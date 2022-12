Kdo dá víc. Velké srovnání termínovaných účtů. Rekord je devítiprocentní sazba

Nejlepší termínovaný účet už má i v Česku devítiprocentní sazbu. Většina sazeb se ale pohybuje mezi pěti až šesti procenty. Na současnou inflaci nestačí ovšem ani ten devítkový. Je ale stále lepší uložit volné peníze tam, než je nechat na běžném účtu bez zhodnocení. Pozor ale na podmínky jednotlivých finančních ústavů, čím vyšší sazba, tím složitější podmínky, platí často. Podívejte se na podrobnou srovnávací tabulku všech účtů.

Nejlepší sazba na termínovaných vkladech na konci roku 2022 už v Česku dosahuje na hranici devíti procent. Takovouto roční sazbu má v tuto chvíli ale pouze jeden jediný účet, všechny ostatní jsou minimálně o jeden a půl procenta níže. Úročení v rozmezí 7,5 až 6 procent roční úrokové sazby mají z větší míry v nabídce hlavně kampeličky, tedy spořitelní družstva, u kterých ale platí řada dalších pravidel pro získání atraktivnější sazby. Minimálně devět účtů u bank už má sazbu alespoň šest procent.

Prosincový vítěz s devítkou

Devítiprocentní sazbu nabízí nyní jen termínovaný vklad Program Duet Plus od UniCredit Bank. Svůj nadstandardní garantovaný výnos má definovaný jako šestiměsíční termínovaný vklad kombinovaný s jednorázovou investicí v poměru jedna ku jedné. Znamená to, že stejnou sumu, kterou chcete zhodnotit vkladem s devítkovou sazbou, musíte také investovat, a to minimálně ve výši 30 tisíc korun, tedy v součtu s vkladem si připravte 60 tisíc korun. Banka umožňuje spojit více jednorázových investic dohromady a investice putují do podílových listů u vybraných fondů společnosti Amundi.

V sedmičkových sazbách vítězí kampeličky

Druhé nejlepší úročení, a to 7,5 procenta u termínovaného vkladu na šest měsíců, nabízí v současnosti pouze kampelička – NEY spořitelní družstvo. Zhodnocení ale získáte až při výběru a počítejte, že vedle například stotisícového vkladu musíte u kampeličky složit desetinu, tedy 10 tisíc korun jako neúročený členský vklad a k tomu pak ještě základní členský vklad v tisícikorunové výši. Na ani jeden z členských vkladů se však nevztahuje pojištění ani úročení. Za půl roku z uložených 100 tisíc získáte s touto sazbou výnos 3750 korun, což je po zdanění 3188 korun. Pokud si tam chcete uložit méně, počítejte s tím, že minimální vklad, který kampelička umožňuje, je 20 tisíc korun a z toho jde polovina na již zmiňovaný neúročený členský vklad.

Další nejlepší atraktivní sazby jsou jen pro obří vklady

Termínovaný vklad s úročením přes sedm procent má ještě J&T Banka. Pro sazbu 7,2 procenta musíte ale splnit řadu podmínek. Základní podmínkou u tohoto termínovaného vkladu je kombinovaná investice s vkladem v poměru 30:70, tedy 30 procent na úročený vklad a 70 procent na investici do podílových fondů J&T. Minimální vklad je půl milionu a maximální čtyři miliony korun. Pojištění vkladu se přitom vztahuje jen do výše ekvivalentu 100 tisíc euro. Také další termínované vklady této banky jsou podmíněné vkladem půl milionu či milionem korun a jsou pro drobné střadatele nedostupné.

Ti, kdo si chtějí uložit nižší částky s lepším šestiprocentním úročením, si však mohou vybírat z nabídky minimálně pěti bankovních domů. Sazbu 6,11 procenta stále nabízí Max Banka, která je na trhu od října letošního roku jako nástupce dřívější Expobank.

Šestkovou sazbu na termínovaném vkladu má pak vedle vlastníka Max Banky také Banka Creditas, ČSOB, Komerční banka a Raiffeisenbank.

