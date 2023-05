Bič na země pomáhající Rusku. Brusel zpřísní kroky proti obcházení sankcí

Evropská unie diskutuje o novém sankčním mechanismu zaměřeném na nečlenské země, které podle ní dostatečně nebrání Rusku v obcházení sankcí. Podle agentury Bloomberg jde především o státy, které nedokážou vysvětlit výrazný nárůst objemu obchodu s klíčovými produkty či technologiemi.

Nový mechanismus má podle zdrojů Bloombergu v první fázi odradit státy od pomoci Rusku a omezit obchodní kanály, které by Moskva mohla využívat. Pokud by tento postup nefungoval, mohla by EU ve druhé fázi zavést cílené restrikce na klíčové zboží. Unie hodlá rovněž rozšířit některá současná exportní opatření a zakázat tranzit řady druhů zboží přes Rusko.

Nový balík sankčních opatření se bude soustředit zejména na odstranění cest k obcházení dříve zavedených sankcí a na posílení schopnosti EU vynucovat jejich dodržování. Unie tak reaguje na dosavadní schopnost Moskvy získávat velké množství zboží podléhajícího sankcím skrze třetí země.

Zaostřeno na střední Asii

Rusko zvýšilo dovoz polovodičů, integrovaných obvodů a dalších technologických produktů ze zemí, jako jsou Kazachstán, Spojené arabské emiráty, Turecko nebo Čína. Zdroje Bloombergu uvedly, že nový mechanismus by se zaměřil na státy ve střední Asii a na přímé sousedy Ruska. Čína by se terčem nových opatření zatím pravděpodobně nestala.

EU hodlá nový balík sankcí dokončit před summitem lídrů skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7, který se bude konat 19. až 21. května v Japonsku. Podle informovaných zdrojů chce v novém balíku rozšířit dosavadní embarga na automobily, vyspělé technologie používané Ruskem na Ukrajině, průmyslové zboží, železo, ocel i produkty využívající tyto kovy.

Rosatom zřejmě unikne

Očekává se, že na sankční seznamy přibudou desítky fyzických i právnických osob. Zdroje Bloombergu ale nepovažují za pravděpodobné, že by se terčem nového balíku stala také ruská společnost Rosatom, která působí v oblasti jaderné energetiky.

