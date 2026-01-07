Nový magazín právě vychází!

Největší chybou firem je mlčet. Ticho vadí bankám víc než nepříznivá čísla, říká advokátka Lucie Vorlová z PRK Partners

Největší chybou firem je mlčet. Ticho vadí bankám víc než nepříznivá čísla, říká advokátka Lucie Vorlová z PRK Partners

Největší chybou firem je mlčet. Ticho vadí bankám víc než nepříznivá čísla, říká advokátka Lucie Vorlová z PRK Partners
PRK Partners, užito se svolením
Finanční trh je rychlejší, přísnější a méně shovívavý k nečinnosti. Vysoké úroky, tlak na likviditu a nové regulace nutí firmy komunikovat dříve a rozhodovat rychleji. To zásadně ovlivňuje vztahy mezi podnikateli a bankami. A jak upozorňuje advokátka Lucie Vorlová z PRK Partners, restrukturalizace dnes není ostudou, ale moderním a funkčním nástrojem záchrany firem, které mají zdravé jádro, ale čelí zhoršenému prostředí.

Vysoké úroky a tlak na likviditu mění vztahy mezi firmami a bankami. Kde dnes vzniká největší napětí?

Napětí se objevuje všude tam, kde se potkávají rozdílná očekávání a odlišné vnímání rizika. Podnikatel zná svůj byznys zevnitř, zatímco banka se dívá výhradně přes čísla a interní metodiky. Zatímco podnikatel nechce banku „zbytečně strašit“, banka má často povinnost určité situace eskalovat. Obě strany pak mohou mít pocit, že ta druhá reaguje nepřiměřeně – banka má dojem, že firma něco zamlčuje, firma má dojem, že banka přehání. A výrazný rozdíl je také v tempu: podnikatel potřebuje rozhodovat rychle, banka procesně.

Když se finanční výsledky začnou zhoršovat, není prostor čekat. Jaké signály by měl management zachytit dříve, než se situace stane vážnou?

Firmy se do problémů obvykle nedostanou ze dne na den. Varování přichází postupně – zhoršující se likvidita,, pokles tržeb a marží, růst nákladů bez odpovídajících výnosů, zvyšující se zadlužení nebo nestabilita ve výrobě. Varovným signálem může být i zvýšená fluktuace zaměstnanců. Pokud se těchto signálů objevuje více a běžná operativa nestačí, je čas otevřít otázku restrukturalizace. Čím dříve, tím vyšší je šance na stabilizaci.

Polní kuchyně, ilustrační foto

Brněnská 4 Army padá do insolvence. Nezvládla armádní zakázky

Zprávy z firem

Dluhy, sankce a smrt zakladatele. Brněnskou 4 Army dostaly do insolvence zpožděné armádní zakázky i nesplacené faktury.

ČTK

Přečíst článek

Čím začíná úspěšná restrukturalizace?

Čím dříve do restrukturalizace firma vstoupí, tím větší šanci má. Business stále funguje, což vytváří cash-flow, zaměstnanci drží firmu v chodu a věřitelé mají motivaci ji podpořit. Příliš pozdní vstup do restrukturalizace často znamená, že už není co zachraňovat.

Co musí obsahovat věrohodný restrukturalizační plán?

Plán musí být finančně podložený – realistické cash-flow projekce, analýza likvidity a výhled marží. Zároveň musí být operativně proveditelný, ať už jde o úspory, změny procesů nebo úpravy produktového portfolia. Častou chybou je přehnaný optimismus nebo příliš obecné představy o tom, že se firma „nějak“ zotaví. Teprve na takovém základě může vedení činit i těžká rozhodnutí – prodej majetku, snižování nákladů nebo změnu obchodního modelu. Důležitá je také otevřená komunikace s věřiteli; bez jejich důvěry restrukturalizace neprojde.

Babiš mluví o bankrotu Pošty. Čísla ale ukazují pravý opak

Zprávy z firem

Premiér Andrej Babiš varuje, že Česká pošta míří k bankrotu. „Není to pravda“, reaguje generální ředitel Pošty Miroslav Štěpán a předkládá nejlepší hospodářské výsledky státního podniku od roku 2018. Ztráta výrazně klesá a společnost dokonce vyplácí mimořádné odměny.

ČTK

Přečíst článek

Mnohé podniky neohrožuje jejich vlastní provoz, ale problémy odběratelů. Lze se sekundární platební neschopnosti nějak vyhnout?

