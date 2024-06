Umělá inteligence může výtvarnou tvorbu výrazně ovlivnit, říká malíř a sochař Martin Lukáč

Moderátorka a modelka Eva Čerešňáková v pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV zpovídá celebrity. Tentokrát ve studiu přivítala slovenského výtvarníka Martina Lukáče.

Reklama

Jeho práce spojuje klasickou techniku s moderním vyjádřením, zaměřeným na abstrakci. Talent, pracovitost a originalita mu získaly uznání jak v rámci Slovenska, tak i mezinárodně. Jeden z jeho obrazů se nedávno v Paříži vydražil za dvanáct tisíc eur. Obdobné cenovky mají i jeho další práce.

Vystudoval malbu na pražské UMPRUM a v českém hlavním městě tvoří dál. Vyrostl ale na bratislavském sídlišti Petržalka, kde chce realizovat i největší projekt. Jednalo by se o obrovskou želvu ninja, která by zkrášlila fasádu některého z tamních paneláků.

Jeho tvrorba tak má podobnou sílu a drzost a bezprostřednost jako sídlištní grafitti. Lukáčova díla jsou zastoupená v řadě evropských galerií. „K úspěchu nestačí náhoda, ani konkrétní moment. Výtvarník na tom musí kontinuálně pracovat,“ říká.

K volné tvorbě a abstrakci se dostal ke konci studia a zůstal jí věrný. V rozhovoru se vyjadřuje i k umělé inteligenci v umění, kterou nezavrhuje. Prý dokáže být inspirativní, ale lidskou práci nahradit nedokáže. „To bychom si pak mohli v Ikea nakupovat umění od robotů,“ usmívá se.

Jak investovat do umění?

Co může dát výtvarníkům umělá inteligence?

O jaké umění je největší zájem?

Kde hledá malíř inspiraci?

Kolik investuje do barev, plátna, a ateliéru?

Dozvíte se v aktuálním díle pořadu Evy Čerešňákové VIP Eva Talks na Newstream TV. Video se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ho najdete také na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

