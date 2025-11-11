Lukáš Kovanda: Rekordní svatomartinská sezóna. Husa za tisíc a tržby v miliardách

Nový magazín právě vychází!

ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Listopad v Česku voní pečenou husou a mladým vínem. Tradiční svatomartinské menu už dávno není jen připomínkou biskupa Martina z Tours, ale také malým gastronomickým jevem. Restauracím přináší období, kdy se po pomalejším podzimu znovu zaplní stoly a tržby znatelně rostou.

Restaurace hlásí v týdnu kolem 11. listopadu nárůst tržeb až o polovinu oproti běžnému období. Některé podniky zaznamenávají ale i nárůst tržeb na více než dvojnásobek. Provozovatelé podniků mluví o jednom z nejvýdělečnějších období roku, kdy se po klidnějším říjnu znovu zaplní stoly. Hosté si místa rezervují týdny dopředu a nabídka svatomartinských menu se většinou vyprodá ještě před samotným svátkem.

Za celý „svatomartinský týden“, který symbolicky začal v pátek, 7. listopadu, a skončí v neděli 16. listopadu, tak provozovatelé gastronomických zařízení v Česku mohou letos díky sv. Martinovi počítat s tržbami navíc v rozsahu dvou až tří miliard korun.

Svatomartinské hody ve Vinohradském parlamentu.

Z husy je výnosný byznys: Svatý Martin přináší víno, husy i miliardové tržby

Enjoy

Pečená husa, červené a bílé zelí, knedlíky a k tomu první víno nového ročníku. Svatomartinská tradice, zakořeněná v české kultuře po staletí, se stala jedním z nejvýraznějších ekonomických fenoménů gastronomického podzimu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Menu zdražila

Ceny menu jsou letos v průměru zhruba o desetinu vyšší než loni, což odráží rostoucí náklady na chov, energie i pracovní sílu. Takový nárůst výrazně překonává inflaci, půjde letos o nejdražšího sv. Martina české historie. Přesto zájem neochabuje. Češi se naučili s vyšší cenou pracovat, část z nich si dopřeje celé slavnostní menu, jiní jen hlavní chod.

Na druhé straně stojí realita producentů, kteří čelí rostoucím nákladům a poklesu domácí produkce hus. Letos se podle Českomoravské drůbežářské unie vylíhlo zhruba 127 tisíc kusů, o 13 procent méně než loni. To nestačí ani na milion porcí svatomartinského měnu. Důvodem jsou vysoké náklady, nedostatek jatek a obavy z ptačí chřipky. Chov hus je sezónní záležitostí, takže výpadek v jednom roce se dohání těžko.

Domácí produkce tak pokryje jen část poptávky a zbytek doplňují dovozy, nejčastěji z Maďarska, které zajišťuje až 60 procent importu hus, dále z Polska či z menší části ze Slovenska. České husy jsou díky chovu ve volném výběhu či čerstvosti obecně kvalitnější než ty dovážené, ale také dražší a v běžných supermarketech prakticky nesehnatelné. Kdo chce českou husu, měl by si ji objednat přímo u farmářů, bývá však vyprodáno na týdny dopředu. I v restauracích se zákazník bude velmi často nucen spokojit s dovozovou husou slabší kvality z Maďarska či Polska.

Martin Štangl se svým týmem

Vaří podle přírody, ne podle receptu. Karlínský Štangl může být dalším českým Michelinem

Enjoy

Karlín má nového favorita pro michelinskou hvězdu. Šéfkuchař Martin Štangl ve své restauraci Štangl vaří podle přírody, ne podle trendů.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Druhým pilířem svatomartinské ekonomiky je víno. Na trh se letos dostane 1,9 milionu lahví s označením „Svatomartinské“, přičemž díky úpravě pravidel mohou vinaři zahájit jejich prodej už od 7. listopadu. Značku letos získalo 73 vinařství, která nabídnou 323 různých druhů vín. I přes rostoucí výrobní náklady se vinařům daří ceny svatomartinských vín držet na loňské úrovni.

Svatomartinské období ukazuje, že i několik listopadových dní může mít měřitelný ekonomický dopad. Zatímco gastronomie a vinařství z něj profitují, prvovýrobci se potýkají s rostoucími náklady a omezenými kapacitami.

Trumpův plán je v patové situaci: Gaza míří k trvalému rozdělení

Trumpův plán se zadrhl, Pásmu Gazy hrozí trvalé rozdělení na dvě části
ČTK
ČTK
ČTK

Faktické rozdělení Pásma Gazy na oblast kontrolovanou Izraelem a část ovládanou Hamásem se do budoucna jeví jako čím dál pravděpodobnější možnost, když selhává úsilí o prosazení plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na trvalé ukončení války nad rámec současného příměří. Napsala o tom agentura Reuters s odvoláním na téměř dvě desítky zdrojů.

Šest evropských představitelů přímo obeznámených se snahami o realizaci druhé fáze Trumpova mírového plánu agentuře řeklo, že postup prakticky uvázl na mrtvém bodě a nyní se zdá, že obnova pásma se omezí jen na oblast, která je pod kontrolou Izraele. To by mohlo vést k rozdělení tohoto palestinského území na mnoho dalších let, varovali.

