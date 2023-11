Zhodnotit eura je v českých bankách o něco složitější než koruny. Ale možnosti tu jsou

Investování v eurech, dolarech či jiných cizích měnách není v Česku zrovna záležitost pro široké masy. Nicméně v nabídce vybraných bank tato možnost existuje. A některé banky dokonce hlásí, že to zajímá stále více zdejších drobných investorů. Přispívá to mimo jiné i k diverzifikaci investičního portfolia v neklidných časech. Zjistili jsme pro vás, ve kterých bankách je možné v cizích měnách investovat a o jaké fondy je největší zájem.

Reklama

Vývojář mobilních aplikací, prodejce e-booku v angličtině nebo umělec na Etsy či tvůrce v rukodělné části Amazonu. Ti všichni mohou mít běžný příjem i v cizí měně. A každý, kdo má, byť jen minimální příjmy z ciziny v eurech či jiné měně, by se měl také aktivně zajímat, jak s nimi nakládat, aby mu z nich neukrajovala inflace.

Spořicí účty v eurech ani v dolarech ovšem u nás nejsou ve většině bankovních domů až na výjimky prakticky vůbec úročeny. A tak nechávat eura či dolary ležet jen tak na běžném cizoměnovém účtu, také není zrovna tím nejefektivnějším způsobem, jak se starat o své finance. Pokud je nechcete tedy nechat ladem, můžete je investovat do podílových či dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu. To je například ve Fio bance možné zvládnout přímo v mobilní aplikaci během chvilky, pokud máte podepsanou potřebnou dokumentaci.

Kdo nabízí investování v cizích měnách

Investování v cizích měnách v Česku má nyní v nabídce přinejmenším pět největších bankovních domů. Ne ve všech ale registrují zvýšený zájem o tento typ investování. Ten hlásí především Česká spořitelna. Zájem o investice do podílových fondů v cizích měnách podle jejích statistik v poslední době jasně stoupá.

„Eurové investice dosáhly v roce 2022 objemu 17,5 milionu eur (428 milionů korun), a od počátku letošního roku už je to 32,5 milionu eur (795 milionů korun). Nárůst vidíme i u dolarových investic, kde objem meziročně narostl z 22 milionů amerických dolarů v roce 2022 na hodnotu 28,6 milionů dolarů,“ komentuje vývoj Jaroslav Kropáček, manažer investičních produktů České spořitelny.

Určité výkyvy v zájmu o cizoměnové investice registruje také Komerční banka (KB). „Nejedná se ale o nic extrémního, jsou to spíše drobné výkyvy. Jako perličku lze uvést, že větší zájem je o investice do fondu Amundi Cash EUR, který poměrně věrně za rok 2023 kopíruje rozhodnutí Evropské centrální banky (ECB) o zvýšení základní sazby v eurozóně. V období kolem rozhodnutí je opravdu patrný nárůst investic trvající týden, dva,“ poznamenává Michal Teubner z KB.

Rostoucí zájem o investování s cizí měnou

Zájem o cizoměnové investice je možné ale podle Kropáčka vidět rovněž na číslech rostoucího počtu investujících klientů. Na konci roku 2021 bylo v České spořitelně téměř tři tisíce dolarových investorů a 4779 eurových, letos k 1. listopadu 2023 banka hlásí už 4102 dolarových a 6089 eurových investorů. Celkově pak Česká spořitelna eviduje 18 tisíc dolarových investorů a na sto tisíc eurových. Ostatní banky počty investorů uvádět nechtějí a zmiňují jen procentní zastoupení z celkového obejmu investic.

S růstem úrokových sazeb v eurech a amerických dolarech ale vzrostl podle ČSOB zájem i o fondy peněžního trhu v eurech a dolarech. „V únoru 2023 jsme zařadili do nabídky fond KBC Participation Cash Plus Responsible Investing a do současné doby se tohoto fondu prodalo již za 4 miliardy korun. Poptávka po smíšených fondech v cizí měnách je v poslední době proti minulosti spíše nižší, ale očekáváme, že v budoucnu opět poroste. Dlouhodobě jsou oblíbené akciové fondy zaměřené na atraktivní sektory,“ vypočítává expert z KBC Asset Management Václav Lepič.

Kam a v čem se nejvíce investuje

Podíváme-li se na konkrétní fondy, kam peníze klientů nejvíce směřovaly, jsou to podle Kropáčka především dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu. „Je zřejmé, že je to ovlivněno úrokovým prostředím, které těmto fondům dává velmi zajímavý potenciál zhodnocení. Tradičně pak také klienti vyhledávají zajímavá investiční témata u akciových fondů, například disruptivní technologie, udržitelná témata jako jsou voda, nebo klimatické změny,“ upřesňuje Kropáček.

