Rok 2024: Temu a Shein útočí. Konkurenční boj v rychlé módě přitvrdí

Jak ustát útok asijských predátorů? Tak zní klíčová otázka obchodníků s rychlou módou pro rok 2024. Jejich obor navíc ještě zrychluje. Zatímco poptávka spotřebitelů zaznamenává od pandemie covidu výkyvy, na tradiční západní hegemony - řetězce Zara a H&M - se valí konkurence z Číny, která už zapustila kořeny v Evropě i ve Spojených státech. Elektronické obchodování boří estetická pravidla a generace Z si na kolotočové nákupní šílenství s nízkými cenovkami rychle zvyká.

Reklama

Úspěchy švédského H&M a Zary ze španělské skupiny Inditex spočívaly v bleskovém převzetí čerstvých trendů, které drahé módní domy ukázaly na přehlídových molech, a jejich nabídce masovým spotřebitelům za dostupnější ceny. K oběma se postupně začaly přidávat digitální hráči rychle módy, jako byl počátkem tisíciletí například britský Asos. Už tak konkurenční prostředí ale nyní obracejí vzhůru nohama společnost Shein a Temu – internetové tržiště vlastněné čínskou firmou PDD Holdings.

Tyto společnosti svými ultra nízkými cenami a rychlým obratem módních stylů upoutaly pozornost spotřebitelů i na západních trzích. Podle průzkumu BoF-McKinsey State of Fashion 2024 nakupovalo 40 procent amerických spotřebitelů v posledních 12 měsících v Sheinu nebo Temu. V Británii, která je pro maloobchodníky novějším trhem, to bylo 26 procent. A to i přesto, že stránky obou elektronických gigantů připomínají spíš asijské tržnice než designové butiky pro zákazníky se zálibou v módě.

Čínský Shein podal v utajení žádost o vstup na burzu ve Spojených státech Zprávy z firem Čínský prodejce módního oblečení Shein podal ve Spojených státech v utajení žádost o vstup na akciovou burzu. Uvádějí to zdroje agentury Reuters. Firma plánovala vstup na burzu několik let, ale plán téměř dvakrát zastavila. Rozhodnutí tohoto giganta v oblasti rychlé módy nyní přichází v době, kdy širší trh s novými primárními veřejnými nabídkami akcií (IPO) upadá. ČTK Přečíst článek

Z butiku rovnou na tržnici

Návštěvníky Sheinu vítají vyskakovací okna se slevami. Jakmile se jim vyhnou, mohou procházet produktové fotografie různé kvality. Některé zobrazují modelky nasnímané ve studiu, jiné jsou upravené ve photoshopu nebo vygenerované počítačem. U konkurenčního Temu je to podobná změť reklamního textu, nahodilých fotografií a závratného množství zboží.

To je zásadní rozdíl oproti tradičním módním značkám, které si dosud zakládaly na estetickém dojmu z webových stránek. Jenže, jak popisuje studie State of Fashion 2024, většina Číňanů se poprvé setkala s internetem prostřednictvím svých telefonů, nikoli stolních počítačů. Pro uživatele, kteří si prohlížejí zboží v mobilu, vypadají produkty zobrazené na Temu a Sheinu méně chaoticky a méně ohromující. Navíc, hlavní konkurenční výhodou je přece cena.

„Za 50procentní slevu jsem ochoten se vypořádat s tím, co může vypadat chaoticky,“ konstatuje Ashwinn Krishnaswamy, partner poradenské společnosti Forge Design. Generace Z na Západě, stejně jako ta v Číně, už vyrostla se smartphony, a tak bez problémů přijímá vzhled Temu či TikTok Shopu v čínském stylu. Mladí spotřebitelé mají také menší disponibilní příjem a víc se zajímají o to, co všechno za něj mohou získat, než o to, jak hezky internetový obchod vypadá, vysvětluje Krishnaswam.