Nejlepší sazby u termínovaných vkladů BANKA PRODUKT Minimální vklad (v Kč) Maximální úrok (v pct) Podmínky a limity nejlepší sazby UniCredit Bank Program DUET PLUS 30 tisíc 9 Garantovaný výnos na šestiměsíčním termínovaném vkladu, minimálně je třeba mít 60 tisíc korun pro 30 tisícový vklad a 30 tisícovou jednorázovou investici, povinný poměr vkladu a investice je 1:1, investice jsou do fondů Amundi, lze spojit více jednorázových investic dohromady. NEY spořitelní družstvo Termínovaný vklad 20 tisíc 7,5 Vánoční akce na sazbu do 31.12.2022 – bonus 0,5 procenta p.a., celková sazba nyní 7,5 – jedná se o termínovaný vklad na šest měsíců s ročním úrokem. Základní a další vklad v součtu 1/10 vkladu. Podmínkou založení term.vkladu je ze zákona členství v družstvu a složení členského podílu 1000 korun a dalšího členského vkladu, který v součtu činí 1/10 výše term.vkladu. Vklad do družstva se neúročí a není ani pojištěn. J&T Banka J&T Combi (30:70) 500 tisíc 7,2 Tříletý termínovaný vklad s investicí dle výběru ze tří fondů J&T (Money, Bond, Rentier CZK), min.vklad 500 tisíc korun, max. vklad čtyři miliony, vklad v poměru s investicí 30:70, vyplácení úroku ročně, k jistině vkladu. NEY spořitelní družstvo Termínovaný vklad 20 tisíc 7 Podmínkou založení term. vkladu je ze zákona členství v družstvu a složení členského podílu 1000 korun a dalšího členského vkladu, který v součtu činí 1/10 výše term. vkladu. Vklad do družstva se neúročí a není ani pojištěn. Artesa spořitelní družstvo Termínovaný vklad Artesa Premium Termínovaný vklad Artesa Standard 20 tisíc 20 tisíc 7 7 Výnosy z úroků se vyplácí měsíčně přímo na běžný účet a jsou tak k dispozici ihned.

Podmínkou založení term. vkladu je ze zákona členství v družstvu a složení členského podílu 1000 korun a dalšího členského vkladu, který v součtu činí 1/10 výše term. vkladu. Vklad do družstva se neúročí a není ani pojištěn. Výnosy se vyplácí až na konci vkladu.