Na základě první fáze plánu, která začala platit 10. října, izraelská armáda nyní kontroluje 53 procent středomořského pásu, a sice většinu jeho zemědělské půdy, město Rafáh na jihu, některé části města Gaza na severu a další městské oblasti. Téměř celá dvoumilionová populace Pásma Gazy se přitom tísní ve stanových táborech a v troskách zničených měst ve zbytku pásma podél pobřeží, který je pod kontrolou Hamásu.

Žádný harmonogram

Další fáze Trumpova plánu předpokládá stažení Izraele dále od takzvané žluté linie dohodnuté a vytyčené v rámci první fáze příměří, zřízení přechodné správy v Gaze, nasazení mezinárodních bezpečnostních sil, jež mají nahradit izraelskou armádu, odzbrojení Hamásu a zahájení rekonstrukce. Plán však nemá žádný časový harmonogram ani mechanismy realizace. Hamás mezitím odmítá složit zbraně, Izrael odmítá zapojení Západem podporované Palestinské autonomie a nad nasazením mnohonárodních sil visí otazníky.

„Stále pracujeme na nových nápadech,“ řekl jordánský ministr zahraničí Ajman Safadí na bezpečnostní konferenci, která se konala začátkem listopadu v bahrajnské Manámě. „Všichni chtějí, aby tento konflikt skončil, všichni chceme stejný výsledek. Otázkou je, jak toho dosáhneme,“ dodal.

„Gaza se nesmí stát natrvalo zemí nikoho mezi mírem a válkou,“ uvedla na téže konferenci britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová.

Bez výrazného tlaku ze strany Spojených států, který by pomohl současnou patovou situaci vyřešit, se žlutá linie zřejmě stane de facto novou hranicí, která bude dělit Pásmo Gazy na neomezenou dobu. Agentuře Reuters to řeklo 18 různých zdrojů včetně zmíněných šesti evropských představitelů. Ti nevidí šanci, že by Trumpův plán pokročil od stávajícího příměří, nedojde-li k zásadní změně postoje Hamásu nebo Izraele nebo nevyvinou-li USA tlak na Izrael, aby akceptoval roli palestinské samosprávy a cestu k vytvoření palestinského státu.

Spojené státy vypracovaly návrh rezoluce Rady bezpečnosti OSN, která by poskytla mezinárodním silám a přechodnému vládnímu orgánu v Gaze dvouletý mandát. Deset diplomatů oslovených Reuters však uvedlo, že vlády nad vysláním svých vojáků váhají. Obzvlášť nepravděpodobné je podle nich zapojení evropských a arabských zemí, pokud by odpovědnost jejich jednotek šla nad rámec udržování míru a znamenala přímou konfrontaci s Hamásem nebo jinými palestinskými skupinami.

Gaza

Gaza v ruinách: Válka zanechala více sutin než váží 6000 Eiffelových věží

Politika

Více než čtyři pětiny všech budov v Pásmu Gazy, po nichž zůstalo přes 60 milionů tun sutin, zničila nebo poškodila válka mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás, kterou 10. října zastavilo křehké příměří. Ukázaly to aktuální údaje OSN, které dnes analyzovala agentura AFP.

ČTK

Přečíst článek

Vzorové zóny

Americký viceprezident J. D. Vance a Trumpův vlivný zeť Jared Kushner minulý měsíc řekli, že do oblasti kontrolované Izraelem by mohly brzy začít proudit peníze na obnovu, aniž by se vůbec přistoupilo k další fázi plánu. Cílem by bylo vytvořit vzorové zóny, ve kterých by mohli žít někteří obyvatelé Gazy. Podobné americké návrhy naznačují, že by současná fragmentace území mohla přerůst v dlouhodobý a trvalý stav, obává se Michael Wahid Hanna, ředitel amerického programu při think-tanku International Crisis Group.

Saláh Abú Amr, 62letý obyvatel Gazy, řekl, že pokud se nepodaří Hamás odzbrojit a začne se s obnovou za žlutou linií, Palestinci by opravdu mohli uvažovat o tom, že se tam přestěhují. Ale realita v podobě rozdělené Gazy je podle něj stěží představitelná. „Budeme se tam moci přestěhovat všichni? Nebo bude mít Izrael právo veta nad některými z nás?“ ptá se. „Rozdělí i naše rodiny na dobré a špatné lidi?“

Zatím není ani jasné, kdo by obnovu částí Pásma Gazy pod izraelskou okupací financoval. Země Perského zálivu se zdráhají do projektu vstoupit bez zapojení palestinské samosprávy a bez vize palestinské státnosti, které odmítá Izrael. Náklady na obnovu se odhadují na 70 miliard dolarů.