Raději kašmír. Mladí opouštějí extravagantní Balenciagu či Gucci a míří za elegancí Zprávy z firem Koupili byste si raději ikonickou kabelku Jackie od značky Gucci, anebo slavnou Birkinku od Hermès? Zatímco běžného spotřebitele nejspíš napadne, že takové starosti by chtěl mít, ne tak lidi z módní branže. Těm zamotaly hlavu v říjnu oznámené výsledky luxusních domů. Zatímco někteří jedou dál na vlně postcovidového zájmu, jiní, jako třeba právě vlastník Gucci, si lámou hlavu jak zastavit propad. Denisa Holajová Přečíst článek

Získat módní domy bude těžší

Alespoň nějakou naději pro tradiční evropské obchodníky zatím skýtá segment dražšího značkového oblečení. Avšak Shein i Temu se postupně budou snažit dobýt také tuto oblast. Shein už začal podnikat kroky k přidání prémiovějšího zboží do svého sortimentu skrze nové partnerství se společnostmi Forever 21 a Skechers.

Začít masově stoupat na vyšší úroveň je ale těžší než jít opačným směrem, říká Doug Weiss, senior viceprezident společnosti WHP Global a bývalý vedoucí obchodu s tvůrci a partnerstvím platforem na Instagramu. Když chybí mnoho žádaných značek, je těžší přilákat zákazníky, kteří utrácejí vyšší částky.

Luxusní značky mohou považovat za příliš riskantní spojit se s platformami sociálních médií a tržišti v kolotočovém stylu. Ale například čínská platforma Alibaba dokázala postupně přesvědčit prémiové značky, aby s ní v Číně spolupracovaly a vytvořily nákupní portál pro specializovaný na dražší zboží. Přeškolit západní spotřebitele, aby přijali e-commerce v čínském stylu, ale podle Weisse vyjde o dost dráž.

Levná polská móda se valí na Evropu. Reserved dobývá Londýn i Milán, Pepco přepálilo expanzi Zprávy z firem Střední a východní Evropa už je polským oděvním gigantům malá. Vlastník značek Reserved, Mohito či Sinsay, gdaňská společnost LPP, se letos odvázal k mohutné expanzi na západní trhy. Rovnou v mekce módy, na prestižním Corso Vittorio Emanuele II v Miláně, LPP otevřela na podzim svoji první italskou prodejnu. To v Londýně už má celkem čtyři, včetně vlajkové lodi na Oxford Street. Naopak Pepco teď hasí s následky rychlého otevírání stovek prodejen z minulých let. Denisa Holajová Přečíst článek

Konec výstřelků, je třeba prodávat. Nový kreativní šéf značky Gucci naskočil na vlnu „tichého luxusu“ Enjoy Nejočekávanější událostí podzimního milánského týdne módy byla přehlídka značky Gucci, kde debutoval kreativní ředitel Sabato De Sarno. Ten nahradil excentrického Alessandra Micheleho, který značku proslavil bujarým stylem, díky němuž se prodeje Gucci mezi roky 2015 a 2019 více než zdvojnásobily. Návrhář De Sarno vsadil namísto extravagance na jednoduchou eleganci. Pro některé kritiky nemastnou neslanou. Denisa Holajová Přečíst článek

Modelky se bojí o práci. Umělá inteligence boří desítky let zavedená pravidla v módním průmyslu Enjoy Návrháři a modelky se strachují o zakázky, zatímco módní domy a obchodníci cítí velké zisky. Generativní umělá inteligence (AI) vtrhla i do módního průmyslu, který je celosvětově jedním z největších a nejziskovějších odvětví. Značka Desigual představila svoji první kolekci (na snímku), kterou vytvořili návrháři spolu s umělou inteligencí. Levi´s začne letos doplňovat lidské modelky těmi, které stvoří AI. A původem česká topmodelka Eva Herzigová už má svého realistického virtuálního avatara. Denisa Holajová Přečíst článek