Dalibor Martínek: Hnutí Duha chce čistý vzduch a zdravé lesy. Chce Turek spálenou zemi?
Enfant terrible vládní koalice Filip Turek sice prohrál boj o ministerské křeslo, nůše jeho poťouchlostí však zdaleka není prázdná. Ministerstvo životního prostředí fakticky řídí a vypadá to, že z této vysoké pozice svádí svůj boj za likvidaci planety Země. Ve skutečnosti bojuje sám se sebou.
Čím více se slušným lidem zvedají vnitřnosti z jeho výkonů, tím má Turek větší škodolibou radost. Psychopatie bohužel není chorobou, která by vyřazovala postižené jedince z veřejného dění. Naopak to působí, zvláště u Motoristů, že je to jejich předpokladem k úspěchu.
Turek se aktuálně vysmívá Hnutí Duha. Za přihlížení koaličních partnerů se stal místopředsedou Státního fondu životního prostředí. A hned Duze vzkázal, že má napříště smůlu s požadavky na veřejné financování svých aktivit.
Co tak strašného Duha prosazuje? Zdravé lesy, čistý vzduch. Obnovitelné zdroje energie, místní jídlo, méně odpadů. Není to kopie vládního programu? V těchto tezích není nic, co by aspoň na papíře neprosazovala každá vláda. V kapitole životní prostředí zaznívá ve vládním prohlášení například, že „klimatická politika bude pragmatická, opřená o vědecké poznatky a respekt k vlastnickým právům.“
A také: „Zaměříme se na projekty, které přinášejí konkrétní výsledky – úspory energií, čistší ovzduší a obnovu krajiny.“ To snad vláda ukradla ze stránek Hnutí Duha. Proč tedy nyní ten boj.
Zastydlá ega
Ano, součástí DNA této vlády je jistý negativismus, zapšklost, boj proti všem. Takže v prohlášení zaznívá také: „Zákaz prodeje a výroby aut se spalovacím motorem od roku 2035 je nepřijatelný.“ Nebo „nebudeme přijímat neuvážené a ekonomicky zatěžující kroky rychlé dekarbonizace." Kromě toho zaprděného tónu jde o teze, který by jistě podepsala i řada voličů jiných stran.
Jenže Motoristé, speciálně Macinka a Turek, působí jako malé ublížené děti, které někomu musí zbořit sněhuláka. Vůbec tady nejde o zelený program, jde o zastydlá ega hlavních protagonistů. Nyní to tedy má odnášet ochrana přírody. A ostatní to mají čtyři roky snášet.