Krvavé ruské diamanty unikají sankcím. Jak dlouho ještě?

Vůdci zemí skupiny G7 budou na víkendovém summitu hovořit mimo jiné o způsobech, jak omezit vývoz diamantů z Ruska. Podle agentur DPA a Reuters to před vrcholnou schůzkou v japonské Hirošimě uvedli nejmenovaní diplomaté.

Reklama

Jednání se mají zaměřit na to, jak ruské obchodování s diamanty sledovat, s cílem zavést v pozdější fázi sankce.

„Dá se očekávat, že to bude zmíněno v komuniké summitu G7,” řekl novinářům nejmenovaný představitel Evropské unie. Uzavření dohody o sankcích v této fázi jednání nepředpokládá, věří ale, že se státy dohodnou na principech omezení vývozu ruských diamantů v budoucnu. Analytici nedávno upozornili, že restrikce by mohly potenciálně zvýšit ceny této luxusní komodity a narušit globální trh se šperky.

Belgie je proti zákazu

Vývoz diamantů z Ruska byl převážně ušetřen mezinárodních sankcí uvalených na Moskvu po invazi na Ukrajinu loni v únoru. A to navzdory výzvám Ukrajiny a některých evropských zemí k zavedení zákazu.

Diamantová panika ustupuje. Sankcionovaný ruský těžař v tichosti obnovil export Trhy Panika, která letos zachvátila diamantový svět, se začíná mírnit, protože sankcionovaný ruský těžařský gigant Alrosa v tichosti za pomoci indických bank oživil export na téměř předválečnou úroveň. Alrosa představuje asi třetinu celosvětové nabídky surových diamantů, upozornil server Bloomberg. duk Přečíst článek

S návrhem nového balíčku protiruských sankcí, které by zahrnovaly i zákaz dovozu ruských diamantů do zemí Evropské unie, přišlo v dubnu Polsko. Plán však naráží na odpor některých států, jako je například Belgie, která nakupuje značné množství ruských diamantů. Belgie tvrdí, že zavedení zákazu jen v Evropské unii by ji nepřiměřeně poškodilo, a volá po globálním přístupu k sankcím souvisejícím s diamanty.