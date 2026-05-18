Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Politika Nejlepší porevoluční prezident? Češi mají radši Klause než Pavla, ten si v průzkumu pohoršil

Nejlepší porevoluční prezident? Češi mají radši Klause než Pavla, ten si v průzkumu pohoršil

Václav Klaus
ČTK
ČTK
ČTK

Václav Havel si v očích Čechů dál drží pozici nejlepšího prezidenta po roce 1989. Podle průzkumu STEM/MARK se na druhé místo vrátil Václav Klaus, zatímco současný prezident Petr Pavel si mírně pohoršil.

Češi považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu, který dnes zveřejnila agentura STEM/MARK. Druhý nejlepší je podle nich Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel, který si od minulého dotazování mírně pohoršil. Loni na podzim byl v průzkumu Pavel druhý, Klaus třetí. Na poslední čtvrté příčce zůstal Miloš Zeman.

Havla za nejlepšího prezidenta po roce 1989 považují lidé dlouhodobě. Klaus byl v jejich hodnocení druhý i před rokem, na podzim ho předstihla současná hlava státu. Nyní se tak Klaus na druhou pozici vrátil.

Při známkování jako ve škole by nynější prezident Pavel dostal lepší trojku. Jeho průměrné hodnocení dosáhlo známky 2,9, loni v říjnu to bylo 2,6. Pozitivně lidé hodnotí Pavla za jeho vystupování na veřejnosti či reprezentaci a obhajobu českých zájmů v zahraničí. Prostor pro zlepšení vnímají u řešení sporů na tuzemské politické scéně či u sjednocování společnosti.

„Od posledního měření v říjnu 2025 si Petr Pavel pohoršil především u vládních voličů, což může být důsledkem pokračujícího sporu mezi některými vládními představiteli a prezidentem,“ uvedl Jan Burianec ze STEM/MARK. Pavel měl spor s vládními Motoristy mimo jiné kvůli tomu, že nejmenoval jejich kandidáta Filipa Turka ministrem životního prostředí.

Petr Macinka

Kdo by měl Česko zastupovat na summitu NATO? Většina Čechů by Macinku nechala doma

Politika

Zájmy České republiky by měl na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře zastupovat především premiér Andrej Babiš z ANO. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury NMS pro server Novinky.cz, v němž se pro Babišovu účast vyslovilo 57 procent respondentů.

nst

Přečíst článek

I nadále platí, že lidé bez maturity mají nadprůměrně v oblibě Zemana, zatímco u lidí s maturitou nebo vysokoškolským vzděláním dominuje Havel. Klause lidé napříč sociodemografickými skupinami hodnotí nejvyrovnaněji, naopak Zeman a Pavel jsou podle autorů průzkumu velmi polarizující.

„Při hlubším pohledu se ukázalo, že například ti, kteří považují za nejlepšího prezidenta Petra Pavla, se rekrutují z příznivců STAN, Pirátů, ODS či nového hnutí Naše Česko,“ doplnil Burianec.

Průzkum se uskutečnil od 13. dubna do 4. května a zúčastnilo se ho 1011 dospělých.

Související

Prezident Petr Pavel

Nejlepším prezidentem zůstává pro Čechy Havel, ukázal průzkum. Petr Pavel sesadil Klause

Leaders

ČTK

Přečíst článek
Pálením totalitních symbolů slavili 30. dubna obyvatelé Březinky na Mladoboleslavsku vstup České republiky do Evropské unie (duben 2004)

OBRAZEM: Slavící Klaus, přesvědčující Havel i ochutnávka piv na Žižkově. Připomeňte si vstup Česka do EU

Politika

fry, ČTK

Přečíst článek

Krajní pravice v Německu sílí. AfD je podle průzkumů nejsilnější stranou

Alice Weidelová
ČTK
nst
nst

Alternativa pro Německo dosáhla v novém průzkumu rekordní podpory. Podle agentury INSA by ji nyní volilo 29 procent Němců, zatímco vládní strany výrazně zaostávají. Odborník na extremismus Gideon Botsch upozorňuje, že AfD posiluje i přesto, že se dál posouvá k pravému okraji.

Alternativa pro Německo zaznamenala v novém průzkumu veřejného mínění rekordní podporu. Podle víkendové sondáže agentury INSA by straně nyní dalo hlas 29 procent voličů. Tak vysoký výsledek jí dosud žádná jiná agentura nenaměřila.

AfD přitom loni v květnu německá civilní tajná služba označila za prokazatelně pravicově extremistickou stranu. Podle odborníka na extremismus Gideona Botsche ale její podpora dál roste, přestože se strana podle něj dále radikalizuje.