Zatímco FIO banka nabízí investování v eurech, kdy vybrané fondy mají vedle korunové také eurovou třídu (Fio Globální akciový fond a Fio realitní fond), třeba v Komerční bance můžete investovat ještě i v amerických dolarech nebo i v japonských jenech a v ČSOB v šesti dalších měnách.

O eurové či dolarové investice se ale můžete pochopitelně zajímat také v případě, když vám žádný příjem z ciziny na účet nechodí. Zajištěním dlouhodobých investic i v jiných měnách, než v koruně si tak můžete podle investičních expertů lépe diverzifikovat své finance a ochránit je i proti negativnímu vývoji a regionálním problémům.

Predikce dalšího vývoje

Experti ČSOB a KBC v nejbližší budoucnosti očekávají postupný přesun klientů z fondů peněžního trhu do dluhopisových fondů v cizích měnách. „Růst úrokových sazeb doposud snižoval výnos smíšených fondů. Stabilizace úrokových sazeb či jejich pokles by tak měla opět oživit zájem o tyto fondy,“ dodává Václav Lepič. Podle zkušeností expertů KB tuzemského investora zajímají spíše rozhodnutí ČNB a cizoměnové investice pro něj až tak zajímavé nejsou. Tím se myslí především užší retail, tedy klienti občané, kteří tvoří majoritu investorů KB. „Tedy ani z tohoto pohledu v příštím roce nečekáme nějakou výraznou změnu v zastoupení cizoměnových investic do fondů,“ odhaduje Teubner.

Které banky nabízejí investování v cizích měnách

BANKA V jakých měnách lze investovat Počet klientů nebo % klientů, kteří investují v cizí měně Česká spořitelna USD, EURO 18 tisíc – USD 100 tisíc v EURO ČSOB Primárně v EURO a USD Okrajově drží klienti podílové fondy v dalších šesti měnách. 3,87 % klientů drží nějaký fond v cizí měně FIO banka EURO Nižší tisíce klientů v EURO, v CZK to je cca 5krát tolik Komerční banka EUR, USD, JPY 6 % z celkového objemu investic do retailových Amundi fondů Raiffeisenbank USD, EURO Zhruba 5 %

Čechy láká investování jako hra čím dál víc. Investiční crowdfunding raketově roste a nabízí zhodnocení i 12 procent Money Investování do ikonických akcií typu Apple nebo do podílových fondů podle ESG principů není už nic nového. To, že se ale dá investovat do konkrétních podniků i přímo u nás a s průměrným 12procentním zhodnocením, až tak známé ještě stále není. Přes takzvaný investiční crowdfunding, můžete i jen s tisícikorunou podpořit značky jako je Remoska, revitalizovaný Znojemský městský pivovar nebo třeba továrna na matrace a přikrývky PiCaSo z Mikulova či rodinná firma na světelnou výzdobu Decoled. Věra Tůmová Přečíst článek

Spořicí účty v eurech jsou jako ufo. Mají úročení, které nikdo neviděl Money Nakupovat euro při dobrém kurzu je jedna věc, výhodně je pak uložit, je ale věc druhá. Tuzemské spořicí účty v eurech ke zhodnocení zrovna příliš nepomohou. Nevydělají si totiž ani na poplatky týkající se běžných euroúčtů. Přečtěte si, jak vypadají spořicí účty v eurech v Česku. Věra Tůmová Přečíst článek

Stále více Čechů má účet v eurech. Taky o něm uvažujete? Srovnali jsme nabídky bank Money Éra posilující koruny vůči euru nahrává nákupům evropské měny. Začínají to ostatně doporučovat, jak někteří investoři, tak i analytici. Navíc dnes je doba, kdy založit si účet v eurech či jiné cizí měně není až tak složité a mnohdy to jde i online na pár kliknutí. Prošli jsme proto nabídku jednotlivých bank v Česku a řekneme vám, na co si dát pozor. Věra Tůmová Přečíst článek

Spořicí účty v eurech jsou jako ufo. Mají úročení, které nikdo neviděl Money Nakupovat euro při dobrém kurzu je jedna věc, výhodně je pak uložit, je ale věc druhá. Tuzemské spořicí účty v eurech ke zhodnocení zrovna příliš nepomohou. Nevydělají si totiž ani na poplatky týkající se běžných euroúčtů. Přečtěte si, jak vypadají spořicí účty v eurech v Česku. Věra Tůmová Přečíst článek