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí agentuře Reuters řekl, že ačkoli bylo při prosazování Trumpova plánu dosaženo „obrovského pokroku“, zbývá ještě hodně práce. Na dotaz, zda se obnova Gazy omezí pouze na oblast kontrolovanou Izraelem, neodpověděl.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu říká, že Izrael nemá v úmyslu Gazu znovu okupovat ani spravovat. Krajně pravicoví ministři jeho vlády nicméně naléhají na obnovení židovských osad, které Izrael vyklidil v roce 2005. Také armáda je proti požadavkům na trvalé zabrání palestinského území či na přímý dohled nad civilním obyvatelstvem Gazy. Netanjahu přislíbil, že podél hranic pásma zůstane jen nárazníková zóna, která zabrání opakování teroristického útoku Hamásu ze 7. října 2023, jímž válka vypukla.

Benjamin Netanjahu a Donald Trump

Přiblížil se mír v Gaze? Trump představil plán

Politika

Bílý dům zveřejnil plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Pásmu Gazy, který počítá s klidem zbraní během několika dnů i s propuštěním všech izraelských rukojmích najednou. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který dnes s Trumpem jednal v Bílém domě, návrh podpořil, zatímco teroristické hnutí Hamás opakovaně uvedlo, že plán zatím neobdrželo a že požaduje vznik palestinského státu. Později však agentury AFP a Reuters informovaly, že plán předali Hamásu katarští a egyptští zprostředkovatelé.

ČTK

Přečíst článek

Jakékoli faktické územní rozdělení Gazy by navíc znovu oddálilo palestinské aspirace na vznik nezávislého státu zahrnujícího i Západní břeh Jordánu a prohloubilo humanitární katastrofu lidí, kteří nemají kde bydlet a jsou téměř zcela závislí na humanitární pomoci.

„Fragmentaci Gazy nemůžeme připustit,“ řekl Safadí. „Gaza je jen jedna a je součástí okupovaného palestinského území.“

Nejlepším prezidentem zůstává pro Čechy Havel, ukázal průzkum. Petr Pavel sesadil Klause

Prezident Petr Pavel
ČTK
ČTK
ČTK

Lidé považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Druhý nejlepší je nově nynější prezident Petr Pavel, který od minulého hodnocení z letošního jara předstihl Václava Klause. Čtvrtou příčku obsadil Pavlův předchůdce Miloš Zeman. U současné hlavy státu lidé hodnotí pozitivně hlavně vystupování na veřejnosti a to, jak reprezentuje české zájmy v zahraničí. Při známkování jako ve škole by dostal horší dvojku. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura STEM/MARK.

„V souvislosti s uplynulými parlamentními volbami jsme se ptali i na hodnocení prezidenta Petra Pavla z hlediska povolebního vyjednávání. Ukázala se silná odlišnost dle voličské příslušnosti, kdy voliči subjektů uplynulé vlády a Pirátů hodnotí počínání prezidenta většinově pozitivně, voliči Stačilo! či SPD pak negativně. U voličů ANO, Motoristů, ale také nevoličů je toto hodnocení více rozpolcené,“ uvedl Jan Burianec z agentury STEM/MARK.

Když respondenti hodnotili Pavlovo vystupování na veřejnosti, jedničku nebo dvojku by mu dalo 35 procent těch, kteří ve druhém kole prezidentské volby podpořili protikandidáta Andreje Babiše (ANO). „To může být příznakem toho, že pomyslné příkopy mezi odpůrci a příznivci současného prezidenta nejsou nepřekonatelné a může mezi nimi nastat i shoda," uvedli autoři průzkumu.

Pavel si polepšil

Současná hlava státu obdržela na školní stupnici průměrně známku 2,6, ve srovnání s letošním květnem si polepšila o dvě desetiny procentního bodu. Respondenti oceňovali Pavlovo vystupování na veřejnosti včetně pravidelných výjezdů do regionů, dále reprezentaci a obhajobu českých zájmů v zahraničí. Prostor pro zlepšení má prezident podle autorů průzkumu u řešení sporů na tuzemské politické scéně.

I nadále platí, že lidé bez maturity mají nadprůměrně v oblibě Miloše Zemana, zatímco u lidí s maturitou nebo s vysokoškolským vzděláním dominuje Václav Havel. Petra Pavla pozitivně hodnotili mladí lidé do 30 let, vysokoškolsky vzdělaní a lidé s vyšším příjmem. Lepší hodnocení si Pavel vysloužil také od podporovatelů koalice Spolu, STAN a Pirátů. Václav Klaus je napříč sociodemografickými skupinami hodnocen nejvyrovnaněji.

Průzkum se uskutečnil od 14. do 27. října a zúčastnilo se ho 1008 dospělých respondentů.

Nicolas Sarkozy
Aktualizováno

Pařížský soud propustil Sarkozyho. Bývalý prezident je venku z vězení a čeká ho další proces

Leaders

Francouzský exprezident Nicolas Sarkozy podle místních médií a agentury AFP opustil vězení. Pařížský soud souhlasil s jeho propuštěním z pařížské věznice La Santé, kde čekal na odvolací proces v kauze nelegálního financování prezidentské kampaně v roce 2007 penězi z Libye. Sedmdesátiletý Sarkozy byl ve věznici od 21. října. Jeho propuštění je spojeno se soudním dohledem.

ČTK

Přečíst článek

