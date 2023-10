Změní AI svět investování? Na to odpoví druhý ročník Women´s Findependence Day

Jsme na prahu další technologické revoluce? Změní umělá inteligence (AI) svět investování? A je dobrý čas na nákup akcií firem spojených s AI? Na to odpoví již druhý ročník Women´s Findependence Day, který se koná již zítra.

Reklama

Women´s Findependence Day s podtitulem Změní umělá inteligence svět investování proběhne již zítra 4. října od 15:00 v Podnikatelském a inovačním centru v Praze. Konferenci pořádá veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR, která se v České republice dlouhodobě zasazuje o ekonomickou nezávislost žen a mimo jiné vede celoroční kampaň za rovné odměňování.

Letošní průzkum Asociace pro kapitálový trh ČR ukázal, že ženy investují daleko méně než muži. Zatímco osm procent mužů se cítí být zkušenými investory, totéž o sobě tvrdí pouhé procento dotázaných žen. Pokud se však ženy investovat rozhodnou, dosahují lepších dlouhodobějších výsledků než muži. Díky své rozvážnosti a méně impulzivnímu jednání totiž nepodléhají panickým výprodejům pod vlivem aktuálního dění.

Investice jako možnost volby

„Nemusíme vědět přesně, jak by měla naše budoucnost vypadat, ale je dobré se na ni připravit – vytvářet si zdroje, které nám pomohou mít možnost vybírat si z příležitostí, které k nám postupně přijdou. Zkrátka začít s investováním teď nám pomůže mít v budoucnu možnost volby. Přijďte si pro informace o investování – ať už jste zkušené nebo začínáte,“ uvedla prezidentka pořádající organizace Lenka Šťastná.

Debatu povede moderátorka Marika Čupa: „Obchodování na burze vnímám jako cestu osobního rozvoje. Burza rychle a syrově odhalí slabá místa a psychické bloky každého. Baví mě s touto psychologickou stránkou dále pracovat. Zajímá mě téma investování žen. Vnímám to tak, že ženy se potřebují navzájem podpořit, protože investovat může každá žena a jediné, co potřebuje k tomu, aby začala, je věřit, že to dokáže.“

Jak využít zlaté horečky umělé inteligence a neohrozit cíle udržitelnosti? Zprávy z firem Umělá inteligence se v posledních letech stala jednou z nejrychleji rostoucích oblastí investic firem do nových technologií a inovací. Využijí ji prakticky všechny obory, od zdravotnictví, přes výrobu polovodičů a čipů a automobilový průmysl až po finanční služby. Nejnovější vlna široce dostupných nástrojů generativní umělé inteligence, k nimž patří i mediálně známý ChatGPT, pak způsobuje dramatický nárůst strojově generovaných dat, a je obecně hnací silou bezprecedentního růstu množství nestrukturovaných dat jako takových. Co to přinese za výhody a výzvy? Newstream & Partner Přečíst článek

Diskuse se zúčastní výkonná ředitelka neziskové organizace Czechitas Senta Čermáková, hlavní analytička Cyrrus Anna Píchová, Managing Partner investičního fondu Impulse ventures Petra Gordan a mentorka a poradkyně Ivana Šedivá.

Témata a otázky slibují dynamickou diskusi.

Američtí spisovatelé žalují společnost Meta. Její umělá inteligence jim měla zneužít díla Zprávy z firem Skupina amerických spisovatelů včetně držitele Pulitzerovy ceny Michaela Chabona žaluje společnost Meta Platforms kvůli jejímu systému umělé inteligence Llama. ČTK Přečíst článek

Co se v diskuzi mimo jiné dozvíte?

Jsme svědky technologické revoluce? Aneb jak se umělá inteligence vyvinula za posledních 20 let.

Jak umělá inteligence ovlivnila a ovlivňuje život našich spíkerek.

Jak umělá inteligence změní svět obecně včetně toho investičního.

Je dobrý čas na nákup akcií firem spojených s umělou inteligencí?

Chybět samozřejmě nebude ani řada dalších informací o investování a AI jako takové.

Meta vyzvala OpenAI na souboj umělých inteligencí Zprávy z firem Nejlepší, nejvyspělejší, nejvýkonnější. Taková má být umělá inteligence, kterou vyvíjí společnost Meta, za níž stojí technologický miliardář Mark Zuckerberg. Meta tak vyzval tak na souboj dosud nejvyspělejší model nabízený společností OpenAI. ČTK Přečíst článek