Zcela eliminovat ji nejde, ale riziko lze výrazně snížit. Velmi efektivní je dodávat zboží až po zaplacení zálohy nebo celé kupní ceny. Výhrada vlastnictví umožní, aby se nezaplacené zboží nestalo součástí insolvenční podstaty odběratele. A pokud už odběratel nezaplatí, je nezbytné jednat rychle – získat uznání dluhu nebo zajistit jeho majetek pomocí předběžných opatření.

Jakou roli mohou hrát zajišťovací instituty podle občanského zákoníku?

V běžném obchodním styku není většina zajišťovacích nástrojů příliš praktická. Výjimkou je ručení nebo bankovní záruka, které mohou výrazně posílit pozici dodavatele. Podnikatelé mohou využít i faktoring nebo forfaiting, které snižují riziko opožděných plateb.

Digitalizace a umělá inteligence zásadně mění scoring, úvěry i smlouvy. Jaká právní rizika dnes považujete za nejvýznamnější?

Jedním z rizik je netransparentní rozhodování algoritmů, které může mít i diskriminační důsledky a vést k regulatorním sankcím. Velkým tématem je také zpracování rozsáhlého množství citlivých údajů, na které míří nové typy útoků. Pro banky to znamená, že AI nelze nasadit jako „černou skříňku“, ale musí být součástí přísného governance systému.

Konec podnikání

V Česku letos zaniká nejvíce firem od roku 1990. Zde je sedm důvodů, proč tomu tak je

Trhy

Nejvíce ohrožena jsou odvětví závislá na exportu, energiích nebo slabé poptávce, jako stavebnictví a obchod. Přesto ekonomika vykazuje známky mírného oživení, což by mohlo v budoucnu zmírnit tyto negativní trendy.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Pokud byste měla firmám dát jedinou radu, jak udržet zdravý vztah s bankou a minimalizovat právní rizika - jaká by to byla?

Být maximálně transparentní a předvídaví. Sdílet s bankou včas pravdivé informace o rizicích, výkyvech cash-flow nebo problémech odběratelů. Nečekat, až se potíže projeví v číslech, ale ozvat se dříve. Mít připravený kvalitní reporting, realistické prognózy i plán opatření a zároveň dobře rozumět bankovním smlouvám - kovenantům, testům a povinnostem, které z nich vyplývají. Většina problémů mezi firmou a bankou nevzniká kvůli číslům, ale kvůli tichu. Banka se bojí překvapení – ne reality.

Lucie Vorlová

Je advokátkou v PRK Partners se specializací na korporační právo, fúze a akvizice, bankovnictví, finance a insolvenční právo. V praxi se zaměřuje zejména na transakce, financování, restrukturalizace a nastavování vztahů mezi firmami a bankami. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a část studia absolvovala také na Univerzitě v Bonnu.
 

David Ondráčka: Venezuela není jen ropa a oranžový génius, ale národ v exilu

David Ondráčka: Venezuela není jen ropa a oranžový génius, ale národ v exilu
Profimedia
David Ondráčka
David Ondráčka

Dění ve Venezuele není jen geopolitickou mocenskou bitvou o ropu. Silně se dotýká životů konkrétních lidí v zemi i milionů těch, kteří museli před faktickou juntou Cháveze a později Madura uprchnout. Hraje se i o jejich možný návrat do této krásné země, která má obrovský potenciál a může se znovu stát rájem nejen pro své obyvatele, ale i pro cestovatele – a získávat příjmy také z turismu.

Režimy padají, lidé čekají na návrat. Zkusme se zamýšlet i nad touto rovinou: dějiny možná píší vůdci, ale ve skutečnosti stojí na zádech milionů bezejmenných lidí.

Venezuela: stát v rozkladu, národ v exilu

Ve Venezuele jsem před zhruba dvaceti lety měsíc cestoval a byla to jedna z nejlepších zemí, které jsem navštívil. Příjemní lidé, nádherná země, naprosto úžasná a rozmanitá příroda – od oceánu a pralesů přes stolové hory a vodopády až po vysoké hory. A tehdy byla i poměrně bezpečná, snad s výjimkou favel v Caracasu.

Trump sahá po venezuelské ropě. Slibuje prospěch všem

Politika

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Venezuela předá USA až 50 milionů barelů sankcionované ropy. Výnosy z prodeje mají podle něj sloužit lidem obou zemí, experti ale varují před riziky.

ČTK

Přečíst článek

Byla také potenciálně bohatá, ale Chávez a Maduro ji tragicky přivedli na buben.

