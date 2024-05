Ovocná zkáza. Pěstitelé letos kvůli mrazům sklidí o více než sto tisíc tun méně plodů

V Česku se letos kvůli silným mrazům místo 138 tisíc tun ovoce sklidí asi 30 300 tun. Po jednání se zástupci ovocnářů, vinařů a lesních školek to řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Reklama

Pro všechny pěstitele, jejichž produkce byla poškozena mrazem, je podle něj ministerstvo zemědělství (MZe) připraveno aktivovat program na řešení rizik a krizí v zemědělství. Materiál v úterý předloží vládě. Prioritou přitom podle Výborného budou právě ovocnáři, u kterých se ministr chce navíc zaměřit na ty pěstitele, kde škody přesahují 50 procent. Nejhorší sklizeň ovoce od 90. let byla v roce 2011, kdy činila 101 249 tun.

Mrazy poškodily většinu úrody

Program na řešení rizik a krizí v zemědělství byl dosud podle Výborného aktivován třikrát, a to v letech 2017, 2019 a 2021. Kolik peněz si z něj pěstitelé rozdělí, ještě není jasné. Ambicí Výborného je, aby to bylo alespoň 70 až 100 milionů korun, řekl. Ministerstvo zároveň usiluje o podporu z Evropské unie. Žádost o ni aktuálně připravuje, doplnil Výborný.

Dalibor Martínek: Pořád dokola. Ovocnářům to zmrzlo, ministr zaplatí. Za naše peníze. Proč? Názory Je to situace, která se opakuje rok co rok. Přijde jaro, oteplí se, potom někdy v březnu nebo v dubnu přimrzne, a meruňkáři z Jižní Moravy začnou křičet, že chtějí kompenzaci od státu za umrzlé květy. A také vinaři. A další. Okamžitě po těchto stížnostech přispěchá ministr zemědělství, obvykle je to nějaký lidovec. Protože lidovci tak nějak z dávné tradice drží ministerstvo zemědělství. Nikdo neví proč, možná něco v duchu, že půda patří lidovcům. Dalibor Martínek Přečíst článek

Výše podpory, na kterou pěstitelé dosáhnou, se podle Výborného bude také odvíjet od toho, zda byli pojištění proti mrazu. „Ten program tak, jak je notifikován, počítá s tím, že subjekty, které neměly komerční pojištění proti mrazu, budou v rámci plnění kráceny na 50 procent sazby,“ uvedl Výborný. „Pokud se někdo pojistil, tak to není něco, co by se do státní podpory mělo negativně promítnout. Ale naopak ti, kteří odpovědně tento krok zvolili, budou částečně zvýhodněni,“ doplnil ministr. Z ovoce, s výjimkou vinné révy, lze podle něj v Česku aktuálně pojistit jablka, hrušky, jahody a borůvky. Pro pěstitele poškozené mrazem MZe zvažuje také podporu provozních úvěrů přes Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, uvedl Výborný.

Někde posun, někde nedostatky

Předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík po schůzce ČTK a Českému rozhlasu řekl, že v jednáních s Výborným o pomoci sektoru vidí posun. Kde naopak zlepšení nenastalo, je podle něj případná podpora zaměstnanosti v podnicích, které se zaměřují na skladování, třídění a balení ovoce do obchodních řetězců. „Nám tady jde skutečně o podporu zaměstnanosti typu kurzarbeit, jako byl za covidu, aby se ti zaměstnanci v těchto několika málo podnicích významných pro zásobování obchodních řetězců českým ovocem udrželi,“ řekl.

O programu kurzarbeit, který měl za covidu zabránit propouštění zaměstnanců, Výborný jednal s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL). „Notifikován program je, ale na dopady vysokých cen energií, ne na mráz,“ uvedl Výborný.

Čokoláda už jen pro bohaté. Cena za tunu překonala historický rekord Zprávy z firem Cena kakaa pokračuje v růstu na nové rekordy a poprvé překonala 10 tisíc dolarů (232 600 korun) za tunu. K hlavním příčinám patří obavy o dodávky kvůli špatné úrodě v důležitých pěstitelských zemích v západní Africe. Od začátku letošního roku už se cena zvýšila o více než 130 procent, upozornil server zpravodajské televize CNBC. ČTK Přečíst článek

Ovocnáři podle Ludvíka ještě nemají definitivní údaje o způsobených škodách. „Neumíme v tuto chvíli zaktualizovat Moravu, protože ta byla ve většině oblastí poškozena částečně a my teď tomu musíme dát nějaký čas, abychom věděli, jestli se plůdky udrží,“ řekl. V Čechách je podle něj ale jisté, že z úrody peckovin nezbývá prakticky vůbec nic, v případě jablek mrazy nejspíš přečkala asi desetina úrody.

Majitel Hanč farma Vraňany Milan Hanč řekl, že škoda na úrodě jahod dosahuje v celém Česku přibližně 50 milionů korun. „Ty škody jsou docela výrazné, o něco se ale snížily oproti minulému týdnu,“ uvedl.