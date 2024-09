Charita modelky Campbellové byl podvod. Z peněz nadace se platily drahé hotely, wellness i cigarety

Bývalá supermodelka Naomi Campbellová má kvůli možnému zneužívání peněz určených na dobročinné účely zákaz být tváří charitativních organizací. Britské úřady jí na základě vyšetřování jejího dřívějšího působení ve vlastní nadaci na pět let zakázaly působit ve vedení jakékoli dobročinné organizace, informují britská média. Peníze nadace podle závěrů vyšetřování sloužily třeba k úhradě luxusních hotelů či lázeňských pobytů. Modelka uvedla, že je zjištěními extrémně znepokojena.

Čtyřiapadesátiletá Campbellová byla jednou z prvních modelek tmavé pleti, která se prosadila do elity módního světa, kam patřila v době okolo přelomu století. V roce 2005 založila nadaci Fashion for Relief, jejímž cílem bylo prostřednictvím módních show vydělávat na dobročinné projekty ve světě.

Britská komise pro charity, která dohlíží na jejich hospodaření, však zjistila, že velká část peněz směřovala na výdaje nesouvisející s dobročinností. V letech 2016 až 2022 šlo pouze 8,5 procenta výdajů nadace na charitativní granty. Jeden ze členů správní rady naproti tomu inkasoval neautorizované platby ve výši 290 tisíc liber (8,6 milionu korun). Kromě toho se z peněz nadace platily hotelové pokoje, lázeňské procedury nebo cigarety.

Campbellová agentuře AP sdělila, že se o závěrech dozvěděla až nyní a je jimi „extrémně znepokojena“.

„Zmocněnci mají ze zákona povinnost přijímat rozhodnutí, která jsou v nejlepším zájmu jejich charitativních organizací, a plnit své zákonné povinnosti a odpovědnosti,“ uvedl podle agentury Reuters zástupce ředitele komise Tim Hopkins. Vyšetřování podle něho zjistilo, že vedení nadace Campbellové to nečinilo.

Komise zabavila 400 tisíc liber, z nichž vyrovná některé z nesplacených závazků nadace. Spolu s Campbellovou mají zákaz působit ve vedení nadací i další členové správní rady.