Jejich vojenské junty zavedly tvrdý represivní režim. Spousta lidí skončila ve vězení, řada byla zabita a asi osm milionů obyvatel ze země uteklo. Neutekli za lepším životem, utekli, aby přežili.

Dnes žijí především v Kolumbii, Chile, Peru, Panamě a dalších sousedních zemích, část také v USA – často ve velmi složitých podmínkách. Těch osm milionů Venezuelanů ale ví, kde je jejich domov. Jen se tam zatím nemohou vrátit. Jejich návrat by navíc ulevil i zemím, které je dnes hostí.

Nejde jen o pád Madura. Jde o návrat domů z exilu

Při dalších cestách v regionu jsem potkával spoustu emigrantů z Venezuely, kteří uprchli. Buď jim přímo hrozila perzekuce, nebo chudoba a kriminalita gangů, které mezi sebou válčily, proměnily části země v téměř neobyvatelné oblasti.

Všichni ale měli jedno společné: chtěli se vrátit, jakmile to půjde. Mají k zemi obrovský vztah, milují ji. Proto dnes vidíme oslavy pádu Madura a tančící lidi v ulicích různých zemí – pro mnohé to znamená naději na návrat domů.

Americký prezident Donald Trump

Karel Pučelík: Trump jedná na vlastí pěst. Kde se zastaví? V Nuuku?

Názory

Čekají nás napínavé dny. Až budoucnost ukáže, zda byl plán Donalda Trumpa na svržení venezuelského diktátora úspěšný. Pro tamější lid to nemusí znamenat svobodu a demokracii, stejně tak může na straně obětí skončit i mezinárodní právo.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Došlo k obrovskému „brain drainu“. Země přišla o velkou část své inteligence a technické expertízy. Stát vyhnal vlastní budoucnost – to diktatury dělají.

Jen doufám, že celé tyto mocenské šachy nakonec dopadnou pro Venezuelany dobře. Propuštění politických vězňů a umožnění návratu lidí z exilu je nutným předpokladem dalšího rozvoje. Naděje v exilu by znamenala skutečný konec madurismu.

Složitá obnova země

Obnova státních institucí nebude jen o výměně ministrů a generálů. Půjde o návrat důvěry ve stát jako takový. Ve Venezuele se lidé naučili, že zákon nechrání, ale ohrožuje, a že úřad není služba, ale past.

Pokud dojde ke stabilizaci situace a návratu k normálnějšímu fungování, čeká zemi nesmírně složitá a dlouhodobá práce: obnova institucí, modernizace základních veřejných služeb, návrat právního státu a fungujících pravidel.

Zajištění bezpečnosti nebude znamenat jen snížení kriminality. Stát bude muset znovu získat monopol na násilí. Dnes ho sdílejí gangy, polovojenské milice, drogové struktury i části armády.

Film Kmotr se stal předobrazem některých českých politických hráčů

Kauza Česko Davida Ondráčky: Jak se zrodili čeští političtí kmotři

Názory

Bývalý šéf Transparency International a komentátor David Ondráčka vydal u nakladatelství Práh úspěšnou knihu Kauza Česko. Portál newstream.cz z ní nabízí několik ukázek. Ve druhé se Ondráčka věnuje fenoménu politických podnikatelů, pro které se v Česku ujal termín kmotři nebo zcela zavádějící označení lobbisté.

David Ondráčka

Přečíst článek

A ekonomická obnova nebude možná bez diverzifikace. Ropa bude zásadní, ale sama zemi nespasí. Zemědělství, lehký průmysl, služby a potenciálně i turismus mohou vytvořit pracovní místa a vrátit lidem důstojnost mimo státní sektor.

Nad tím vším navíc visí otázka smíření hluboce rozdělené a zraněné společnosti. Najít alespoň minimální společenský konsenzus je možná úplně nejtěžší úkol.

Jde o komplexní proces po pádu každé diktatury, vojenské junty nebo války. Má svá místní specifika, ale také mnoho společných rysů. Jednou se bude týkat i Ukrajiny, až válka skončí.

