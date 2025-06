Klaus porazil Pavla v anketě o nejlepšího prezidenta České republiky

Lidé za nejlepšího porevolučního prezidenta Česka vnímají stále Václava Havla. Jako druhý nejlepší vychází v průměru Václav Klaus, třetí příčku obsadil současný prezident Petr Pavel a čtvrtou pak jeho předchůdce Miloš Zeman, uvedl průzkum agentury STEM/MARK. Současného prezidenta lidé pozitivně hodnotí za způsob vystupování na veřejnosti či reprezentaci a obhajobu českých zájmů v zahraničí. Prostor pro zlepšení je stále u řešení sporů na tuzemské politické scéně, uvedli autoři průzkumu.

Pozice nejlepšího prezidenta se s ohledem na sociodemografické charakteristiky nejvíce odlišuje podle věku respondentů, nejvyššího dokončeného vzdělání či socio-ekonomického postavení. „Lidé bez maturity jsou častěji v pořadí více nakloněni Miloši Zemanovi. Naopak u lidí s maturitou a vyšším vzděláním už jasně dominuje Václav Havel. Mladí lidé (do 30 let) oceňují Václava Havla především za jeho humanitní odkaz,“ uvedla agentura. Největší blízkost hodnotitelů je pozorována u Václava Havla a Petra Pavla, tedy, když někdo vnímá pozitivně Václava Havla, je velmi vysoká šance, že vnímá pozitivně i Petra Pavla a platí to též naopak. Václav Klaus je podle autorů průzkumu napříč sociodemografickými skupinami hodnocen nejvyrovnaněji.

„Detailnější datová analýza ukázala, že například ti, kteří považují za nejlepšího prezidenta Petra Pavla, požadují od prezidenta slušnost/čestnost a poctivost, dále charisma a prozápadní směřování ČR. V čase je také menší požadavek na to, aby prezident disponoval politickou zkušeností. Ti, kdo považují za nejlepšího bývalého prezidenta Miloše Zemana, jsou naopak výrazněji pro vlastence, který hájí zájmy běžných lidí,“ uvedl Jan Burianec z agentury STEM/MARK.

Pavel si mírně polepšil

Součástí průzkumu bylo i hodnocení současného prezidenta, při známkování jako ve škole obdržel známku 2,8. Od posledního průzkumu z prosince 2023, kdy obdržel trojku, si mírně polepšil. Pavel je lépe hodnocen za způsob vystupování na veřejnosti - lidé oceňují především pravidelné výjezdy do regionů či reprezentaci a obhajobu českých zájmů v zahraničí. Lepší známku zaznamenal současný prezident i za využívání prezidentských pravomocí, což může podle agentury souviset s jeho poměrně svižným zorientováním ve funkci/agendě prezidenta ČR, kdy jako nepolitik nedisponoval předchozí politickou zkušeností jako například jeho předchůdci. „O něco hůře je současný prezident hodnocen v neuspokojivém zájmu o konkrétní problémy občanů či řešení sporů na české politické scéně,“ podotkli autoři průzkumu.

Celkově pozitivnější hodnocení zaznamenal Pavel u lidí mladších 30 let, vysokoškolsky vzdělaných a z Prahy. Podporují ho častěji také ti, kteří vnímají prezidentský úřad jako důležitý a přejí si, aby pravomoci prezidenta posílily. Lepší hodnocení si vysloužil také od podporovatelů aktuálních vládních stran a Pirátů.

Průzkum se uskutečnil od 14. května do 1. června, zúčastnilo se ho 1013 respondentů starších 18 let.

