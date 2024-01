Kde si už sjednáte DIP a kdy ho budou mít i další velké banky

Dlouhodobý investiční produkt, takzvaný DIP, se už pomalu začíná objevovat v nabídce tuzemských bank a investičních společností. Platí od 1. ledna 2024 a nyní se u ČNB zaregistrovalo už 15 jeho poskytovatelů. Zatím je mezi nimi ale jen jedna ze tří velkých bank, a to ČSOB. Pojďme si tedy shrnout, kde si DIP už nyní můžete pořídit a kdy s tím přijdou i další velké banky.

S 1. lednem 2024 začala platit nová pravidla pro zvýhodněné spoření a investice na stáří. Jde o novinku - Dlouhodobý investiční produkt (DIP), který ale v reálu produktem vlastně ani není. Ve skutečnosti jde o nastavení investičních a spořicích produktů do režimu daňově zvýhodněné tvorby rezervy na stáří tak, aby se lidé nebáli více investovat a získali za to státní podporu v podobě úspor na daních.

Velké banky kolem DIP opatrně našlapují

Podle aktuálního přehledu České národní banky (ČNB) k 12. lednu 2024 je mezi poskytovateli DIP nyní zaregistrováno celkem 15 subjektů, z toho dva jsou ze zahraničí, konkrétně ze Slovenska. Z velkých bankovních domů je na tomto seznamu zatím ale jen ČSOB. Z dalších bank je registrována jen Raiffeisenbank, která DIP už sama aktivně nabízí a klientům posílá i přehledné edukační emaily. Další velké banky se na DIP teprve chystají.

Česká spořitelna slibuje, že DIP spustí ještě v lednu. „Klientům umožníme tvořit finanční rezervu na stáří pomocí DIPu už od 26. ledna 2024. Chystáme ho nabízet nejen na pobočkách, ale klienti najdou možnost si ho zřídit i v digitálním bankovnictví,“ říká mluvčí banky Filip Hrubý a upřesňuje, že klienti budou moci nejprve takto investovat jen v korunách, investice v cizích měnách budou k dispozici až později.

Další z velké trojice, Komerční banka, pak směřuje spuštění DIPu během prvního čtvrtletí. „DIP je primárně daňový režim produktů, ne nutně nový produkt. V březnu a dubnu budeme spouštět tento režim pro podílové fondy, protože očekáváme, že to bude hlavní produkt v tomto režimu. V létě potom bude možné pod tento režim zařadit i další produkty jako jsou například strukturované produkty, akcie, dluhopisy,“ popisuje ředitel strategie skupiny Komerční banky Michal Vytiska. Služba ale bude podle něj dostupná pro klienty KB už jen v novém typu internetového bankovnictví.

Registrace k DIP více láká investiční společnosti

Mezi patnáckou registrovaných institucí je vedle zmiňovaných dvou bankovních domů například Conseq Investment Management, Cyrrus, Fondee, Investika, Patria Finance nebo WOOD Retail Investments či Prosperita. „To, že má ale někdo registraci jako poskytovatel DIP u ČNB ještě neznamená, že už to aktivně používá. Reálně to dosud spustila jen Raiffeisenbank a on-line investiční platforma Portu ze skupiny WOOD & Co,“ upozorňuje obchodní ředitel Partners Financial Services Jan Brejl a doplňuje, že se plánují k DIP také letos připojit.

Nejen podle oslovených bankovních domů, ale i podle expertů se tak dá nyní očekávat, že do konce března se na seznamu poskytovatelů DIP u ČNB objeví řada dalších institucí.

Co se povedlo a co ne

Většina odborníků hodnotí schválenou verzi zákona týkajícího se DIPu a jeho uvedení na zdejší trh docela pozitivně. Předpokládají však, že se některé věci ohledně DIP budou ještě ale muset upřesňovat. „Finální znění legislativní úpravy DIP vypadá velmi dobře. V Poslanecké sněmovně bylo doplněno i několik hodně užitečných úprav, mým favoritem je povinná registrace poskytovatele DIP u ČNB. Je zároveň škoda, že vypadl takzvaný portfoliový přístup k investicím, ale věřím, že v nějaké příští verzi úprav se opětovně objeví,“ shrnuje výkonná ředitelka Asociace pro rozvoj kapitálového trhu (AKAT) Jana Brodani.

Poslední změny DIP se ale formulovaly až těsně před přijetím, proto všichni poskytovatelé měli podle ní relativně málo času na implementaci. Aktuálně tak nyní probíhá diskuse ohledně vyjasnění otázek, které zákon k DIP zcela nespecifikuje. Už nyní si ale zájemce může koupit do DIP veřejně obchodované akcie, investiční fondy, nebo si může peníze spořit na účtu a rozhodnout se někdy později, do čeho je zainvestuje. Daňová uplatnitelnost je nicméně nastavena ročně, a nikoliv měsíčně, a tak mají zájemci o využití režimu DIP čas až do konce roku.

Podle šéfky AKAT DIP nicméně běží standardně, a na trhu se zatím neobjevují žádné excesy. „DIP je pod drobnohledem regulátorů, investorů i poskytovatelů, proto věřím, že jakýkoliv problém by nastal, okamžitě jej všichni uvidí a začne se řešit,“ dodává Brodani s tím, že sama si DIP ještě neaktivovala a zatím si svou investiční strategii v tomto daňově zvýhodněném režimu ještě promýšlí.

Základní fakta o DIP

„DIP skutečně není produkt, ale příznak, který přiřazujete k různým finančním produktům podle rámcové smlouvy. Ty, které budou takto označené, budou daňově zvýhodněné a to, kolik si do nich budete investovat či spořit se bude sčítat,“ vysvětluje Brejl. Celkem si budete moci ze základu daně odečíst až 48 tisíc korun za rok, tedy za jedno zdaňovací období a úspora na daních bude představovat až 7200 korun. Daňové zvýhodnění získáte i s příspěvky od zaměstnavatele podobně jako tomu je v případě klasických produktů typu životního nebo penzijního připojištění. Zvýhodnění bude platit i pro zaměstnavatele a to do 50 tisíc korun za rok, které si bude moci dát do nákladů.

Daňové zvýhodnění díky DIP získají ale jen ti, kdo budou spořit minimálně deset let (přesněji 120 měsíců) a současně jim bude v době ukončení alespoň 60 let. Při porušení těchto podmínek vznikne dotyčnému povinnost dodanit do té doby získané daňové zvýhodnění.

DIP budou podle zákona moci poskytovat jedině v Česku regulované finanční instituce, tedy ty, které vám mohou vystavit potvrzení o zapojení do režimu DIP. Konkrétně se to týká tedy pouze bank, spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, investičních společností a samosprávných investičních fondů.

V průběhu schvalovacího procesu zákona k DIP probíhaly mezi odbornou i laickou veřejností i bouřlivé diskuse o tom, jaké produkty do tohoto daňově zvýhodněného režimu ještě zařadit a které už ne. Jednou z velice aktivních skupin v tomto ohledu byli například obchodníci s drahými kovy. Ve finální verzi zákona se ale mezi produkty, které jsou podporované v režimu DIP, investice do zlata neobjevily.

