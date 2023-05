Krvavé peníze pro Putina. Řečtí rejdaři vydělávají na ruské ropě

Přední řečtí námořní dopravci přepravují více ruské ropy než státní moskevské tankery. Řečtí rejdaři pomáhají ruskému státnímu rozpočtu, ale zároveň drží světové ceny ropy pod kontrolou, což je zase v zájmu Spojených států a jejich spojenců.

Většina západních loďařů přestala přepravovat ruskou ropu poté, co Spojené státy, další členové G-7 a Evropská unie uvalily na Rusko sankce. V Řecku, kde sídlí jedna z největších námořních flotil na světě, ale rejdaři navyšují kapacitu, píše deník Wall Street Journal.

Přední postavou bezskrupulózních rejdařů je George Economou, 70letý lodní magnát se slabostí pro obrazy Francise Bacona, minimalistické superjachty a obchody na hraně, o nichž někteří rivalové tvrdí, že by do nich nešli. Mezi takové nyní patří manévrování v úzkém prostoru, kde slouží ekonomickým zájmům jak Ruska, tak i Spojených států, ale pro mnoho konkurentů jde o příliš riskantní podnik.

Sto milionů za plavbu

TMS Tankers, společnost ze skupiny Economoua, přepravila od ruské invaze na Ukrajinu desítky milionů barelů ruské ropy. Vyplývá to z údajů o přepravě analyzovaných protikorupční organizací Global Witness, která jménem Ukrajiny vedla kampaň za přísnější sankce. Díky tomu je TMS nyní druhým největším hráčem v obchodu s přepravou ruské ropy hned za ruským státním Sovcomflotem.

Lidé obeznámení s aktivitami TMS, stejně jako makléři a konkurenční majitelé lodí, zjištění podle WSJ potvrzují. Sedm řeckých skupin, včetně TMS, se řadí mezi 10 největších přepravců ruské ropy po invazi na Ukrajinu. Společně přepravují o 50 procent více než moskevské státní tankery.

Tankery napojené na Economoua podnikly podle Global Witness od 24. února loňského roku do konce letošního února více než 200 plaveb z ruských přístavů. Je to lukrativní byznys, který podle lidí z branže, na které se WSJ odkazuje, přináší zisk mezi čtyřmi až pěti miliony dolarů (až 106 milionů korun) za každou 60denní plavbu z Baltského moře do Indie a zpět. Právě trasa do Indie je tou nejčastější.

Sponzoři války

Plavby pomáhají churavějícímu ruskému rozpočtu, udržují světové ceny ropy pod kontrolou, a hlavně vydělávají peníze řeckým rejdařům. Také učinili z Economoua terč kritiky na Ukrajině.

„Každý chápe, co je špatné a co je správné,“ řekl Oleg Ustenko, ekonomický poradce prezidenta Volodymyra Zelenského. Ukrajina naléhala na řecké úředníky a společnosti, aby s přepravou ruské ropy přestaly. Avšak bez efektu.

„Posíláte krvavé peníze Putinovu režimu, který páchá válečné zločiny na Ukrajincích,“ vzkázal Ustenko. Ukrajinská národní agentura pro prevenci korupce umístila TMS na vrchol seznamu těch, které označila za mezinárodní sponzory války. Představitelé řecké vlády uvedli, že země dodržuje sankce, ale nemůže udělat mnoho pro zastavení obchodu s ropou v mezinárodních vodách.