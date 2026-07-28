Ekonomové podpořili Pavlovo veto. Varují před vyššími schodky
Prezidentské veto změn rozpočtových pravidel získalo podporu dvacítky českých ekonomů. Bývalí guvernéři ČNB, členové NERV i vedení Národní rozpočtové rady varují, že návrh obsahuje příliš mnoho cest, jak překračovat výdajové limity. Schillerová kritiku odmítá a současná rozpočtová pravidla označuje za drtící pro ekonomiku.
Dvacítka českých ekonomů v úterý vyzvala poslance, aby se zabývali věcnými důvody, pro které prezident Petr Pavel vetoval návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti. Ekonomové v otevřeném dopisu, který má ČTK k dispozici, varují před rozvolňováním rozpočtových pravidel.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v reakci na dopis uvedla, že změna rozpočtových pravidel nemá alternativu. Představitelé vládní koalice už dříve oznámili, že jsou připraveni veto na srpnové schůzi Sněmovny přehlasovat. Ministerstvo financí změny hájí jako nutné kvůli investicím a bezpečnosti.
Dopis podepsali mimo jiné bývalí guvernéři České národní banky (ČNB) Jiří Rusnok a Zdeněk Tůma, předseda Národní rozpočtové rady (NRR) Mojmír Hampl či bývalí členové Národní ekonomické rady vlády (NERV) Helena Horská, Daniel Münich, Dominik Stroukal a Petr Zahradník.
Prezident vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů. Podle něj by vládě umožnila výrazně více financovat výdaje prostřednictvím dluhu a zároveň by oslabila kontrolu veřejných peněz ze strany Poslanecké sněmovny. Vládní koalice se nyní může pokusit prezidentské veto přehlasovat.
Prezident Petr Pavel vetoval rozpočtovou novelu. Varuje před růstem dluhu i oslabením Sněmovny
Politika
Prezident vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů. Podle něj by vládě umožnila výrazně více financovat výdaje prostřednictvím dluhu a zároveň by oslabila kontrolu veřejných peněz ze strany Poslanecké sněmovny. Vládní koalice se nyní může pokusit prezidentské veto přehlasovat.
Ekonomové varují před únikovými doložkami
„Vládní představitelé v médiích deklarují, že udrží deficity vládního sektoru pod třemi procenty HDP, ale zároveň trvají na tom, že má zákon umožňovat tuto hranici výrazně překračovat, a to hned několika různými způsoby. Především se jedná o únikovou doložku na infrastrukturní investice a platby za dostupnost v rámci PPP projektů a o možnost navýšení výdajů o deset procent na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu,“ uvedli ekonomové v otevřeném dopisu.
Ekonomové vyzvali poslance, aby omezili prvky zákona, které směřují k rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti.
„Rozpočtová pravidla jsou standardním a důležitým prvkem legislativy vyspělých zemí. Neohrožují ekonomický rozvoj, nezpochybňují důležitost obranyschopnosti, vzdělávání, veřejného zdravotnictví ani sociálního zabezpečení. Naopak napomáhají tomu, aby všechny tyto společenské potřeby mohly být zajišťovány stabilně a dlouhodobě, tedy aby současné neodpovědné hospodaření neohrožovalo budoucí generace,“ uvedli ekonomové.
Odborníci už dříve upozorňovali, že nová výjimka pro infrastrukturní investice by se vztahovala na velkou část dopravních staveb, vodní díla i jaderné zdroje. Podle Centra veřejných financí by mohla vést k rychlejšímu růstu zadlužení.
Prezident Petr Pavel vrátil Babišově vládě první zákon. Snažil se poctivě vyargumentovat, co je na zákonu o rozvolnění rozpočtové odpovědnosti špatně. Všem je přitom jasné, že nešlo jen o kvalitu zákona, ale také o gesto.
Pavlův vzdor a nadbíhání Číně
Názory
Prezident Petr Pavel vrátil Babišově vládě první zákon. Snažil se poctivě vyargumentovat, co je na zákonu o rozvolnění rozpočtové odpovědnosti špatně. Všem je přitom jasné, že nešlo jen o kvalitu zákona, ale také o gesto.
Schillerová: Současná pravidla ekonomiku drtí
Schillerová kritiku odmítla. Připomněla, že se kabinet zavázal udržet po celé volební období deficit veřejných financí pod třemi procenty hrubého domácího produktu (HDP).
„Vláda respektuje rozpočtová pravidla, a právě proto přistoupila k jejich dílčím úpravám zaměřeným na investice a bezpečnost. Stávající podoba rozpočtových mantinelů totiž nepředstavovala přiměřenou pojistku, ale drtící lis na českou ekonomiku,“ uvedla ministryně. Dodala, že předložená novela podle ní „absolutně nemá alternativu“.
Pavel varuje před vyššími dluhy i slabší kontrolou
Prezident v odůvodnění svého veta uvedl mimo jiné, že zákon podstatně mění způsob, jakým stát bude hospodařit s veřejnými penězi. Podle něj by ohrozil dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a zároveň oslabil kontrolu Sněmovny nad veřejnými penězi ve prospěch vlády.
Pavel upozornil zejména na novou výjimku pro výdaje na dopravní, vodní a energetickou infrastrukturu a na možnost vlády za určitých okolností zvýšit rozpočtové výdaje až o deset procent bez standardního souhlasu parlamentu.
Výjimky pro obranu i infrastrukturu
Kritice čelily zejména pozměňovací návrhy, které ve druhém čtení předložila Schillerová. Tyto úpravy by vládě mimo jiné umožnily navyšovat výdaje na obranu nad Sněmovnou schválený rámec až do roku 2036, tedy o tři roky déle než nyní.
Výdaje na obranu nad dvě procenta HDP by se zároveň nezapočítávaly do schválených výdajových rozpočtových rámců. Obdobně by mohla vláda navyšovat výdaje na strategické infrastrukturní stavby.
Koalice chce veto přehlasovat
Členové vládní koalice už dali najevo, že jsou připraveni veto přehlasovat. Vrácení zákona Sněmovně označili za nezodpovědné.
Podle nich by bez rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti nesměl schodek státního rozpočtu v příštím roce překročit 150 miliard korun, zatímco letos je plánován ve výši 310 miliard korun. Takové skokové snížení deficitu by podle vlády ohrozilo fungování ekonomiky.
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