Dalibor Martínek: Hnutí Duha chce čistý vzduch a zdravé lesy. Chce Turek spálenou zemi?

Ministr Igor Červený a zmocněnec Filip Turek
Dalibor Martínek

Enfant terrible vládní koalice Filip Turek sice prohrál boj o ministerské křeslo, nůše jeho poťouchlostí však zdaleka není prázdná. Ministerstvo životního prostředí fakticky řídí a vypadá to, že z této vysoké pozice svádí svůj boj za likvidaci planety Země. Ve skutečnosti bojuje sám se sebou.

Čím více se slušným lidem zvedají vnitřnosti z jeho výkonů, tím má Turek větší škodolibou radost. Psychopatie bohužel není chorobou, která by vyřazovala postižené jedince z veřejného dění. Naopak to působí, zvláště u Motoristů, že je to jejich předpokladem k úspěchu.

Turek se aktuálně vysmívá Hnutí Duha. Za přihlížení koaličních partnerů se stal místopředsedou Státního fondu životního prostředí. A hned Duze vzkázal, že má napříště smůlu s požadavky na veřejné financování svých aktivit.

Alice Weidel

Evropská krajní pravice chce trumpovskou politiku bez Donalda Trumpa

Politika

Evropští populisté a krajní pravice našli v americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi vzor i impuls k volebním úspěchům. Nyní se však zdá, že tato symbióza končí. Už nelze předstírat, že politika Trumpovy administrativy jde ruku v ruce s evropskými zájmy.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Co tak strašného Duha prosazuje? Zdravé lesy, čistý vzduch. Obnovitelné zdroje energie, místní jídlo, méně odpadů. Není to kopie vládního programu? V těchto tezích není nic, co by aspoň na papíře neprosazovala každá vláda. V kapitole životní prostředí zaznívá ve vládním prohlášení například, že „klimatická politika bude pragmatická, opřená o vědecké poznatky a respekt k vlastnickým právům.“

A také: „Zaměříme se na projekty, které přinášejí konkrétní výsledky – úspory energií, čistší ovzduší a obnovu krajiny.“ To snad vláda ukradla ze stránek Hnutí Duha. Proč tedy nyní ten boj.

Zastydlá ega

Ano, součástí DNA této vlády je jistý negativismus, zapšklost, boj proti všem. Takže v prohlášení zaznívá také: „Zákaz prodeje a výroby aut se spalovacím motorem od roku 2035 je nepřijatelný.“ Nebo „nebudeme přijímat neuvážené a ekonomicky zatěžující kroky rychlé dekarbonizace." Kromě toho zaprděného tónu jde o teze, který by jistě podepsala i řada voličů jiných stran.

Jenže Motoristé, speciálně Macinka a Turek, působí jako malé ublížené děti, které někomu musí zbořit sněhuláka. Vůbec tady nejde o zelený program, jde o zastydlá ega hlavních protagonistů. Nyní to tedy má odnášet ochrana přírody. A ostatní to mají čtyři roky snášet.

Související

Stačí 20 metrů k dokonalému víkendovému bydlení? Tenhle domek stál necelých pět milionů

Cabin Devín
BoysPlayNice, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Na první pohled nenápadná stavba o pouhých 20 metrech čtverečních. Ve skutečnosti ale jde důmyslně navržený prostor, který zvládne plnohodnotné bydlení bez kompromisů, a navíc zcela mimo sítě. Víkendový „tiny nouse“ s výhledem na západy slunce nad Rakouskem stála 4,5 milionu korun.

Na konci vinic vinařství Zlatý Roh, vysoko nad hradem Devín v Bratislavě, vznikl projekt, který bourá představy o tom, kolik prostoru člověk skutečně potřebuje k pohodlnému životu. Architektonickým zadáním bylo vytvořit plnohodnotné víkendové bydlení na ploše pouhých 20 metrů čtverečních bez kompromisů v komfortu a zároveň s úplnou energetickou soběstačností v našich klimatických podmínkách. Za návrhem stojí studio Ark-Shelter (Archekta), konkrétně architekti Martin Mikovčák a Viktor Mikovčák.

Výsledkem je kompaktní domek, chatka, o užitné ploše 14,7 metrů čtverečních, který ale díky chytrému řešení působí výrazně větší. Klíčovou roli hraje maximální otevření směrem do krajiny. Dvě fasády se dají kompletně odklopit a promění se v terasy, za nimiž se skrývají posuvné skleněné stěny. Interiér se tak plynule propojuje s exteriérem a obytný prostor se opticky i funkčně násobí.

Hlavní obytný prostor doplňuje kompaktní kuchyňská linka a koupelna se sprchou. Zajímavým detailem je betonové umyvadlo umístěné přímo v okně s výhledem do lesa, které proměňuje každodenní rutinu v klidný rituál.

Malý prostor, velký zážitek: když architektura rozšiřuje realitu

Večer přichází zásadní proměna prostoru. Spaní je ukryté v podkroví, které během dne zůstává skryté. Přístup se aktivuje jednoduchým mechanismem. Zatažením za kabel lampy se světlo zvedne a odhalí prostor na spaní. Schodiště je nenápadně ukryté ve skříni a funguje jako regál. Podkroví pak nabízí kontrastní atmosféru: uzavřenější, intimní prostor se střešním světlíkem pro pozorování hvězd.

Dům je navržen jako plně soběstačný objekt fungující po celý rok. Energetický systém kombinuje solární panely, bateriové úložiště a plynové bomby. Hybridní spotřebiče automaticky přepínají mezi elektřinou a plynem podle aktuální kapacity baterie. Elektřina slouží především pro osvětlení a drobná zařízení, zatímco energeticky náročnější provoz, jako je ohřev vody nebo vytápění, se flexibilně přizpůsobuje dostupnému zdroji.