Za AfD by nyní výrazně zaostala konzervativní unie CDU/CSU kancléře Friedricha Merze. Podle průzkumu by získala 22 procent hlasů. Sociální demokracie, která je druhým členem současné vládní koalice, by měla 12 procent a skončila by až čtvrtá za Zelenými se 14 procenty.

Do Spolkového sněmu by se podle sondáže dostala ještě postkomunistická Levice se ziskem deseti procent. Merzova vláda by tak podle aktuálního průzkumu ve sněmu neměla většinu.

Silná pozice AfD se potvrzuje i v dalších průzkumech z posledních týdnů. Ty straně přisuzují podporu mezi 25 a 28 procenty a ve většině z nich je už nejsilnější stranou v Německu. V loňských předčasných parlamentních volbách získala AfD 20,8 procenta hlasů. Volby tehdy vyhrála CDU/CSU s 28,5 procenta.

AfD posílila také v březnových zemských volbách v Bádensku-Württembersku a Porýní-Falci, kde v obou případech získala kolem 20 procent hlasů. V zářijových volbách ve východoněmeckých spolkových zemích Sasko-Anhaltsko a Meklenbursko-Přední Pomořansko by podle průzkumů mohla dosáhnout na 35 až 41 procent hlasů.

Celoněmecká tajná služba BfV loni v květnu označila AfD za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se obrátila na soud, který nařídil, aby ji BfV takto neoznačovala až do konečného verdiktu. Za prokazatelně pravicově extremistickou ji ve svých zemích označují také rozvědky v Sasku, Sasku-Anhaltsku, Durynsku a Dolním Sasku. V Dolním Sasku se AfD rovněž obrátila na soud.

Dalibor Martínek: Babiš s Okamurou chtěli vládnout. Místo toho předvádějí Brno

Názory

Benešovy dekrety, sudetští Němci a sjezd v Brně. Sněmovna se celý den zabývala tématem, které žádný skutečný problém neřeší. Politici místo důležitých zákonů otevřeli staré historické rány a přijali zbytečné stanovisko.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Přísná migrační politika

Podle Botsche v poslední době výrazně roste ochota německých voličů dát AfD hlas, přestože se strana stále více radikalizuje. „Stigma spojené s volbou AfD výrazně ustoupilo,“ řekl agentuře DPA. Strana podle něj získává příznivce především díky přísné migrační politice.

Botsch zároveň varuje, že AfD se dál posouvá k pravému okraji. „Strana se dál posouvá k pravému okraji, radikalizuje se a přijímá stále více elementů neonacismu,“ uvedl. „V současnosti už to dělá zcela otevřeně a neskrývaně,“ dodal.

Jako příklad zmínil příspěvek poslance zemského sněmu v Braniborsku Dominika Kaufnera, který na Instagramu označil 8. květen za „den zničení“. Evropské země si přitom tento den připomínají jako den osvobození od nacismu.

Související

Bitva o hubnutí se přesouvá za hranice USA. Novo chystá globální start pilulky Wegovy

Bitva o hubnutí se přesouvá za hranice USA. Novo chystá globální start pilulky Wegovy
Profimedia.cz
nst
nst

Novo Nordisk se připravuje na uvedení pilulky Wegovy mimo Spojené státy a do expanze se chystá vstoupit naplno. Firma sází na silný zájem pacientů, telemedicínu i rostoucí poptávku po lékové formě, která by mohla rozšířit trh s přípravky na hubnutí za hranice injekční léčby.

Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk se chystá na globální expanzi pilulky Wegovy. Podle zprávy webu CNBC firma očekává první uvedení mimo Spojené státy ještě letos, pokud získá potřebná schválení.

„Až ji uvedeme, půjdeme do toho naplno,“ řekl CNBC Emil Kongshøj Larsen, výkonný viceprezident společnosti Novo pro mezinárodní operace. Podle něj jde o velkou příležitost.

Americký trh dnes tvoří více než polovinu tržeb Novo Nordisk i jeho hlavního konkurenta Eli Lilly. Obě firmy se proto stále více zaměřují na rozšíření trhu s léky na hubnutí, které v posledních letech výrazně proměnily farmaceutický sektor.

Dočká se Německo?

Novo zatím neuvedlo, ve kterých zemích pilulku Wegovy spustí jako první. Larsen pouze řekl, že firma bude postupovat podle potenciálu jednotlivých trhů. Rozhodovat má zájem pacientů o léčbu obezity, připravenost lékařů i dostupnost partnerů v telemedicíně.

