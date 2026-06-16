Německo nechce přijít o Commerzbank. Italské UniCredit vzkázalo, že za ni nabízí málo
Německá vláda znovu odmítla pokus italské bankovní skupiny UniCredit převzít Commerzbank. Poslední den formálního období pro přijetí nabídky dala najevo, že obchod za zhruba 39 miliard eur nepodpoří. Informovala o tom agentura Bloomberg.
Berlín nechce přijít o jednu z klíčových domácích bank. Stát, který prostřednictvím německé finanční agentury drží v Commerzbank více než 12 procent, dal najevo, že převzetí UniCredit nepodpoří.
Spolková finanční agentura uvedla, že nabídka UniCredit neobsahuje „odpovídající prémii“. Berlín zároveň podpořil další samostatné fungování banky a odmítl „agresivní přístup“ italského zájemce.
Commerzbank je pro Německo citlivé téma. Banka financuje velkou část německé ekonomiky a její centrála ve Frankfurtu je důležitým zaměstnavatelem.
Šéf UniCredit Andrea Orcel pokračuje ve snaze získat Commerzbank. Zvýšením podílu těsně nad 30 procent chce svého německého konkurenta přimět k zahájení rozhovorů o fúzi. Proti transakci je ale německá vláda, která vlastní v Commerzbank více než 12 procent akcií.
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Money
Šéf UniCredit Andrea Orcel pokračuje ve snaze získat Commerzbank. Zvýšením podílu těsně nad 30 procent chce svého německého konkurenta přimět k zahájení rozhovorů o fúzi. Proti transakci je ale německá vláda, která vlastní v Commerzbank více než 12 procent akcií.
„Commerzbank hraje důležitou roli při financování německé ekonomiky,“ uvedla podle Bloombergu spolková finanční agentura. Dodala také, že pracovní místa, která banka vytváří ve Frankfurtu, jsou pro město důležitá. „Obojí musí být zajištěno i v budoucnu,“ uvedla.
Německo se proti spojení staví už od chvíle, kdy UniCredit před téměř dvěma lety oznámila, že v Commerzbank drží podíl. Letos v březnu pak italská skupina přišla s plnohodnotnou nabídkou na převzetí.
Nabídka se pohybuje kolem tržní ceny
UniCredit nabízí za jednu akcii Commerzbank 0,485 své akcie. Hodnota nabídky se po většinu času držela pod tržní cenou německé banky, v úterý ji ale podle Bloombergu překonala.
Tržní hodnota Commerzbank dosahovala při pondělním závěru 39,14 miliardy eur, zatímco hodnota nabídky UniCredit činila přibližně 39,06 miliardy eur.
Během úterního obchodování akcie UniCredit posílily až o 3,7 procenta a akcie Commerzbank až o 1,1 procenta. Tím se hodnota nabídky zvýšila na zhruba 37,5 eura za akcii, zatímco tržní cena Commerzbank se pohybovala kolem 36,8 eura.
Italská bankovní skupina UniCredit vstoupila do roku rekordním výsledkem. V prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 16 procent na 3,2 miliardy eur, tedy zhruba 78,1 miliardy korun. Výsledek překonal očekávání analytiků, kteří počítali se ziskem 2,7 miliardy eur.
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Zprávy z firem
Italská bankovní skupina UniCredit vstoupila do roku rekordním výsledkem. V prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 16 procent na 3,2 miliardy eur, tedy zhruba 78,1 miliardy korun. Výsledek překonal očekávání analytiků, kteří počítali se ziskem 2,7 miliardy eur.
UniCredit mlčí
Formální období pro přijetí nabídky má skončit dnes. Podle německých pravidel pro převzetí by se ale mělo prodloužit ještě o dva týdny.
Mluvčí UniCredit podle Bloombergu odmítl situaci komentovat.
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