další samostatné fungování banky a odmítl „agresivní přístup“ italského zájemce.

Commerzbank je pro Německo citlivé téma. Banka financuje velkou část německé ekonomiky a její centrála ve Frankfurtu je důležitým zaměstnavatelem.

Commerzbank zvažuje, že zruší tisíce pracovních míst

UniCredit je blíž ovládnutí Commerzbank. Němcům se plán nelíbí

Money

Šéf UniCredit Andrea Orcel pokračuje ve snaze získat Commerzbank. Zvýšením podílu těsně nad 30 procent chce svého německého konkurenta přimět k zahájení rozhovorů o fúzi. Proti transakci je ale německá vláda, která vlastní v Commerzbank více než 12 procent akcií.

ČTK

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„Commerzbank hraje důležitou roli při financování německé ekonomiky,“ uvedla podle Bloombergu spolková finanční agentura. Dodala také, že pracovní místa, která banka vytváří ve Frankfurtu, jsou pro město důležitá. „Obojí musí být zajištěno i v budoucnu,“ uvedla.

Německo se proti spojení staví už od chvíle, kdy UniCredit před téměř dvěma lety oznámila, že v Commerzbank drží podíl. Letos v březnu pak italská skupina přišla s plnohodnotnou nabídkou na převzetí.

Nabídka se pohybuje kolem tržní ceny

UniCredit nabízí za jednu akcii Commerzbank 0,485 své akcie. Hodnota nabídky se po většinu času držela pod tržní cenou německé banky, v úterý ji ale podle Bloombergu překonala.

Tržní hodnota Commerzbank dosahovala při pondělním závěru 39,14 miliardy eur, zatímco hodnota nabídky UniCredit činila přibližně 39,06 miliardy eur.

Během úterního obchodování akcie UniCredit posílily až o 3,7 procenta a akcie Commerzbank až o 1,1 procenta. Tím se hodnota nabídky zvýšila na zhruba 37,5 eura za akcii, zatímco tržní cena Commerzbank se pohybovala kolem 36,8 eura.

Italská UniCredit vydělala rekordní miliardy. Teď chce větší vliv v německé Commerzbank

Zprávy z firem

Italská bankovní skupina UniCredit vstoupila do roku rekordním výsledkem. V prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 16 procent na 3,2 miliardy eur, tedy zhruba 78,1 miliardy korun. Výsledek překonal očekávání analytiků, kteří počítali se ziskem 2,7 miliardy eur.

nst

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UniCredit mlčí

Formální období pro přijetí nabídky má skončit dnes. Podle německých pravidel pro převzetí by se ale mělo prodloužit ještě o dva týdny.

Mluvčí UniCredit podle Bloombergu odmítl situaci komentovat.

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Ivana Pečinková: Lepší penzijko – cesta odnikud nikam

Ivana Pečinková: Lepší penzijko – cesta odnikud nikam
iStock
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Přání je otcem myšlenky. Tak by se dala zhodnotit představa vicepremiérky a ministryně financí Aleny Schillerové, potažmo vlády, o tom, jak zajistit Čechům lepší penze.

Nejde o to, že chybějící druhý pilíř důchodového systému, který jiné země používají po léta, má u nás i nadále suplovat dobrovolné spoření se státním příspěvkem. Politickou odvahu k prosazení II. pilíře zatím v našich končinách měla jen jedna vláda a pilíř neslavně skončil po třech letech. Spíše jde o to, že návrh „reformy“ dobrovolného spoření na důchod je nepropracovaný a obsahuje mnoho bílých míst, která se posléze mohou proměnit v pověstné kostlivce ve skříni. Největšími problémy jsou sázka na zdvojnásobení státní podpory, nepřipravené snížení či přímo zrušení poplatků penzijním společnostem a automatické převedení klientů pět let před důchodem na konzervativní strategii.

Spoření podporované státem využívají bohatí

Představa, že mladé i nejmladší ročníky nažene do III. pilíře samotné zdvojnásobení státního příspěvku pro lidi do 30 let a snížení minimální úložky pro nezletilce do 18 let, je nereálná. Dětem, ideálně od kolébky, jak cíl deklaruje sama ministryně, mohou po stovce spořit rodiče. To je pravda a mnoho rodičů už takto svým dětem skutečně spoří. Nejde ovšem o nízkopříjmové rodiny, které by měly být v hledáčku vlády zejména, protože mohou mít ve stáří největší problém s nízkým důchodem. Je známo, že finanční produkty podporované státem, jako penzijní spoření, stavební spoření či dlouhodobý investiční produkt, jsou doménou bohatších lidí, kteří mají dostatek peněz na odkládání stranou i větší finanční gramotnost. Nízkopříjmové rodiny navíc nemají dostatek informací ani odvahy finanční věci řešit.

Samostatnou kapitolou navíc je, že mladí v ukládání peněz na stáří nevidí smysl. Pokud je rodiče vychovali k zájmu o rozmnožování peněz a myšlení na zadní kolečka, pak pro ně existují daleko atraktivnější investiční instrumenty. Důvodová zpráva k novele zákonů, upravujících penzijní spoření či penzijní připojištění (transformované fondy), to však vidí v jasných barvách. Zájem mladých bude. Tečka. Aniž by vláda usilovala o nějaká další opatření, jako dlouhodobou osvětovou kampaň či cílenější motivaci pro nízkopříjmové rodiny.