Voda je akumulována v nádrži integrované v podlaze, stejně jako systém pro splaškovou vodu. Komfort v létě i zimě zajišťuje inteligentní větrání a stínění. V létě stavba nasává chladnější vzduch ze severní strany pod podlahou a odvádí teplý vzduch přes rekuperační jednotku ve střeše. V zimě systém funguje opačně a reaguje na aktuální hodnoty CO₂ a vlhkosti.

Dům z D tisku

Bydlení z tiskárny. Lucembursko-český experiment ukazuje, jak využít pozemky, které města odepsala

Reality

Úzké parcely, které města považují za nezastavitelné, se mohou stát odpovědí na bytovou krizi. V Lucembursku vznikl první 3D tištěný dům široký pouhé tři metry

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Tiny House: průvodce krajinou minimalistického bydlení, se svolením

Řešení bytové krize nepřináší. I tak Češi podléhají trendu mini domků, říká propagátor architektury

Reality

Tiny Houses jsou speciální architektonickou disciplínou i zajímavou alternativou bydlení. I když bydlení ve dvou na 25 metrech čtverečních není pro každého. „Je vám padesát, bydlíte v domě nebo bytě, děti odrůstají. A vám se prostě už nechce uklízet, vytápět a servisovat rozlehlý byt nebo dům. Chcete odejít z města, soustředit se na jiné věci než je čím dál náročnější provoz vlastního bydlení,“ přibližuje v rozhovoru výhody minimalistických domků Radek Váňa, autor knihy Tiny House: průvodce krajinou minimalistického bydlení.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.



Související

Chatka na Zlínsku je inspirována Skandinávií.

I Norové jsou chataři. Dávno už však neodpočívají ve srubech, ale v moderních dřevostavbách. Jedna je i na Zlínsku

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Gymnázia táhnou, řemesla chybí. Proč deváťáci ignorují lépe placenou práci?

Šikovný řemeslník dnes vydělává více než průměrný vysokoškolák
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Zatímco se v hospodách stále mluví o „zlatých českých ručičkách“, realita letošních přijímaček na střední školy ukazuje pravý opak. Nastupující generace sází na úplně jinou kartu: místo úzké specializace volí otevřené dveře.

Data Cermatu jsou v tomto ohledu jednoznačná. Do prvního kola se přihlásilo přes 156 tisíc uchazečů a tři čtvrtiny z nich dávají v první prioritě přednost maturitním oborům. Zatímco zájem o lycea raketově roste a gymnázia si drží své, učiliště zůstávají spíše „druhou volbou“.

Tržní paradox

Vzniká tu tak tržní paradox. Firmy zoufale volají po lidech, kteří umí vzít do ruky nářadí. Podle Asociace malých a středních podniků v Česku chybí zhruba 100 tisíc řemeslníků. Trh práce by je okamžitě pohltil a nadprůměrně je zaplatil. Přesto se do těchto oborů mladí nehrnou.

Tento nesoulad mezi potřebami ekonomiky a rozhodováním deváťáků má však svou logiku. Podle analýz může umělá inteligence v příští dekádě ovlivnit až 40 procent pracovních pozic v Česku. Pokud více než polovina generace Alfa bude vykonávat profese, které dnes ještě ani neexistují, dává smysl neuzavírat si kariérní cestu příliš brzy. Rodiče tak kupují svým dětem „čas na rozmyšlenou“.

Bankovka v hodnotě 2000 korun

Studovat se vyplatí. Vysokoškoláci berou průměrně o 26 tisíc víc než lidé s maturitou

Money

Vysokoškolák s delší praxí má o polovinu vyšší příjem než středoškolák. Absolventi vysokých škol magisterského a inženýrského stupně mají průměrný plat po více než deseti letech praxe 76 360 korun, což je o 25 900 korun více než středoškoláci s maturitou, vyplývá z analýzy Platy.cz.

ČTK

Přečíst článek

Jenže tím nafukujeme jinou bublinu. Český vzdělávací systém produkuje stále více maturantů, kteří automaticky míří na vysoké školy – v roce 2023 to bylo 64 procent z nich. Tuhle zdánlivě dobrou zprávu ale kazí realita: až 60 procent vysokoškoláků nedokončí zvolený obor a fakt, že čtvrtina absolventů odborných škol nakonec studuje jiný obor, než který se vystudovali.

Jinými slovy: vzděláváme se hodně, ale často neefektivně.

Lukáš Kovanda: Dva dny volna navíc vyjdou Česko draho

Názory

Na první pohled drobná změna v kalendáři může mít překvapivě velké důsledky. Kratší školní rok může podle analýzy českou ekonomiku připravit o miliardy.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Budoucnost tak nebude patřit „držitelům diplomů“, ale lidem, kteří dokážou kombinovat znalosti s dovednostmi: kriticky myslet, rychle se učit, komunikovat a přizpůsobovat se. Právě to jsou kompetence, které formální vzdělání samo o sobě negarantuje.

Zatímco část společnosti stále věří, že titul je jistota, trh práce už tuto logiku opustil. Šikovný řemeslník dnes může vydělávat více než průměrný vysokoškolák. Manuální práce se kvůli nedostatku lidí stává vzácným, a tedy drahým, statkem.

Deváťáci nevolí „snadnější cestu“, jak se často říká. Volí si co nejširší manévrovací prostor v době, kdy jistoty mizí rychleji než kdy dřív.

Související

V Česku teď pracuje nejvíce žen v historii

Lukáš Kovanda: V Česku teď pracuje nejvíce žen v historii. Nutí je k tomu i rapidní inflace

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme