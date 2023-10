Manuela D’Onofrio: Investoři mohou sehrát zásadní roli v boji proti klimatickým změnám

Svět, který jsme znali se nenávratně mění a dochází k zásadním geopolitickým změnám, klimatické změně i k remodelaci globálního obchodování. A na to vše budou muset reagovat také investoři. Ještě více než dřív pro ně bude zásadní se umět zorientovat na finančním trhu a zvolit si tu nejvhodnější investiční strategii, říká v rozhovoru pro newstream.cz investorka a šéfka investiční strategie skupiny UniCredit Manuela D´Onofrio.

Jak byste ve třech větách shrnula současnou situaci v eurozóně?

Nyní jsme v nové době, kdy se potýkáme jak s inflací, tak i s monetární politikou. Vracíme se zpět do normálu, kdy znovu zažíváme inflaci, což je zcela jiné než před pár lety, kdy jsme měli dlouhé období deflace. A Evropská centrální banka se teď snaží, aby se inflace vrátila na úroveň kolem dvou procent.

Je šance, že se brzo vrátíme na úroveň před covidem?

Podle mne nikoliv. Myslím, že inflace zůstane na úrovni mezi dvěma až třemi procenty, tedy na více jak dvojnásobných hodnotách. A ani v případě dluhopisů se nevrátíme na hodnoty před covidem. Kvůli pandemii výnosy u dluhopisů klesly do mínusu a teprve nyní jsou pozitivní.

Ekonomové nyní často zmiňují slovo „recese“. Shodnete se s nimi?

Je zřejmé, že v Evropě jsme pravděpodobně vstoupili do období nízkeho růstu, možná i recese. Úrokové sazby jsou nyní vyšší, což znamená problém pro lidi, kteří si chtějí pořídit vlastní bydlení. A je to problém i pro firmy, které si potřebují půjčovat. Hlavním cílem by proto teď mělo být dostat inflaci na přijatelné hodnoty.

A jsou v dnešní době nějaké typy firem, u kterých hrozí prasknutí bubliny podobně jako se to stalo například v případě technologických firem?

Takový typ situací na finančním trhu nastává pravidelně. Je to normální, že se objevují takové bubliny, jen se mění jejich zaměření. O to více než dříve je dnes důležité mít možnost spolehnout se na profesionální rady risk manažerů, kteří umí udělat rozvahu, diverzifikovat a vyhodnotit všechna rizika včetně toho, zda někde hrozí, že praskne bublina.

Inflace je dnes v mnoha zemích vysoko. Jak se toto projevuje na investování klientů?

Samozřejmě, že když máte inflaci a máte hotovost nebo máte peníze na běžném účtu, tak to je problém, protože ztrácíte jejich hodnotu. Pokud jste si nechali peníze na běžném účtu v období před pandemií, až tak moc to nevadilo a nemuseli jste na to ani moc myslet, protože inflace byla velmi nízká. V eurozóně byla inflace před pandemií po dlouhou dobu kolem jednoho procenta. Nyní je ale doba, kdy máte inflaci na mnohem vyšší úrovni a v okamžiku, kdy si ponecháte peníze na běžném účtu, okamžitě ztrácíte. O to více je potřebné, pro ty, kdo mají nějaké úspory, aby investovali správným způsobem a nenechávali peníze ležet na běžném účtu a své úspory chránili před inflací.

A co je podle vás správný způsob investování?

Musíte především definovat svůj časový horizont, na který chcete investovat. To je nejspíš to nejdůležitější. Rozhodující je, zda můžete investovat krátkodobě, střednědobě nebo dlouhodobě. Podle délky vašeho investičního plánu pak můžete přijmout menší či větší riziko.

Kde vidíte v současnosti největší investiční příležitosti?

V této době je nejlepší se rozhlížet na trhu s dluhopisy, protože zde konečně máme pozitivní výnosy. Dále je třeba se dívat na kvalitní akciové tituly, ať už podle jednotlivých zemí nebo solidnosti firem. Pokud bych byla nyní investorem s 3 až 5letým investičním horizontem, moje portfolio by tvořily ze 70 procent dluhopisy a ze 30 procent akcie. Takže nyní bych dala přednost dluhopisům před akciemi.

Nakolik může současná geopolitická situace ovlivňovat výkonnost trhu?

Pro finanční trhy je dnes rozhodující fakt, že geopolitická situace se rapidně liší od té, která bývala před pár lety. Dnes tu máme dvě supervelmoci, na jedné straně USA a na straně druhé Čínu, které bojují o prvenství. USA si chtějí udržet pozici supervelmoci a Čína jim v tom chce konkurovat. Svět je tak rozdělen na dvě skupiny, kdy jedna nechce být v americkém táboře a druhá nechce být v čínském. Globalizace tak, jak jsme ji znali, se proměnila. Dnes tak dochází i k remodelaci globálního obchodování. Země, které chtějí být na straně vlivu USA usilují o to, aby byly méně závislé na Číně a na Rusku, a to je nová realita, které dnes čelí finanční trhy.

Vidíte ve střednědobém a dlouhodobém horizontu i rizikové příležitosti?

Rozhodně. Doba je velice složitá a některé nejlepší příležitosti jsou již vyčerpané. Investoři by se tak neměli bát toho, když bude docházet ke korekcím trhu. To jsou totiž přesně ta období, kdy přichází největší příležitosti.

Jaké hlavní negativní a pozitivní dopady čekáte v nadcházejících letech?

Největší riziko pro trhy i celou ekonomiku pochopitelně přichází ze strany geopolitiky. Důležité bude, zda USA na jedné straně a Čína na druhé straně dokážou najít nějaký způsob, jak budou moci spolu koexistovat a nebudou vyhledávat konfrontace. Druhou výzvou bude bohužel klimatická změna. A v tomto boji proti klimatickým změnám mohou sehrát velkou roli právě i investoři.

