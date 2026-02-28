Ráda vidím, když něco, co vznikne v hlavě, začne žít mezi lidmi, říká Olga Menzelová
Producentka a kurátorka kulturních projektů Olga Menzelová byla hostkou pořadu VIP Eva Talks na webu Newstream.cz. V rozhovoru mluvila o řízení kreativních projektů, rovnováze mezi prací a rodinou i o tom, proč považuje péči o fyzickou kondici za základ dlouhodobého výkonu.
Olga Menzelová patří k osobnostem, které propojují svět kultury, komunikace a produkce s manažerskou disciplínou. Profesně vychází z marketingu a public relations, postupně se však posunula směrem ke kulturním a autorským projektům, kde je nutné skloubit kreativitu s precizní organizací.
Komunikaci nevnímá jako technický nástroj, ale jako proces, který uvádí myšlenky do pohybu. „Ráda vidím, když něco, co vznikne v hlavě, začne žít mezi lidmi,“ říká. Schopnost převést koncept do konkrétního a funkčního formátu. Ať už jde o výstavu, společenskou událost nebo dlouhodobý projekt – považuje za klíčovou manažerskou kompetenci.
Kreativita potřebuje strukturu
Kulturní sektor bývá často spojován především s emocemi a estetikou. Praxe je však výrazně komplexnější. Úspěšný projekt vyžaduje jasné zadání, realistický rozpočet, časový plán i schopnost řídit tým. Kreativita bez struktury podle Menzelové dlouhodobě neobstojí.
Její práce stojí na kombinaci intuice a systematičnosti. Dokáže rozpoznat potenciál projektu, ale zároveň nastavuje procesy tak, aby výsledek odpovídal původní vizi. Marketingové vzdělání jí umožňuje přemýšlet nejen o obsahu, ale i o cílové skupině, partnerstvích a udržitelnosti.
Role matky jako manažerská škola
Vedle profesních aktivit otevřeně mluví i o rodinném životě. Sama přiznává, že hledání rovnováhy je dlouhodobý proces. „Říká se, že nejlepší manažerky jsou mámy, které mají víc dětí a zvládají práci i ty děti. Tady mám ještě velké rezervy a bojuju s tím,“ říká s nadhledem.
Zkušenost mateřství podle ní přináší cenné kompetence. Zejména efektivnější práci s časem, schopnost prioritizace i větší empatii při vedení lidí. V prostředí, kde se pracuje pod tlakem a s omezenými zdroji, jsou právě tyto dovednosti klíčové.
Výkon a péče o sebe
Téma výkonnosti propojuje i s osobním životním stylem. Dlouhodobý pracovní výkon podle ní nelze oddělit od fyzické kondice a mentální stability. Věnuje se pravidelně pohybu, kombinuje jógu, dechové techniky a kondiční trénink.
„Jinak bych nemohla dobře fungovat nejen fyzicky, ale ani mentálně. Péče sama o sebe je důležitá pro každého z nás,“ říká. V kontextu současného pracovního tempa považuje vědomou práci s energií za investici, nikoli za luxus.
Dlouhodobost místo viditelnosti
Menzelová dnes působí především jako producentka a kurátorka kulturních iniciativ. Neusiluje o mediální pozornost, soustředí se na kvalitu výstupu a dlouhodobý dopad projektů. V prostředí orientovaném na rychlý efekt sází na kontinuitu, důvěryhodnost a systematickou práci.
Co dalšího se v rozhovoru dozvíte?
- Jak se mění financování kulturních projektů v době ekonomické nejistoty?
- Co dnes rozhoduje o úspěchu kulturní akce – obsah, jméno, nebo marketing?
- Jak nastavit spolupráci s partnery tak, aby byla dlouhodobě udržitelná?
- Lze kreativitu řídit stejně jako jakýkoli jiný byznysový projekt?
- Jaké manažerské návyky si odnesla z mateřství?
- Proč považuje fyzickou kondici za součást profesní odpovědnosti?
- A co podle ní dnes nejvíce chybí českému kulturnímu prostředí?