Podmínkou založení term. vkladu je ze zákona členství v družstvu a složení členského podílu 1000 korun a dalšího členského vkladu, který v součtu činí 1/10 výše term. vkladu. Vklad do družstva se neúročí a není ani pojištěn. J&T Banka J&T Combi (50:50) 500 tisíc 6,9 J&T Banka Termínovaný vklad 1 milion 6,3 Minimální vklad jeden milion korun nebo ti, kdo už mají v bance investice 100 tisíc a více nebo vklad milion, mohou mít počáteční vklad 100 tisíc korun. Úrok 6,3 procenta platí pro vklady od 12, 15, 18 a 24 měsíců. Max Banka IQ MAXI vklad 100 tisíc 6,11 Trvání termínovaného vkladu šest měsíců až 5 let. Nejvyšší sazba je pro vklad jeden rok (6,11 procenta), pak sazba klesá až na 2,61 procenta za 5 let. S uloženými penězi nelze volně disponovat. Při předčasném výběru neplatíte sankci, ale přijdete o zhodnocení. Banka nabízí i zhodnocení na termínovaných vkladech v eurech a amerických dolarech. Banka Creditas Spořicí vklad 1M Spořicí vklad 3M 0 6,0 Pohyblivá úroková míra. Spořicí vklad s 33denní výpovědní lhůtou (Spořicí vklad 1M), pak má klient sedm dnů dispoziční dobu a poté se vklad zase zafixuje do doby, kdy je vypovězen. Klient si můře zřídit jen jeden tento vklad Spořicí vklad s 99denní výpovědní lhůtou (Spořicí vklad 3M), pak má klient sedm dnů dispoziční dobu a poté se vklad zase zafixuje do doby, kdy je vypovězen. Klient si můře zřídit jen 1 tento vklad Banka Creditas Termínovaný vklad 5 tisíc 6,0 Garantovaná sazba – nejlepší na šest měsíců, pak sazba klesá. Termínovaný vklad je možné založit na pobočce, online, v IB, SB. ČSOB Termínovaný vklad 5 tisíc 6,0 Maximální vklad tři miliony korun. Lze komplet sjednat přes IB, splatnost může být 1, 3, 6, 12, 24 a 36 měsíců, ne všechny termíny jsou ale se zvýhodněnou sazbou, lze sjednat automatickou obnovu, výběr mimo termín se sankcí jednoho procenta z vybírané částky, o načtené úroky ale nepřijdete. Raiffeisenbank eKonto Garant 10 tisíc 6,0 5,8 Lze ukládat na 12, 24 a 36 měsíců. Úroky kvartálně. Lze jednorázově vybrat 20 procent bez poplatku. Při vkladu 10 až 30 milionů korun na 12 měsíců sazba 6,00 procenta, při vkladu do 10 milionů sazba 5,8 procenta ročně. Komerční banka Termínovaný účet Bonus Invest 5 tisíc 6,0 Termínovaný účet na šest měsíců s investováním do podílových fondů. Zvýhodněná sazba platí při investici ve stejné nebo vyšší sumě jako je vklad. Účet je bez automatické obnovy. Sazba až do jednoho milionu korun. Raiffeisenbank Termínovaný vklad 10 tisíc 6,0 Vklad na šest měsíců. Úroky se připisují na konci vkladu. NEY spořitelní družstvo Spořicí účet 20 tisíc 5,75 Pohyblivká úroková sazba, výpovědní lhůta jeden měsíc. Podmínkou založení term. vkladu je ze zákona členství v družstvu a složení členského podílu 1000 korun a dalšího členského vkladu, který v součtu činí 1/10 výše term. vkladu. Vklad do družstva se neúročí a není ani pojištěn. J&T Banka Vklady s výpovědní lhůtou 1 milion 5,75 Úroky se připisují 1x ročně. Trinity Bank Spořicí účet s fixací 0 5,58 Do limitu 400 tisíc úročeno 5,58 procenta, nad tuto sumu 4,58 procenta. Úroky se připisují na konci vkladu. UniCredit Bank Termínovaný vklad 30 tisíc 5,5 Lze sjednat vklad na dobu od jednoho týdne do 5 let, zvýhodněné jsou ale jen vybrané sazby 6 a 12 měsíců. Komerční banka Termínovaný vklad 5 tisíc 5,5 Pro 7 dní, či jeden měsíc nebo 12 měsíců. Sazba platí do jednoho milionu korun. Pro vklady nad pět milionů korun existuje Termínovaný vklad s individuální sazbou. Předčasný výběr se sankcí 250 korun. Lze nastavit automatickou obnovu. Moneta Money Bank Termínovaný vklad 40 tisíc 5,3 Při sjednání spolu s běžným účtem bonus 1000 korun. Pro stávající klienty lze sjednat přes IB nebo SB. Při předčasném výběru poplatek dvě procenta z vybírané částky. Fio banka Termínovaný vklad 3 tisíce 5,1 Lze založit přes IB či SB a vklad lze navyšovat, ale úročení nového vkladu je až od termínu obnovy. Zrušení či předčasný výběr zatížen sankcí. Oberbank Top Jistota 30 tisíc 5,1 Vklad na 6, 9, 12 měsíců, lze kdykoliv ukončit bez sankce. Česká spořitelna Vkladový účet Premier 5 tisíc 5,0 Jen pro klienty s účtem Erste Premier. Ostatní klienti dosáhnou na sazbu 4,5 procenta. Aktualizace k 22.12.2022

Čím se liší termínované vklady od spořicích účtů

Daní za o něco lepší úrokovou sazbu termínovaných vkladů je však horší dostupnost uložených peněz. Ty jsou totiž na vkladovém účtu zablokovány po předem stanovenou dobu v řádu týdnů, měsíců i let. Pokud si peníze vyzvednete před koncem této doby, přijdete buď o celé zhodnocení nebo platíte sankci podle výše vyzvednuté sumy.

Termín, do kterého nesmíte peníze z termínovaného vkladu vybrat, si můžete nastavit napevno nebo s automatickou obnovou. Další obvyklou podmínkou pro založení termínovaného vkladu bývá vedle zmiňované vázací doby i minimální suma, kterou je třeba složit na účet. Většina bank současně nabízí více variant těchto vkladů odstupňovaných podle kombinace doby a výše uložené částky. Například v Oberbank ale mají i pásmové úročení po šesti měsících s rostoucím výnosem.

Často také platí, že aktuální marketingová akce banky může být o dost zajímavější než dosavadní nabídka. Vyplatí se proto si prostudovat všechny typy termínovaných vkladů, které banka má, a to jak pro nové, tak i pro stávající klienty, protože i mezi tím bývají rozdíly. Peníze na termínovaných vkladech jsou chráněné ze 100 procent díky pojištění vkladů, a to až do sumy, která odpovídá 100 tisícům eur.

Samotné založení termínovaného účtu netrvá příliš dlouho a ve většině bank je možné si jej sjednat přes internetové bankovnictví, smartbanking nebo telefonicky během chvilky.

O nejlepších sazbách na spořicích účtech v prosinci se dočtete tady.