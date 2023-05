Největší ekonomiky světa G7 se budou radit, co s Ruskem a Čínou. Osobně přijede i Zelenskyj

V japonské Hirošimě dnes začíná vrcholná schůzka vůdců zemí skupiny velkých světových ekonomik G7, kteří budou jednat o ruské agresi vůči Ukrajině, zpřísnění sankcí proti Moskvě, ale také o tom, jak se vypořádat s Čínou a jejími mocenskými nároky.

Reklama

První kolo jednání, které potrvá do neděle, začíná brzy ráno SELČ. Už ve čtvrtek se setkali americký prezident Joe Biden a japonský premiér Fumio Kišida. Jednali o posílení obranné spolupráce v reakci na rostoucí vliv Číny i severokorejské raketové a zbrojní programy. Oba státníci také slíbili pokračovat v podpoře Ukrajiny, která čelí ruské agresi.

Svět je na historické křižovatce

Členové skupiny G7, do níž patří kromě USA a Japonska také Německo, Británie, Francie, Itálie a Kanada, stále více vyjadřují znepokojení nad tím, co považují za ekonomicky nátlakovou politiku Číny a její hromadění citlivých technologií. Řešení těchto otázek však není snadné vzhledem k obrovské závislosti Západu na Pekingu jako na obchodním partnerovi a v některých případech i výrobní základně.

Bič na země pomáhající Rusku. Brusel zpřísní kroky proti obcházení sankcí Money Evropská unie diskutuje o novém sankčním mechanismu zaměřeném na nečlenské země, které podle ní dostatečně nebrání Rusku v obcházení sankcí. Podle agentury Bloomberg jde především o státy, které nedokážou vysvětlit výrazný nárůst objemu obchodu s klíčovými produkty či technologiemi. ČTK Přečíst článek

"Mezinárodní společenství se nachází na historické křižovatce," řekl premiér Kišida po setkání s Bidenem. Summit bude pro členy skupiny G7 příležitostí ukázat světu svůj závazek "svobodného a otevřeného mezinárodního řádu založeného na právním státě", dodal Kišida, což se zdálo být mířeno jak na Rusko, tak na Čínu.

Osobně přijede i Zelenskyj

Německý premiér Olaf Scholz ve čtvrtek prohlásil, že skupina G7 bude na jednání usilovat také o zpřísnění sankcí vůči Rusku, aby zabránila obcházení již zavedených opatření. Očekává se i debata o způsobech, jak omezit vývoz diamantů z Ruska.

Děravé sankce? Vývoz z Německa do zemí sousedících s Ruskem prudce roste Trhy Vývoz z Německa do zemí sousedících s Ruskem v prvním čtvrtletí opět prudce vzrostl. Sílí podezření z obcházení sankcí kvůli válce na Ukrajině prostřednictvím reexportu. Ačkoli hodnota vývozu zůstává relativně skromná, tempo růstu je ohromující. Například vývoz z Německa do Kyrgyzstánu se od ledna do března meziročně zvýšil o 949 procent na 170 milionů eur (čtyři miliardy korun), vývoz z Německa do Ruska ve stejném období o více než 47 procent klesl. Na vině byly právě přísné obchodní sankce uvalené Evropskou unií a dalšími západními zeměmi. ČTK, obi Přečíst článek

Summitu se osobně zúčastní i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informace agentur potvrdil šéf ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov. Půjde o Zelenského první cestu do Asie od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu loni v únoru.

"Bude se tam rozhodovat o velmi důležitých věcech. Proto je klíčové, aby tam byl náš prezident a hájil naše zájmy," prohlásil podle Reuters Danilov v ukrajinské televizi.

Krvavé peníze pro Putina. Řečtí rejdaři vydělávají na ruské ropě Money Přední řečtí námořní dopravci přepravují více ruské ropy než státní moskevské tankery. Řečtí rejdaři pomáhají ruskému státnímu rozpočtu, ale zároveň drží světové ceny ropy pod kontrolou, což je zase v zájmu Spojených států a jejich spojenců. Zdeněk Pečený Přečíst článek