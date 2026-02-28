Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Newstream TV Ráda vidím, když něco, co vznikne v hlavě, začne žít mezi lidmi, říká Olga Menzelová

Ráda vidím, když něco, co vznikne v hlavě, začne žít mezi lidmi, říká Olga Menzelová

Michal Nosek
Michal Nosek

Producentka a kurátorka kulturních projektů Olga Menzelová byla hostkou pořadu VIP Eva Talks na webu Newstream.cz. V rozhovoru mluvila o řízení kreativních projektů, rovnováze mezi prací a rodinou i o tom, proč považuje péči o fyzickou kondici za základ dlouhodobého výkonu.

Olga Menzelová patří k osobnostem, které propojují svět kultury, komunikace a produkce s manažerskou disciplínou. Profesně vychází z marketingu a public relations, postupně se však posunula směrem ke kulturním a autorským projektům, kde je nutné skloubit kreativitu s precizní organizací.

Komunikaci nevnímá jako technický nástroj, ale jako proces, který uvádí myšlenky do pohybu. „Ráda vidím, když něco, co vznikne v hlavě, začne žít mezi lidmi,“ říká. Schopnost převést koncept do konkrétního a funkčního formátu. Ať už jde o výstavu, společenskou událost nebo dlouhodobý projekt – považuje za klíčovou manažerskou kompetenci.

Tomáš Prouza, šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezident Hospodářské komory ČR

Češi si své křivdy rádi hýčkají, říká Tomáš Prouza

Newstream TV

Tomáš Prouza, host pořadu VIP Eva Talks moderátorky Evy Čerešňákové, se k roli prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu dostal nepřímo. Profesní dráhu zahájil v médiích a oblasti osobních financí, později působil ve státní správě i mezinárodních institucích včetně Světové banky. Klíčovou zkušeností pro něj bylo působení na Úřadu vlády ČR, kde se podílel na koordinaci evropské agendy.

nos

Přečíst článek

Kreativita potřebuje strukturu

Kulturní sektor bývá často spojován především s emocemi a estetikou. Praxe je však výrazně komplexnější. Úspěšný projekt vyžaduje jasné zadání, realistický rozpočet, časový plán i schopnost řídit tým. Kreativita bez struktury podle Menzelové dlouhodobě neobstojí.

Její práce stojí na kombinaci intuice a systematičnosti. Dokáže rozpoznat potenciál projektu, ale zároveň nastavuje procesy tak, aby výsledek odpovídal původní vizi. Marketingové vzdělání jí umožňuje přemýšlet nejen o obsahu, ale i o cílové skupině, partnerstvích a udržitelnosti.

VIP Eva Talks s Olgou Menzlovou Newstream

Role matky jako manažerská škola

Vedle profesních aktivit otevřeně mluví i o rodinném životě. Sama přiznává, že hledání rovnováhy je dlouhodobý proces. „Říká se, že nejlepší manažerky jsou mámy, které mají víc dětí a zvládají práci i ty děti. Tady mám ještě velké rezervy a bojuju s tím,“ říká s nadhledem.

Zkušenost mateřství podle ní přináší cenné kompetence. Zejména efektivnější práci s časem, schopnost prioritizace i větší empatii při vedení lidí. V prostředí, kde se pracuje pod tlakem a s omezenými zdroji, jsou právě tyto dovednosti klíčové.

Výkon a péče o sebe

Téma výkonnosti propojuje i s osobním životním stylem. Dlouhodobý pracovní výkon podle ní nelze oddělit od fyzické kondice a mentální stability. Věnuje se pravidelně pohybu, kombinuje jógu, dechové techniky a kondiční trénink.

„Jinak bych nemohla dobře fungovat nejen fyzicky, ale ani mentálně. Péče sama o sebe je důležitá pro každého z nás,“ říká. V kontextu současného pracovního tempa považuje vědomou práci s energií za investici, nikoli za luxus.

Eva Čerešňáková a Rey Koranteng
video

Rey Koranteng: Moderátor není jen „mluvící hlava“, ale součást dynamického procesu

Newstream TV

Rey Koranteng s Evou Čerešňákovou mluví otevřeně o tom, proč se necítí být slavný, jak vnímá zkušenosti s odlišným původem i proč je živé vysílání práce „na sekundy“. V rozhovoru popisuje náhodný vstup do televize, adrenalin zpravodajství i hodnoty, které si po letech v médiích drží.

Michal Nosek

Přečíst článek

Dlouhodobost místo viditelnosti

Menzelová dnes působí především jako producentka a kurátorka kulturních iniciativ. Neusiluje o mediální pozornost, soustředí se na kvalitu výstupu a dlouhodobý dopad projektů. V prostředí orientovaném na rychlý efekt sází na kontinuitu, důvěryhodnost a systematickou práci.

Co dalšího se v rozhovoru dozvíte?