Důvěru nebudí ani informace, bez přiblížení východisek výpočtu, že státní rozpočet zvýšení státního příspěvku přijde na dodatečných 1,1 až 1,6 miliardy korun. A pokud by to tak mělo být, pak jde patrně o odhad prvního roku platnosti opatření. Co další roky? A co nepřímé náklady, jako třeba snížení daňových příjmů v důsledku nižších příjmů penzijních společností či vyšších daňových odpočtů klientů?

Rozpočtová rada varuje: Schodek může příští rok přesáhnout 350 miliard

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Schodek státního rozpočtu může příští rok přesáhnout 350 miliard korun, varuje Národní rozpočtová rada. Upozorňuje také na uvolňování rozpočtových pravidel a rostoucí náklady na obsluhu státního dluhu.

ČTK

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Výprodej portfolia v době propadu akcií?

Návrhu lze, zejména vedle nepřipravené půdy pro snížení poplatků penzijních společností, vyčíst ještě jednu důležitou věc. Klienti, kterým zbývá do doby přiznání důchodu pět let, mají být povinně převedeni na konzervativní strategii. To znamená, že z jejich investičního portfolia mají zmizet akcie a na jejich místo nastoupit konzervativní instrumenty, jako dluhopisy. Automaticky. Tím je ovšem klient vystavován enormnímu riziku, že k prodeji akcií v jeho portfoliu dojde v době, kdy kurzy akcií padají, a že tedy bude významná část jeho portfolia vyprodávána pod cenou.

Riziko je o to větší, že k plánovaným úpravám patří také snížení horní hranice poplatků, které smějí investiční společnosti svým klientům účtovat. Investiční společnosti s tím hrubě nesouhlasí a tvrdí, že v důsledku toho nebudou pokryty jejich náklady a ony tak budou muset omezit určité služby anebo že dokonce některé menší penzijní společnosti budou v existenčních potížích. Je těžké si představit, že by se omezení služeb či koncentrace trhu penzijního spoření kvůli odchodu některých poskytovatelů z trhu právě na kvalitě této transakce neprojevily.

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Lukáš Kovanda

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SpaceX zažila burzovní start snů. Firma získala o deset miliard dolarů víc, než čekala

SpaceX
ČTK
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SpaceX Elona Muska získala z primární nabídky akcií výrazně víc, než původně plánovala. Největší IPO všech dob firmě nakonec vyneslo 85,7 miliardy dolarů, tedy o více než deset miliard dolarů nad původní odhad.

Společnost původně uváděla, že z nabídky získá 75 miliard dolarů. Tento objem odpovídal prodeji 555,56 milionu akcií za cenu 135 dolarů za kus. Nakonec ale upisovatelé využili takzvanou greenshoe opci, která umožňuje prodat dodatečné akcie nad původně plánovaný objem. Přikoupili dalších 83,3 milionu akcií, čímž se celkový výnos IPO zvýšil na 85,7 miliardy dolarů.

Burzovní debut SpaceX provázela silná poptávka investorů. Akcie firmy při pátečním vstupu na burzu Nasdaq vzrostly o 19 procent. V pondělí přidaly dalších 19,6 procenta a uzavřely na ceně 192,50 dolaru. Tržní hodnota společnosti tak vystoupala na 2,5 bilionu dolarů.

Musk se díky nabídce stal prvním bilionářem na světě.

Změna komunikace

SpaceX zároveň oznámila změnu ve způsobu komunikace s investory. Čtvrtletní a roční hospodářské výsledky i další důležité zprávy bude zveřejňovat výhradně prostřednictvím svých internetových stránek a sociální sítě X. Nebude k tomu využívat distribuční služby zpravodajských agentur, jako jsou Business Wire nebo PR Newswire. Agentura Reuters upozornila, že jde o odklon od běžných postupů firemní komunikace.

Nasdaq: SPCX

SpaceX dál letí vzhůru

Akcie Muskovy SpaceX se po rekordním IPO drží vysoko nad upisovací cenou.

192,50 USD
+31,49 USD / +19,6 %
 
Otevření
171,99 USD
Denní maximum
202,00 USD
Denní minimum
167,16 USD
Objem
256,2 mil.

Zdroj: aktuální tržní data k akcii SpaceX / SPCX. Poslední dostupný obchod: 16. června 2026, 00:15 UTC.

Firma, kterou Musk založil v roce 2002, se zaměřuje na raketovou techniku pro výzkum vesmíru, vývoj umělé inteligence a provozuje také satelitní síť Starlink. Začátkem letošního roku se SpaceX spojila s Muskovým start-upem xAI zaměřeným na umělou inteligenci.

Gina Rinehartová

Australská miliardářka vsadila na Muska. Rinehartová nalila do SpaceX přes miliardu dolarů

Leaders

Nejbohatší Australanka Gina Rinehartová vsadila na SpaceX. Její investiční společnost Hancock Prospecting podle agentury Bloomberg získala akcie Muskovy raketové a satelitní firmy při jejím vstupu na burzu.

nst

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Finanční výsledky firmy přitom ukazují rychlý růst tržeb, ale také výrazné náklady. SpaceX loni vykázala čistou ztrátu 4,94 miliardy dolarů při tržbách 18,7 miliardy dolarů. O rok dříve měla čistý zisk 791 milionů dolarů a tržby 14 miliard dolarů.

IPO SpaceX je zároveň první velkou zkouškou zájmu investorů o očekávanou vlnu obřích primárních úpisů. Na trh se chystají také další technologické společnosti, mimo jiné firmy zaměřené na umělou inteligenci, jako Anthropic a OpenAI.

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Australská miliardářka vsadila na Muska. Rinehartová nalila do SpaceX přes miliardu dolarů

Leaders

nst

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