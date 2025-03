V Dublinu mají novinku. Jídlo tam doručují drony

Irské hlavní město Dublin zřejmě získalo novou atrakci. Nejedná se o žádný developerský projekt, ale o fakt, že zákazníkům budou dodávat objednávky jídla či potravin drony. Novinku představila rozvážková služba Just Eat.

Společnost o tom informovala na svých internetových stránkách. „Vždy zkoumáme způsoby, jak co nejvíce usnadnit používání naší platformy,“ uvádí firma, která v rámci projektu zároveň oznámila spolupráci s irskou společností Manna Drones. Použití jejích dronů má dle Just Eat zkrátit dobu doručení objednávky na pouhé tři minuty. A to i ve špičce.

V současné době Manna doručuje jídlo dronem prostřednictvím své vlastní platformy. Dle uvedených informací má irská společnost za sebou 165 tisíc úspěšných dodávek pomocí dronu. „Partnerství se společností Manna je nejnovějším krokem v našem trvalém závazku hledat a testovat inovativní způsoby, jak našim zákazníkům umožnit každodenní pohodlí a poskytnout nejlepší uživatelský zážitek,“ doplnila společnost Just Eat.

Služba je prozatím dostupná pouze v Dublinu, i když Just Eat si klade za cíl ji rozšířit i do dalších zemí v Evropě. „Toto partnerství je první svého druhu v Evropě,“ uvedla dále společnost, kterou citovala také agentura Bloomberg.

Noví vlastníci

Rozvážkovou službu Just Eat Takeaway.com koupila na konci února za 4,1 miliardy eur, tedy zhruba 103 miliardy korun, nizozemská společnost Prosus, která investuje do technologických firem. Nizozemci oznámili, že mají ambici stát se evropským šampionem v rozvozu jídel s využitím technologických inovací.

Většinovým vlastníkem firmy Prosus je jihoafrická firma Naspers. Prosus je zároveň největším akcionářem firmy Delivery Hero, ve které drží 28 procent akcií, uvedla agentura Reuters. Delivery Hero vlastní službu Glovo, která se rovněž specializuje na rozvoz jídel.

Dohoda znamená významný posun na evropském trhu doručování jídel a pokud ji firmy i zdárně završí, může mít potenciálně i globální dopad. Z firmy Prosus by totiž udělala čtvrtou největší společnost pro doručování potravin na světě, za podniky Meituan, DoorDash a Uber, uvedli analytici ING. Prosus působí ve více než 70 zemích a vlastní také největší platformu pro doručování potravin v Latinské Americe nazvanou iFood. Prosus má také 25procentní podíl v největší indické platformě pro doručování jídel a základních potravin Swiggy a čtyřprocentní podíl ve společnosti Meituan.

