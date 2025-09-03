Izraelská Cato Networks posiluje v oblasti umělé inteligence. Kupuje Aim Security
Cato Networks získává společnost Aim Security. Rozšiřuje tak své vedoucí postavení v oblasti softwarového zabezpečení a dokáže uskutečnit transformaci podniků prostřednictvím umělé inteligence. Cato navíc výrazně navýšila tržby, které překročily 300 milionů dolarů.
Společnost Cato Networks, přední dodavatel bezpečnostní architektury SASE (Secure Access Service Edge) působící i v Praze, oznámila akvizici společnost Aim Security. Ta patří k lídrům oblasti zabezpečení umělé inteligence. Jedná se o vůbec první akvizici společnosti Cato, která tak dále rozšíří svou platformu Cato SASE Cloud Platform a umožní bezpečné zavádění agentů AI a veřejných i soukromých aplikací AI v podnicích. O akvizici informovala společnost Cato Networks ve zprávě, kterou má newstream.cz k dispozici.
„AI transformace překoná digitální transformaci a stane se hlavní sílou, která bude v příštím desetiletí formovat podniky,“ uvedl Shlomo Kramer, výkonný ředitel a spoluzakladatel společnosti Cato Networks. „Akvizicí společnosti Aim Security dodáváme naší SASE platformě turbo pohon v podobě pokročilých bezpečnostních funkcí pro AI. Díky tomu dokážeme zajistit našim zákazníkům bezpečný přechod do nové a vzrušující éry umělé inteligence.“
Kybernetické útoky zesilují. A ačkoli jejich počet v posledních měsících mírně klesá, jsou daleko sofistikovanější, cílenější, potenciálně ničivější. I proto firmy i instituce nesmí podcenit tyto hrozby a hledat co nejlepší zabezpečení svých systémů. Jednou ze společností, které se daří nabízet top produkt globálním firmám, je Cato Networks, kterou založil úspěšný podnikatel a investor Shlomo Kramer. Společnost nyní rozšiřuje své vývojové centrum v Praze. „Našli jsme zde odborníky potřebných kvalit. Navíc Čechy s Izraelci spojuje i podobná mentalita,“ říká podnikatel v rozhovoru pro newstream.cz.
Shlomo Kramer: Z Prahy se stává Silicon Valley střední Evropy
Leaders
Kybernetické útoky zesilují. A ačkoli jejich počet v posledních měsících mírně klesá, jsou daleko sofistikovanější, cílenější, potenciálně ničivější. I proto firmy i instituce nesmí podcenit tyto hrozby a hledat co nejlepší zabezpečení svých systémů. Jednou ze společností, které se daří nabízet top produkt globálním firmám, je Cato Networks, kterou založil úspěšný podnikatel a investor Shlomo Kramer. Společnost nyní rozšiřuje své vývojové centrum v Praze. „Našli jsme zde odborníky potřebných kvalit. Navíc Čechy s Izraelci spojuje i podobná mentalita,“ říká podnikatel v rozhovoru pro newstream.cz.
Cato hlásí růst tržeb
Společnost Cato navíc oznámila, že překročila hranici 300 milionů dolarů ročních opakujících se výnosů (annual recurring revenue, ARR – pozn. red.) a také získala další investici ve výši 50 milionů dolarů od společnosti Acrew Capital, čímž se celková částka získaná při financování Series G oznámeném v červnu zvýšila na 409 milionů dolarů.
Cato Networks poskytuje podnikové zabezpečení a sítě prostřednictvím jediné cloudové platformy. Jako lídr v oblasti SASE (Secure Access Service Edge) vytváří pro zákazníky bezproblémové a hladce fungující prostředí, které umožňuje prevenci hrozeb, ochranu dat, včasnou detekci a reakci na bezpečnostní incidenty.
Se společností Cato nahrazují organizace nákladnou a rigidní starší infrastrukturu otevřenou a modulární architekturou SASE založenou na softwarově definovaných sítích (SD-WAN), účelově vybudované globální cloudové síti a vestavěném cloudově nativním bezpečnostním stacku.
Praha je výrazným centrem kybernetické bezpečnosti. Vývojové centrum tu má například izraelská společnost Cato Networks, která nyní získala novou investici ve výši 359 milionů dolarů. Chce se zaměřit na inovace a dál rozšiřovat byznys.
Izraelská společnost Cato Networks získala stamiliony dolarů na vývoj. Rozšíří pražské vývojové centrum
Zprávy z firem
Praha je výrazným centrem kybernetické bezpečnosti. Vývojové centrum tu má například izraelská společnost Cato Networks, která nyní získala novou investici ve výši 359 milionů dolarů. Chce se zaměřit na inovace a dál rozšiřovat byznys.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.