Izraelská Cato Networks posiluje v oblasti umělé inteligence. Kupuje Aim Security

Izraelská Cato Networks posiluje v oblasti umělé inteligence. Kupuje Aim Security

Izraelský podnikatel a investor Shlomo Kramer
Cato Networks - použito se svolením
Stanislav Šulc
Cato Networks získává společnost Aim Security. Rozšiřuje tak své vedoucí postavení v oblasti softwarového zabezpečení a dokáže uskutečnit transformaci podniků prostřednictvím umělé inteligence. Cato navíc výrazně navýšila tržby, které překročily 300 milionů dolarů.

Společnost Cato Networks, přední dodavatel bezpečnostní architektury SASE (Secure Access Service Edge) působící i v Praze, oznámila akvizici společnost Aim Security. Ta patří k lídrům oblasti zabezpečení umělé inteligence. Jedná se o vůbec první akvizici společnosti Cato, která tak dále rozšíří svou platformu Cato SASE Cloud Platform a umožní bezpečné zavádění agentů AI a veřejných i soukromých aplikací AI v podnicích. O akvizici informovala společnost Cato Networks ve zprávě, kterou má newstream.cz k dispozici.

„AI transformace překoná digitální transformaci a stane se hlavní sílou, která bude v příštím desetiletí formovat podniky,“ uvedl Shlomo Kramer, výkonný ředitel a spoluzakladatel společnosti Cato Networks. „Akvizicí společnosti Aim Security dodáváme naší SASE platformě turbo pohon v podobě pokročilých bezpečnostních funkcí pro AI. Díky tomu dokážeme zajistit našim zákazníkům bezpečný přechod do nové a vzrušující éry umělé inteligence.

Cato hlásí růst tržeb

Společnost Cato navíc oznámila, že překročila hranici 300 milionů dolarů ročních opakujících se výnosů (annual recurring revenue, ARR – pozn. red.) a také získala další investici ve výši 50 milionů dolarů od společnosti Acrew Capital, čímž se celková částka získaná při financování Series G oznámeném v červnu zvýšila na 409 milionů dolarů.

Cato Networks poskytuje podnikové zabezpečení a sítě prostřednictvím jediné cloudové platformy. Jako lídr v oblasti SASE (Secure Access Service Edge) vytváří pro zákazníky bezproblémové a hladce fungující prostředí, které umožňuje prevenci hrozeb, ochranu dat, včasnou detekci a reakci na bezpečnostní incidenty.

Se společností Cato nahrazují organizace nákladnou a rigidní starší infrastrukturu otevřenou a modulární architekturou SASE založenou na softwarově definovaných sítích (SD-WAN), účelově vybudované globální cloudové síti a vestavěném cloudově nativním bezpečnostním stacku. 

Jak může ukázkově fungovat spolupráce mezi neziskovým sektorem a byznysem? Jednou z odpovědí je projekt Nezapomeňme 80, kde se setkala Nadace PPF a Paměť národa.

Co podle vás rozhoduje o úspěšné spolupráci mezi firmami a neziskovými organizacemi?

Nadace PPF: Nejdůležitější je určitě nalezení společných hodnot, které se do spolupráce a především jejího cíle a dopadu musí propsat. V případě Nadace PPF a projektu Nezapomeňme 80 to byl hlavně důraz na podporu otevřené, demokratické společnosti, odvahy a osobní zodpovědnosti. Neméně podstatný je pak vzájemný respekt a nastavení spolupráce, ve kterém se obě strany cítí dobře a svobodně.

Post Bellum: Spolupráce, která má smysl, nezačíná u rozpočtu ani u loga. Začíná u sdílené vize, nápadu, společného přemýšlení, jak na to a chuti, jít do toho. Prostě - když se potká nezisková organizace a firma, které chtějí veřejnosti společně něco důležitého říct, a zároveň si rozumí v tom, jak to říct, vzniká prostor pro partnerství.

Jaké předpoklady musí být splněny, aby taková spolupráce přinesla reálný společenský dopad?

Nadace PPF: Její téma musí ve společnosti rezonovat, komunikace musí být dobře zacílená a získat dostatečnou mediální podporu. Všechny tyto podmínky se v případě Nadace PPF a projektu Nezapomeňme 80 podařilo naplnit.

Hlasujte pro jednotlivé projekty nominované na letošní Good Company Circle Awards

Post Bellum: Nestačí jen dobrý nápad, potřebujete strategii a šikovné pracovité lidi. A kromě toho má Paměť národa - jak víte - silné autentické příběhy 20. století, které dokumentujeme už dvacet let. Právě příběhy umí oslovit veřejnost a také poučit, poukázat na společensky zásadní hodnoty. To znamená: potřebujete nejen efektivní komunikační plán, ale i kvalitní redaktory a produkční zpracování, které dokáže příběh nebo jeho silné poselství přenést do veřejného prostoru tak, aby rezonovalo v lidech a vyvolalo u nich skutečný zájem a zamyšlení. Díky podpoře Nadace PPF jsme připomněli 80. výročí konce druhé světové války. To je období, které - i když tak dávné - rezonuje nově právě dnes.

