Jako před finanční krizí. Investoři masivně nakupují vysoce rizikové cenné papíry

Zatímco si čeští investoři v uplynulé dekádě zkoušeli štěstí na korporátních dluhopisech, zkoušejí nyní jejich globální kolegové sázet na podobně nejisté investiční nástroje. Do strukturovaných dluhových nástrojů poslali letos nejvíc peněz od roku 2007, přitom právě tyto nepříliš průhledné investice se staly jednou z příčin finanční krize v roce 2008. Odborníci uklidňují, že riziko zatím není systémové, připomíná list The Financial Times.

Čím vyšší výnos, tím vyšší riziko. Jedno z klíčových pravidel investování respektují zkušení hráči, ale méně protřelí investoři je často ignorují a domnívají se, že investiční sázka je stejně bezpečná jako spořící účet. Jen nabízí vyšší výnos.

Hra o procenta se v uplynulé dekádě naplno rozjela v Česku, kdy lidé zklamaní nulovými výnosy na spořících účtech začali nakupovat cokoli, co jim nabízelo alespoň nějaký výnos. A ti odvážnější nastrkali i nemalé prostředky do řady nízkoemisních korporátních dluhopisů, které často nekrylo vůbec nic kromě vizí emitentů.

Nyní se něco podobného opět rozjíždí na globálním trhu. Podle dat londýnské burzy se investoři znovu zhlédli v takzvaných strukturovaných finančních nástrojích. Jde přitom o velmi složité a komplexní investice do dluhů, které kryjí často absurdní byznysy. „Banky prodávají dluhopisy kryté příjmy z kuřecích křidélek, datových center nebo hudebních katalogů,“ komentuje aktuální data list The Financial Times.

Jako před finanční krizí

Do těchto složitých nástrojů přitom v kalendářním roce 2024 zatím nateklo 380 miliard dolarů, což je již o miliardu více než v roce 2021, tedy dosavadním rekordním roce pro tyto nástroje od roku 2007. Mimochodem v této sumě nejsou zahrnuty investice do nemovitostních dluhů.

Právě rok 2007 přitom patří ke zlomovým v investicích do strukturovaných financí. Tehdejší expozice do těchto nástrojů přesáhly hranici 700 miliard dolarů a jednalo se zejména o nejrůznější investice spojené s americkým nemovitostním a hypotéčním trhem. O rok později velká část těchto investic zkrachovala v průběhu prvních dní velké finanční krize.

Sázka na kuřecí křídla nebo písničky

A co tentokrát nabízejí banky a investiční společnosti klientům? Je tu například možnost vsadit si na růst hodnoty společnosti Wingstop, která prodává smažená kuřecí křidýlka. Nebo společnosti CloudHQ provozující datová centra. Zcela novým odvětvím jsou obchody s právy na písně slavných muzikantů, kteří je prodali v době pandemie.

Nejde však o klasické akciové ani dluhopisové investice, ale právě do derivátů. Ty nabízejí mnohem vyšší fixní výnos, ale také mnohem vyšší riziko, že nemusí dojít k výplatě ani výnosu, ani původní investice.

Nárůst investic do podobných nástrojů přitom část trhu připisuje mimo jiné automatickým nákupům, při nichž údajně nedochází k důslednému vyhodnocení potenciálního rizika. Podle analytiků oslovených FT.com však tato část trhu není dostatečně velká, aby představovala systémové riziko.