  • Jak se mění financování kulturních projektů v době ekonomické nejistoty?
  • Co dnes rozhoduje o úspěchu kulturní akce – obsah, jméno, nebo marketing?
  • Jak nastavit spolupráci s partnery tak, aby byla dlouhodobě udržitelná?
  • Lze kreativitu řídit stejně jako jakýkoli jiný byznysový projekt?
  • Jaké manažerské návyky si odnesla z mateřství?
  • Proč považuje fyzickou kondici za součást profesní odpovědnosti?
  • A co podle ní dnes nejvíce chybí českému kulturnímu prostředí?

Související

video

Není nic lepšího než sport, to vám řekne každý psychiatr, říká Olga Menzelová

Enjoy

nos

Přečíst článek
Francesco Kinský Dal Borgo
video

AI mi napsala skvělý proslov za 30 vteřin. A to mě děsí, říká hrabě Francesco Kinský dal Borgo

Enjoy

Michal Nosek

Přečíst článek
Eva čerešňáková a Matěj König v pořadu VIP Eva Talks
video

Lidé kvůli mně začínají sportovat. To je nejvíc, říká sportovní influencer Matěj König

Enjoy

Michal Nosek

Přečíst článek

RECENZE: Ústřice, kaviár a belgické pivo. Les Moules dál hraje svou vlastní ligu

Les Moules
Zdeněk Pečený / Newstream
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Pražská Pařížská ulice se proměňuje rychleji než kdy dřív. Luxusní butiky střídají nové koncepty, restaurace ale z její hlavní třídy zmizely už před lety. Kdo dostane při nákupech hlad, musí popojít o pár kroků dál. Právě tam sídlí Les Moules.

Interiér Les Moules nepodléhá trendům. Tmavé dřevo, mosazné detaily, malé stolky natěsnané blízko sebe a lehce hlučná energie plné restaurace evokují spíš Brusel než současnou Prahu. Minimalismus ani instagramová estetika tu nikdy nehrály hlavní roli – a je to vlastně dobře.

Obsluha zpočátku působí podobně jako interiér – lehce zaseklá v čase. Po krátkém oťukávání se ale ukáže jako profesionální, rychlá a ochotná poradit s výběrem jídel i z téměř stovky belgických piv.

Mušle svatého Jakuba servírované s francouzským jelítkem boudin noir propojují jemnost mořského plodu s výraznější masovou chutí Interiér restaurace Les Moules připomíná tradiční bruselskou brasserii, kde se atmosféra za více než dvacet let prakticky nezměnila Hovězí tatarák podávaný se smaženým bramborem patřil k nejvýraznějším předkrmům večera 15 fotografií v galerii

Ústřice a kaviár na úvod

Večer začíná ústřicemi Tsarskaya, které patří k nejvyváženějším francouzským druhům. Jemně slané, minerální, s lehce máslovým dozvukem – ideální start. Cena 199 korun za kus odpovídá kvalitě, deset gramů kaviáru ze sibiřského jesetera vyjde na 666 korun.

Právě kombinace ústřic a kaviáru nastavuje tón celé večeře: klasická evropská gastronomie bez okázalosti. Sklenka Crémantu d’Alsace k tomu sedí přirozeně.

Kampa Park

RECENZE: Skrei jako hlavní hvězda. Kampa Park s aktuálním menu znovu ukazuje svou sílu

Enjoy

Je krátce po setmění. Vltava pod Kampou je klidná, světla se lámou o hladinu a z terasy je vidět nasvícený Karlův most. Uvnitř bílé ubrusy, tlumené světlo a ten specifický pocit, že jste na místě, které má historii. Restaurace Kampa Park, která byla nedávno oceněná průvodcem Gault & Millau, si drží reputaci jednoho z nejikoničtějších podniků v Praze.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Předkrmy: klasika, která funguje

Silnou stránkou podniku jsou předkrmy. Mušle svatého Jakuba s francouzským jelítkem boudin noir propojují jemnost moře s výraznější masovou chutí a patří k nejzajímavějším položkám menu.

Ještě jistější volbou je hovězí tatarák se smaženým bramborem za 365 korun. Výrazně ochucený, lehce rustikální a přesně takový, jaký člověk od tradiční evropské restaurace čeká.

Degustační trio tataráků z darů moře – losos, krevety a pražma – působí svěže, chuťově však zůstává spíš decentní a vedle hovězí varianty lehce ztrácí.

Skrei jako vrchol

Z hlavních chodů nejvíc zaujme treska skrei z denní nabídky s beluga čočkou a mušlemi za 849 korun. Pevná struktura ryby a intenzivní mušlové ragú potvrzují, že kuchyně Les Moules vyniká ve chvíli, kdy nechá promluvit samotnou surovinu. Tresku doprovází sklenka Chablis.

Na stole se objevuje také steak ze svíčkové za 650 korun, grilovaná chobotnice na česneku a bylinkovém másle za 695 korun nebo tygří krevety na másle s chilli a zázvorem. Styl zůstává neměnný: velké porce, výrazné chutě a minimum moderních kudrlinek.

