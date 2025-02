Čtyři z deseti Čechů se považují za investory

Za investory se již považuje 41 procent Čechů, před rokem to bylo 39 procent. Vzrostl i podíl těch, kteří jsou odhodlaní s investováním začít, a to meziročně z 23 na 29 procent. Výrazně ubylo těch, kdo investování zcela odmítají ve prospěch těch, jež zvažují, že začnou. Vyplývá to z průzkumu, který pro Asociaci pro kapitálový trh (AKAT) potřetí uskutečnila agentura Perfect Crowd mezi 1114 respondenty.

Češi si také stále více uvědomují potřebu zajištění na staří a nutnost se o ně aktivně postarat. Proti roku 2024, kdy 43 procent dotázaných uvádělo jako hlavní důvod investování právě zajištění penze, letos je to už 50 procent. Meziročně o sedm bodů méně respondentů deklaruje, že důvodem k investování je to, aby ´nezahálely´ jejich úspory.

„Tento vývoj můžeme interpretovat snížením objemu úspor, ale i poklesem míry inflace. Méně úspor může zahálet a při nižší inflaci lidem toto zahálení vadí méně. Výrazně více respondentů také uvedlo, že chtějí investovat, aby si mohli pořídit vlastní nemovitost, což může souviset s návratem optimismu na realitní trh a očekáváním poklesu sazeb u hypotečních úvěrů,“ komentovala data výkonná ředitelka asociace Jana Brodani.

Proti tomu hlavní bariéry v investování se meziročně nezměnily. Nejvíce respondentů opět udává obavu, že přijdou o peníze, stanou se obětí nějakého podvodu, případně jim na investování jednoduše nezbývají volné peníze.

Nejlepší je investice do rodiny

Když se lidé ohlížejí za svým dosavadním životem, za nejlepší investice považují ty do rodiny. To uvedlo 45 procent dotázaných. Následovaly investice do sebe samých, a to do svého zdraví s 30 procenty, do vzdělání s 26 procenty, užívání si života s 19 procenty nebo dovolené s 16 procenty. Osvědčenou klasikou zůstávají podle průzkumu nemovitosti s 38 procenty.

Naopak jako své nejhorší investice hodnotí lidé nepovedené vztahy s 19 procenty, automobily s 12 procenty, unáhlená rozhodnutí vzít si spotřebitelskou půjčku nebo nákup nákladného spotřebního zboží či sázení s 18 procenty. Zdá se, že Češi jsou ochotni trávit pouze minimum času nad svými investičními rozhodnutími, ale rádi sledují sport a sází na něj, podotkla Brodani.

Průzkum naznačil, že k růstu zájmu o investování mohly přispět i poklesy úroků na spořicích účtech a konec podpory stavebního spoření. Spořicí účet přitom využívalo v dotázaném vzorku 71 procent respondentů.