Po únosu Madura přitvrzení. Ulice Caracasu hlídají ozbrojenci

OBRAZEM: Po únosu Madura přitvrzení. Ulice Caracasu hlídají ozbrojenci

Politika

Ve Venezuele se po únosu prezidenta Nicoláse Madura americkými jednotkami do Spojených států ukazuje jedno: represe s jeho zmizením neskončily, naopak ještě zesílily. Uvádí to britská veřejnoprávní stanice BBC.

nst

Přečíst článek

Další komentáře protikorupčního experta Davida Ondráčky

Spořicí účty v lednu 2026: Čtyřprocentní úrok nezmizel, ale přibylo podmínek

Spořicí účty v lednu 2026: Čtyřprocentní úrok nezmizel, ale přibylo podmínek
iStock
Veronika Kudrnová
Veronika Kudrnová

Čtyřprocentní úrok se na nejlepších spořicích účtech drží i po Novém roce, i když pro mnohé střádaly už jen pro oko. Kdo chce dnes ze spoření vytěžit maximum, musí hlídat nejen číslo v ceníku banky, ale i limity, bonusy a další drobně psané podmínky. Víme, kde vám za vaše peníze dají nejvíc.

Zatímco ještě před rokem banky lákaly na jednoduché „čtyřky“ bez větších omezení, dnes je situace jiná. České národní banka (ČNB) ukončila sérii snižování sazeb loni v květnu, od té doby je drží na stabilní úrovni. V prostředí zpomalující inflace, stagnujících sazeb a sílícího tlaku na ziskovost se bankám prostor pro štědré úročení vkladů ztenčuje. „Banky už nemají důvod držet extrémně vysoké úroky na spořicích účtech. V roce 2026 spíš uvidíme postupné snižování sazeb nebo další zpřísňování podmínek, než návrat jednoduchých čtyřprocentních nabídek pro všechny,“ uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Základní otázka proto zní jinak než dřív. Ne „která banka má nejvyšší sazbu“, ale na jak velkou část peněz a za jakých podmínek ji skutečně dostanete.

Úrok začínající čtyřkou sice banky ještě úplně neopustily, ale přesouvají ho do bonusů, časově omezených akcí a podmiňují ho aktivitou, investováním nebo limitem pro vklad. Výsledkem je, že jednoduché spoření „bez přemýšlení“ mizí a nahrazuje ho model: něco za něco.

Konec neomezené čtyřky

Žebříček podle výše úrokové sazby vede Partners banka s bonusem za doporučení. Za každou nově „ulovenou duši“ získá klient Partners banky na jeden kalendářní měsíc úrok 4,06 procenta (tedy o jeden procentní bod víc oproti základní sazbě) pro vklady do půl milionu korun. Stejné zvýhodnění, ale na celého čtvrt roku, získá i nováček. 

Nejvyšší úrok bez nutnosti doporučování nabízí i nadále mBank na mSpořicím účtu Plus, kde sazba činí 4,01 procenta ročně. Od 9. ledna se však tato sazba nově vztahuje pouze na vklady do 500 tisíc korun, zatímco dosud platila bez omezení. Vyšší zůstatky se úročí nižšími sazbami podle objemu uložených peněz – část mezi 500 tisíci a třemi miliony korun sazbou 3,61 procenta a část nad tři miliony sazbou 3,21 procenta. „V praxi to znamená, že když klient bude mít na svém mSpořicím účtu Plus uložených 600 tisíc korun, suma 500 tisíc korun bude stále úročena bonusovou sazbou 4,01 procenta ročně. Až zbylých 100 tisíc korun se bude úročit bonusovou sazbou 3,61 procenta ročně,“ uvedla tisková mluvčí mBank Kristýna Dolejšová. Pro větší střádaly to znamená citelný pokles výnosu, přestože marketingově zůstává „čtyřka“ stále přítomná.

Čtyřku pro vklady do půl milionu stále nabízí i Raiffeisenbank nebo Banka Creditas, ale výhradně při splnění dalších podmínek.

Vyšší částky už Raiffeisenbank úročí hůř. U Aktivního i Exkluzivního účtu klesá od ledna sazba pro vklady mezi 500 tisíci a jedním milionem korun z 3,2 na 3 procenta. Navíc platí, že bez splnění podmínky deseti plateb kartou měsíčně se úrok propadá téměř na nulu.

Banka Creditas do konce minulého roku odměňovala čtyřprocentní bonusovou sazbou ty, kteří investovali alespoň 1500 korun měsíčně. To už ale nestačí. Aby si klienti bonus udrželi, musejí investovat alespoň tři tisíce měsíčně. Při investici od 1500 do 2999 korun jim banka úročí vklady „jen“ 3,5 procenty. Vklady nad půl milionu pak jednoprocentní sazbou. „Klienti stále častěji využívají termínované vklady a investiční produkty,“ uvedla tisková mluvčí Banky Creditas Lucie Brunclíková. 