Knedlíkárna ve Vinohradském parlamentu

RECENZE: Vinohradský Parlament, aneb nedělní večeře ozdobená knedlíky

Enjoy

Nedělní večeře je ideální test restaurace. Neřešíte rychlost oběda ani slavnostní atmosféru víkendu – chcete se najíst dobře, v klidu a bez kompromisů. Vinohradský Parlament tenhle test zvládá po svém: poctivě, bez efektů a s kuchyní, která ví, proč dělá věci tak, jak je dělá.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Dezerty bez experimentů

Závěr večera patří osvědčené klasice. Čokoládový fondant za 249 korun má perfektně tekutý střed a patří k nejsilnějším momentům finále. Crème brûlée s jahodami za 198 korun přichází s menší porcí ovoce, samotný krém i správně křupající karamelová krusta však reputaci dezertu bez potíží zachraňují.

Verdikt

Na pražské gastronomické scéně zůstalo jen několik podniků, které přežily všechny trendy posledních dvou dekád – od fine diningové horečky přes bistro boom až po posedlost sdílenými talíři. Les Moules mezi ně patří.

Belgická restaurace funguje od roku 2002 a drží si jasnou identitu: poctivé mořské plody, velkorysé porce a jednu z nejlepších pivních nabídek ve městě. V době podniků navržených primárně pro fotografie působí téměř starosvětsky. A právě v tom spočívá její síla.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Kampa Park

RECENZE: Skrei jako hlavní hvězda. Kampa Park s aktuálním menu znovu ukazuje svou sílu

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Gal Ben Moshe

Michelinský šéfkuchař mění Prahu. Restaurace Parzival je moje DNA, říká Gal Ben Moshe

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Wagyu striploin steak

REPORTÁŽ: Nejlepší Wagyu steak v Dubaji nabízí restaurant Attiko. A za lidovku

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Škoda Auto investovala pět miliard do budoucnosti. V Mladá Boleslav spustila megahalu na baterie

Výroba bateriových systémů ve Škodě Auto
Profimedia.cz
nst
nst

Největší výrobce bateriových systémů v rámci koncernu Volkswagen Group nyní sídlí v Česku. Škoda Auto otevřela v Mladé Boleslavi novou halu za téměř pět miliard korun. Každou minutu v ní sjede z výrobní linky jedna baterie pro elektromobil.

Investice ve výši 205 milionů eur, tedy přibližně 4,97 miliardy korun, proměnila část mladoboleslavského závodu v jedno z nejdůležitějších center bateriové výroby v Evropě. Nová hala o rozloze 55 tisíc metrů čtverečních vyrostla za méně než rok a představuje zásadní posun v lokalizaci klíčových technologií pro elektromobilitu.

Výrobní linka je nastavena na mimořádně vysoké tempo – jeden bateriový systém vznikne každou minutu. To znamená více než 1100 kusů denně a až 335 tisíc ročně. Automatizace dosahuje 84 procent, v provozu je 131 průmyslových robotů. V hale pracuje zhruba 600 zaměstnanců, část nově přijatých, část rekvalifikovaných z jiných provozů.

Nová generace baterií bez modulů

Mladoboleslavský závod je prvním evropským závodem koncernu, který vyrábí bateriové systémy s technologií takzvaného cell-to-pack (CTP). Ta spočívá v přímé integraci článků do bateriového bloku bez použití mezimodulů. Konstrukce je díky tomu jednodušší, pevnější a výrobně efektivnější.

Používané články s lithium-železo-fosfátovou chemií (LFP) jsou známé vyšší tepelnou stabilitou a odolností. Automobilka uvádí, že kombinace technologie CTP a interní výroby umožňuje snížit náklady na bateriové systémy zhruba o 30 procent.

Česká stopa v elektromobilitě

Škoda Auto vyrábí bateriové systémy už od roku 2019. Od té doby jich vzniklo přibližně 1,4 milionu. Jen v loňském roce zaměstnanci v Mladé Boleslavi zkompletovali přes 329 tisíc bateriových systémů pro elektromobily na platformě MEB, které využívají vozy značky i další modely koncernu. Automobilka zároveň loni celosvětově vyrobila 1 065 000 vozů, což představuje meziroční nárůst o 15 procent.

Strategický krok pro celý koncern

Otevření nové haly není jen rozšířením kapacit. Jde o strategický krok, který posiluje evropský hodnotový řetězec a přesouvá klíčovou část výroby elektromobilů přímo do vlastních závodů. Mladá Boleslav se tak stává jedním z hlavních pilířů bateriové výroby v rámci celé skupiny a potvrzuje rostoucí význam českého automobilového průmyslu v éře elektrifikace.

Jak ven z německé automobilové krize?
Aktualizováno

Volkswagen chystá drastické škrty. Ve hře je i zavírání továren

Zprávy z firem

Německý automobilový koncern Volkswagen hodlá do konce roku 2028 snížit náklady o 20 procent. Informoval o tom časopis Manager Magazin. Dodal, že rozsáhlá úsporná opatření se budou týkat všech značek a mohla by zahrnovat uzavírání továren. Koncern Volkswagen je největším evropským výrobcem osobních automobilů, jeho součástí je i česká Škoda Auto.

ČTK

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Doporučujeme