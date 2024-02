Eurové úspory se dají zhodnotit i na spořicím účtu v Česku. Jen ale v jedné bance

Sazby cizoměnových spořicích účtů nejsou v Česku zrovna hitparádou velkého zhodnocení. Až na jednu výjimku vám zhodnotí úspory v eurech téměř nulou. O něco lepší šanci na zhodnocení poskytují spíš termínované vklady v eurech a dalších měnách, které ale zase blokují peníze po řadu týdnů. Podívejte se na náš přehled, kde vám úspory v eurech a dolarech zhodnotí nejlépe a kde úročit úspory úplně banka přestala.

Reklama

Spořicí účty v eurech a dalších cizích měnách mají v bankovních domech v České republice téměř nulové úročení až na jednu světlou výjimku. A tou je spořicí účet v eurech u Max Banky, která momentálně nabízí sazbu 2,2 procenta, a podle mluvčí banky Anny Bakošové toto úročení platí dokonce na celý vklad i bez nutnosti splnit nějaké další specifické podmínky banky. „Na spořicím účtu v eurech nabízíme sazbu 2,2 procenta ročně na celý zůstatek bez podmínek. Sazba je vyhlašovaná a její vývoj může reagovat na změny podmínek na eurovém trhu a na kroky Evropské centrální banky (ECB). Nicméně v současné době výrazný posun v sazbách euro neočekáváme,“ konstatuje Bakošová.

Eurový spořicí účet v Max Bance si v bance mohou vzít ale jen fyzické osoby, a to jak noví, tak i stávající klienti. Za jeho zřízení, vedení či zrušení pak neplatí bance ani žádné poplatky. „Každý klient může mít, ale založen pouze jeden spořicí účet v každé měně. Pro rozdělení úspor lze využít také naše eurové termínované vklady s roční úrokovou sazbou až 3 procenta,“ dodává Bakošová.

Další sazby na eurospořácích se blíží nule

Zhodnocování na spořicích euroúčtech v ostatních bankách se ale stále více blíží nulovým hodnotám. Osciluje mezi roční úrokovou sazbou 0,1 a 0,01 procenta. Tedy žádná sláva to zrovna není a zatím se v tomto ohledu nerýsují v nejbližší době asi ani žádné novinky.

Spořicí účet v eurech a dolarech s alespoň minimálním zhodnocením si tak v Česku mohou sjednat také noví i stávající klienti Air Bank. Ta jim automaticky, tedy bez podmínek, úročí cizoměnového úspory sazbou 0,1 procenta ročně. „Každý klient tak může mít až tři spořicí účty a každý v jiné měně (CZK, EUR, USD). Založení a vedení jednoho spořicího účtu v každé měně je zdarma a bez podmínek,“ shrnuje zástupce tiskové mluvčí banky Michal Kuzmiak.

Druhou bankou, která nabízí zhodnocení na eurospořicím účtu o něco vyšší, než je úplná nula, je pak ještě ČSOB. Její roční sazba je ovšem pouhých 0,01 procenta. „Atraktivnější sazbu nabízíme na termínovaných vkladech (0,5 procenta p.a. pro vklady na 6 měsíců a 1 procento p.a. pro vklady na jeden rok). V britských librách a amerických dolarech nabízíme zejména termínované vklady (1 měsíc 1 procento p.a., na 3, 6 a 12 měsíců sazba 1,5 procenta p.a.),“ říká mluvčí ČSOB Michaela Průchová.

Jako jediná banka, která připustila, že by mohla v budoucnu spořicí účet v eurech otevřít je pak Creditas, která ale pro to nemá stanovený zatím ani žádný termín.

Spořák, který potichu zmizel

Až do včerejšího dne, tedy do 20. února 2024, byla mezi tuzemskými bankami se spořicími euroúčty ještě ale jedna banka, která ovšem svůj „spořák“ z nabídky potichu stáhla. A tou je Raiffeisenbank. V nabídce měla eurový spořicí účet s názvem Gold, který zhodnocovala roční úrokovou sazbou 0,05 procenta. Od dnešního dne, tedy 21. února 2024 má ovšem v platnosti nový sazebník, ve kterém banka uvádí, že tento účet již dále nenabízí a jinou alternativu spořicího účtu v eurech momentálně v nabídce už nemá.

Prohlédněte si fotogalerii k netradičním investicím:

Trendy spořílků v eurech

Největší změnu v chování spořílků v cizích měnách zaznamenala v uplynulých týdnech asi jen Max Banka, která jako jediná v Česku nabízí v eurech alespoň nějaké zhodnocení. „Od října 2023, kdy jsme na eurovém spořicím účtu zvýšili úrokovou sazbu na 2,2 procenta ročně, jsme zaznamenali o tento produkt velký zájem. Od ledna pak nabízíme také eurový běžný účet NEO, který klientům přináší řadu výhod včetně platební karty zdarma,“ říká Bakošová.

Ostatní banky hlásí, že se v poslední době v chování jejich klientů nic nezměnilo. Zájem o zřízení eurového účtu je podle Filipa Hrubého z České spořitelny neměnný a pohybuje se měsíčně okolo 3 až 5 tisíc nových eurových účtů. Banka ale tyto cizoměnnové účty nijak neúročí. „Aktuálně má u nás eurový účet zřízeno více než 80 tisíc klientů,“ upřesňuje Hrubý. Air Bank pak hlásí otevřených přes 30 tisíc spořicích účtů v eurech.

Ve Fio bance je asi 170 tisíc eurových účtů, což banka uvádí jako součet za běžné i spořicí účty. Ty ale banka úročí nulou. „Objem vkladů na eurových účtech za poslední rok setrvale klesá a aktuálně u nás mají klienti na běžných a spořicích účtech v eurech uloženo přes 860 milionů eur,“ říká mluvčí banky Jakub Heřmánek.

Již delší dobu je ale podle mluvčích oslovených bank pozorovatelný trend poskytování financování v eurech, a to zejména u větších firem. Díky úrokovým sazbám pak podle Průchové ještě mírně vzrostl i zájem o eurové termínované vklady. Klienti také podle ní začali výrazněji využívat eurové fondy, pro daný účel pak zejména fond peněžního trhu. A podobné to je i v případě dolarů, kdy v ČSOB zaznamenali zájem o podílové fondy, zejména fondy peněžního trhu, případně i další typy fondů.

Jak správně investovat v roce 2024? Poradí odborníci z ČNB i globálních investičních titánů Money Rok 2023 přinesl mimořádný růst zhodnocení investic do akcií i dluhopisů. Jak na to navázat v roce 2024? Na to budou odpovídat odborníci v čele s viceguvernérkou České národní banky Evou Zamrazilovou na konferenci Investiční výhledy pořádané investiční společnosti EMUN. Ta se uskuteční již ve středu 17. ledna v Lobkowiczkém paláci a dostupná bude on-line na www.investicnivyhledy.cz či na byznysovém portálu newstream.cz, který je mediálním partnerem akce. nst Přečíst článek

Kde si už sjednáte DIP a kdy ho budou mít i další velké banky Money Dlouhodobý investiční produkt, takzvaný DIP, se už pomalu začíná objevovat v nabídce tuzemských bank a investičních společností. Platí od 1. ledna 2024 a nyní se u ČNB zaregistrovalo už 15 jeho poskytovatelů. Zatím je mezi nimi ale jen jedna ze tří velkých bank, a to ČSOB. Pojďme si tedy shrnout, kde si DIP už nyní můžete pořídit a kdy s tím přijdou i další velké banky. Věra Tůmová Přečíst článek