Když na čtyřku ani investice nestačí 

ČSOB se v lednu loučí se čtyřkou úplně. Retailoví klienti s běžnými příjmy u banky od 8. ledna dosáhnou na maximální sazbu 3,8 procenta ročně pro vklady do 250 tisíc (pro klienty ČSOB Premium pro vklady do jednoho milionu). Vyšší zhodnocení už banka nenabízí. Výjimkou je spořicí účet Duo Profit s úrokem až 4,5 procenta ročně pro investující klienty, případně pro klienty, kteří si do banky převádějí penzijko od konkurence. „Od 8. ledna ale snižujeme i tuto sazbu na úrok 4,25 procenta ročně, přičemž tuto sazbu garantujeme až do 31. března 2026,“ říká tiskový mluvčí ČSOB skupiny Petr Milata.

Také Air Bank od ledna snížila úrok u svého spořicího účtu, a to 2,7 na 2,6 procenta. „V Air Bank aktuálně úročíme vklady na spořicím účtu jednotnou sazbou 2,6 procenta do výše 500 tisíc korun při provedení pěti plateb kartou a současně příchozích platbách na běžné a spořicí účty ve výši alespoň 25 tisíc korun. Pro úročení vkladů do 300 tisíc stačí jen 5 plateb kartou za měsíc,“ uvedl za Air Bank zástupce tiskové mluvčí Michal Kuzmiak. 

S poklesem úrokových sazeb na spořicích účtech klienti bank začínají zvažovat i jiné způsoby uložení peněz tak, aby se co nejlépe zhodnocovaly. Zajímavou alternativou ke spořákům je podle Kuzmiaka stále populárnější Termínovaný vklad. „Vždy záleží klient od klienta, ale pokud někdo s investováním začíná a chce si budovat dlouhodobou finanční rezervu, často sáhne po automatické investiční platformě Portu – ať už ve formě klasických portfolií nebo portfolií pro investování na penzi, tj. dlouhodobý investiční produkt (DIP). A současná volatilita na trzích zvyšuje zájem o přímé investice do akcií a ETF,“ dodal.

„V posledních letech sledujeme, že klienti si začali více odkládat na budoucnost, stejně tak do investic nebo na penzijní spoření. Kontinuálně evidujeme rostoucí počet klientů se spořicím účtem, kteří pravidelně investují,“ potvrzuje trend tiskový mluvčí České spořitelny Filip Hrubý s tím, že aktuálně tak činí skoro čtvrtina (450 tisíc, tedy 22,1 procenta) klientů banky. Česká spořitelna na spořicím účtu nabízí sazbu ve výši až 3,80 procenta. Získat ji může klient, který využívá Plus účet, digitální bankovnictví George a pravidelně investuje nebo si přispívá na penzijní spoření minimálně ve výši 2000 korun měsíčně.

„Aktuální úrokovou sazbu nabízíme na dobu neurčitou. Neustále sledujeme situaci na trhu a nemůžeme vyloučit, že se v následujících měsících může sazba upravit. V tuto chvíli ale o dalších změnách v úročení neuvažujeme,“ uzavírá Hrubý.

Trinity Bank jde proti proudu

Na trhu, kde většina bank vysoké sazby omezuje jen na část vkladu, rozděluje je do pásem a váže na aktivitu klienta, volí Trinity Bank odlišný přístup. U vyšších vkladů úrok nesnižuje, ale naopak zvyšuje – a vždy na celý zůstatek. „Klientům s vyššími úsporami chceme nabídnout férové a transparentní zhodnocení bez dalších podmínek. Aktuální sazba 3,21 procenta ročně tak platí pro nové klienty s vklady nad 600 tisíc korun a vztahuje se na celý uložený objem, nikoliv jen na jeho část. Klienti přitom nemusejí plnit žádné dodatečné požadavky, jako jsou platby kartou, pravidelné příjmy nebo investice,“ uvedla za Trinity Bank Eva Muchnová. V kontextu lednových změn u konkurenčních spořicích účtů jde o jednu z mála nabídek, která s rostoucím vkladem úrok „netříští“, ale drží jej jednotný.

Žebříček lednových spořicích účtů

vypracováno na základě dat z bank a jejich webů

Zdroj: Banky

Lednové změny u spořáků potvrzují, že spořicí účet se mění z jednoduchého parkoviště peněz v produkt, který vyžaduje pozornost. Kdo chce dostat maximum, musí hlídat limity, plnit podmínky a počítat s tím, že vysoká sazba se dnes často týká jen části úspor – a jen na omezenou dobu.

Pozn. red. Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