Právě telemedicína se podle Novo může stát důležitým kanálem pro širší dostupnost léčby. Larsen zmínil Německo, kde se podle něj přístup pacientů k léčbě zlepšil právě díky telemedicínským službám.

Expanze přichází v době zostřující se konkurence s Eli Lilly. Ta letos očekává růst tržeb o 28 procent při střední hodnotě výhledu. Novo naopak i po mírném zlepšení prognózy nadále čeká, že jeho zisky a tržby v roce 2026 klesnou o 4 až 12 procent. Důvodem jsou nižší ceny v USA a konkurence generik v zemích jako Indie, Kanada, Brazílie a Čína.

Novo má ale v perorálních lécích na hubnutí náskok díky lednovému uvedení pilulky Wegovy v USA. Firma minulý týden uvedla, že celkový počet receptů překročil dva miliony a prodeje v prvním čtvrtletí výrazně překonaly očekávání.

McCormick

Vzniká potravinářský gigant. McCormick spojí síly s majitelem značek Knorr a Hellmann's

Zprávy z firem

Britský výrobce spotřebního zboží Unilever osamostatní svoji potravinářskou divizi, do které patří značky jako Knorr a Hellmann's, a sloučí ji s americkým výrobcem koření a dochucovadel McCormick. Transakce, kombinující hotovost a akcie, oceňuje potravinářskou divizi britské firmy na přibližně 44,8 miliardy dolarů (954,3 miliardy korun) a vytvoří globální gigant zaměřený na koření, omáčky a dochucovadla.

ČTK

Přečíst článek

Podle analytiků Nordea se Wegovy na základě dat Google Trends stává v USA nejznámější značkou na hubnutí. Konkurenční pilulka Foundayo od Eli Lilly měla po uvedení na trh více než 20 tisíc uživatelů, podle dat IQVIA ale ve srovnatelném období zaznamenala méně receptů než Wegovy.

Rozdíl je i v pozici obou přípravků. Foundayo je nová značka s novou účinnou látkou, zatímco pilulka Wegovy navazuje na injekční verze Novo Nordisk. Podle analytiků Barclays navíc oba léky míří na odlišné skupiny pacientů: Wegovy má mít účinnost blízkou injekční léčbě, zatímco Foundayo může být vnímán spíše jako vstupní GLP-1 přípravek.

Novo očekává silné přijetí pilulky Wegovy i mimo USA, i když náběh prodejů nemusí kopírovat americký trh. Larsen upozornil, že v jednotlivých zemích bude důležitý hlavně cenový rozdíl oproti injekční léčbě.

Podle analytika Sydbank Sorena Hansena může být uvedení mimo USA selektivnější a bude záviset na schopnosti firmy uspokojit poptávku. Mezi pravděpodobné první trhy zařadil Británii, Německo a domovské Dánsko.

Kulturista

Protein je všude. V Česku vzniká systém, který výrobky srovnává podle složení

Enjoy

NutraRating převádí klíčové vlastnosti produktů na procentní skóre a přiděluje jim známky od nejkvalitnějšího A+ až po méně kvalitní D. Hodnocení se zaměřuje na pět hlavních oblastí: koncentraci bílkoviny, kvalitu zdroje, čistotu složení, testování a transparentnost.

nst

Přečíst článek

Léčba z vlastní kapsy

Růst trhu mají táhnout především pacienti, kteří si léčbu platí sami. Larsen uvedl, že i v zemích se silným veřejným zdravotnictvím, jako je Dánsko, si 99 procent pacientů platí léčbu obezity z vlastní kapsy.

Eli Lilly zároveň vidí v mezinárodní expanzi velký prostor. Její šéf David Ricks uvedl, že na světě je miliarda lidí, kterým by tyto léky mohly prospět, zatímco nyní firmy oslovují přibližně 20 milionů pacientů. Tržby Lilly mimo USA v prvním čtvrtletí vzrostly o 81 procent na 7,7 miliardy dolarů, zatímco v USA stouply o 43 procent na 12,1 miliardy dolarů.

Do globálního rozšiřování léků na hubnutí ale vstupuje také cenová politika. Trumpova pravidla „nejvýhodnější země“, která vážou americké ceny léků na vybrané zahraniční trhy, komplikují uvádění nových přípravků řadě farmaceutických firem.

Larsen upozornil, že evropské vlády musí podle Novo akceptovat platby za inovace, které mění veřejné zdraví. Jinak se podle něj investice i klinické studie budou dál přesouvat do USA nebo Číny.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Doporučujeme