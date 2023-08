Luxus, který se letos vyplatil. Investice do luxusních komodit vydělaly více než akcie i zlato

Vedle klasických obrazů slavných i méně známých mistrů, které patří už k tradičně oblíbeným sběratelským aktivům, se může vyplácet investovat i do vybraných luxusních předmětů. Je třeba ale vědět do čeho a za jakých podmínek, protože ani tento trh luxusních komodit není stabilní. Knight Frank Luxury Investment Index (KFLII) proto dlouhodobě sleduje vývoj zhodnocení desítky luxusních aktiv a nyní hlásí, že na rozdíl od zlata či akcií tato aktiva za posledních 12 měsíců rostla mnohem více. Podívejte se, která to byla a kam se dají také dát přebytečné miliony.

Vzácné obrazy, luxusní hodinky a šperky. Trojka luxusních komodit, která se letos mohla svým investorům docela vyplatit. Zatímco třeba akciový index FTSE 100 rostl o pět procent a zlato jen o pouhé jedno procento, hodnota umění za sledované období 12 měsíců se vyhoupla v prodejích o 30 procent. Výsledky aukcí v letošním roce však podle analytiků Knight Frank naznačují, že růst těchto alternativních investic dosáhl vrcholu.

Další dvě příčky žebříčku letos obsadily hodinky a šperky, obojí s 10procentním růstem. Je tedy zřejmé, že obliba investic do osobních luxusních předmětů je stále v kurzu. V hodinkách momentálně na prvních třech místech kralují ty nejslavnější historické hodinkové značky, kterými jsou Rolex, Cartier a Patek-Philippe.

U klenotů se pak sběratelé na celém světě zajímali podle Knight Frank analýzy především o historické šperky a výjimečné barevné drahokamy a diamanty, které oživily nedávné letní aukční prodeje. Nejvíce v kurzu jsou prý růžové diamanty a na vzestupu zájmu jsou nyní žluté. „Síň Christie's měla například v první polovině roku 2023 výjimečnou sezónu prodejů šperků, včetně rekordního prodeje sbírky Heidi Hortenové. V květnu 2023 se pak v Ženevě prodala rubínová a diamantová brož 'rajský pták' od Van Cleef & Arpels za 453 tisíc švýcarských franků, což je přibližně o 40 procent více než při prodeji stejného šperku v roce 2018,” uvádí Knight Frank zpráva.

Začínající sběratelé se mají řídit podle své radosti

Ekonomická nejistota a vyšší úrokové sazby vrhají nicméně podle analytiků na luxusní sběratelské předměty nepříznivé světlo. „Začínající sběratelé by se proto měli více soustředit na to, co jim přináší radost, bez ohledu na vývoj hodnoty těchto aktiv," uvedl k situaci na trhu s luxusními alternativními investicemi Andrew Shirley, editor Knight Frank Luxury Investment Indexu.

Čtvrté místo žebříčku zmiňovaného indexu obsadily mince s nárůstem cen o osm procent. Zpomalení růstu ovšem v tomto roce ale nastalo na trzích s vínem. To rostlo jen o pět procent a stejně tak i klasické automobily. Po silném výkonu v roce 2022, kdy hodnota nejvhodnějších klasických automobilů pro investice vzrostla o 25 procent, letos trh zařadil podle analytiků zpátečku kvůli makroekonomickým faktorům jako jsou rostoucí úrokové sazby a inflace.

Netradiční investice znamenají celkově větší majetek

Investice do luxusu ovšem vždy bývají úzce spjaty také s nemovitostmi, které odráží preference svých majitelů. Standardně zahrnují větší počet ložnic, bazén, prostor pro skladování vína, parkování pro luxusní auta, trezor na cennosti a šperky a především i vhodný prostor pro umělecké sbírky. Hodnota takovýchto nemovitostí přitom však neustále roste. „Trofejní nemovitosti na českém i evropském realitním trhu jsou. Pozorujeme příležitosti k dobrým nákupům. Výhodné podmínky pro volný kapitál ale nemusí trvat dlouho“, doplňuje na závěr Klapalová.