Vždyť vidíme několik set kilometrů od nás, jak Ukrajinci s obrovským nasazením bojují za svoji svobodu. Mír, svoboda v Evropě nejsou samozřejmostí. Hrdiny si nepřipomínáme proto, abychom se dojímali nad jejich osudy, ale aby nás inspirovali, zamysleli jsme se, na jaké straně stát, jak se nás to týká, a konali. Projekt Nezapomeňme 80 přinesl do stovek měst a obcí výstavy, koncerty, besedy a další akce, které spojují minulost s dneškem právě skrze příběhy lidi, kteří tu s námi ještě nedávno žili, zažívali, to co my. Jejich poselství jsou nesmírně silnou výzvou, abychom neusnuli na vavřínech. Byli připraveni bránit se, bránit svobodu svoji i druhých, připomínají nám odpovědnost za svobodu, kterou máme.

Jak vznikl společný projekt Nezapomeňme 80?

Post Bellum: Projekt Nezapomeňme 80, realizovaný Pamětí národa (Post Bellum) ve spolupráci s Nadací PPF, připomněl osmdesát let od konce druhé světové války ve městech a obcích ČR v mimořádném rozsahu. Díky podpoře Nadace PPF se podařilo vytvořit celospolečenskou událost se vzdělávacím dopadem a mezilidským přesahem. Přinesli jsme do ulic a náměstí příběhy pamětníků. Projekt moderními technologiemi, muzikou, filmem oslovoval mladé lidi, ale i jejich rodiče. Do projektu Nezapomeňme 80 se připojilo více než sto měst a obcí po celé České republice. Realizovali jsme 137 veřejných akcí, od videomappingů, výstav a debat, až po kinopříběhy, školní workshopy a koncerty.

Zvláštní důraz jsme kladli na vyprávění příběhů pamětníků, které jsme představovali prostřednictvím různých forem – filmů, výstav, podcastů i spotů. Vyvrcholením se stalo ohromné shromáždění tisíců lidí a s tím spojená celodenní kulturní akce na Václavském náměstí na den výročí 8. května 2025, doprovázená uměleckými instalacemi, debatami a pietní připomínkou padlých - minutou ticha a zvoněním kostelních zvonů po celé ČR a českou hymnou. Myslím, že po dlouhé době se stalo něco, co už veřejnost nezná: uctít lidi, kteří padli za naši svobodu, zamyslet se nad smyslem jejich oběti a nechat se vtáhnout do tehdejších dramat jejich vzpomínkami. Výzvou pro nás organizátory byla koordinace, produkce a samotná příprava, která nám zabrala skoro rok. Zapojili se do ní stovky lidí po celé ČR.

Na co se zaměřujete v nejbližším období a kam se chcete posunout?

Post Bellum: V rámci projektu jsme vytvořili modelovou výukovou hodinu dějepisu a občanské výchovy - průlet druhou světovou válkou. Taková nabídka netradiční hravé hodiny plné zvuků, fotografií, videí vyprávějící příběhy z druhé světové války pro učitele. Skrze tato svědectví pamětníků přibližujeme žákům a studentům témata svobody, aktivního občanství a branné povinnosti. Nabídli jsme učitelům a zájem nás ohromil. Pracujeme nyní v týmu s učiteli na dalších podobných hodinách o odboji, holocaustu, nástupu komunismu, o padesátých letech, o roce 1968, normalizaci a sametové revoluci. Postupně budeme nabízet výukový nástroj jako doplněk k běžné výuce. “Zalidníme” výuku dějepisu skutečnými příběhy. Dále chceme pokračovat v lokálních výstavách na náměstích, lidé se zajímají o příběhy místních. Hodně se zabýváme tématem “odolnosti společnosti”. Jak může Paměť národa přispět k resilienci? Myslíme si, že je to opravdu podstatné pracovat se svědectvími předešlých generací. Vždyť z nich plyne to nejpodstatnější - motivace bránit svobodu.

Proč se podle vás vyplatí investovat do společnosti? Co konkrétně přináší taková investice?

Nadace PPF: V dobách klidu a relativního blahobytu má společnost jako celek tendenci zapomínat na hodnoty, na kterých stojí. Proto je potřeba je neustále připomínat a oživovat.

Post Bellum: Investovat do společnosti chápeme jako snahu o obnovování soudržnosti, získávání důvěry ve společné hodnoty, hledání toho, co nás spojuje. Bez uvědomělých, aktivních a ochotných občanů dělat něco i pro ostatní nefunguje stát ani byznys.

Co konkrétně přináší taková investice – ať už firmě, neziskovce, nebo celé komunitě?

Nadace PPF: Taková investice přispívá ke společenské stabilitě a odolnosti, ze které mohou profitovat jak jednotlivci, tak firmy, instituce a další subjekty.

Post Bellum: Podpora smysluplných projektů přináší postupné uzdravování rozhádané společnosti. Firmy podporou občanských projektů dokazují, že jim není lhostejné, co se děje kolem nich, že jsou součástí komunity. Právě Paměť národa vypráví příběhy o tom, jak důležitá je občanská odvaha, pomáhat druhým, morální pevnost. To posiluje naši schopnost čelit výzvám, nést odpovědnost a stávat se odolným. Prostě dobrá investice.

