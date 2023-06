Mělo by být zlato podporované jako spoření na penzi? Odborníci jsou proti

V souvislosti s vládou schválenou podporou spoření a investic na penzi se začínají ozývat různé zájmové skupiny s prosazením podpory v jejich vlastním zájmu. Jednou z nich jsou také obchodníci s drahými kovy. Chtějí, aby se zlato stalo běžnou součástí důchodového spoření a odkazují se na praxi v USA. Všichni oslovení odborníci s tím ovšem nesouhlasí a uvádějí sérii důvodů, proč by zlato nemělo být takto podporováno.

Reklama

V krizových dobách se řada lidí upíná ke zlatu téměř jako ke své spáse. Domnívají se, že si jeho nákupem dobře ochrání vlastní či rodinné úspory. To už ale podle expertů dávno není pravdou. „Myšlenka, že zlato je uchovatelem hodnoty byla už nejen ekonomickou teorií, ale i praxí dávno překonána a zlato je tak už pouze okrajové investiční aktivum. Samotná cena zlata má navíc s inflací opět jen málo společného a s tou českou už vůbec nic,“ zdůrazňuje Martin Mašát, ekonom finanční skupiny Partners.

Nejhorší investice?!

Zlato je totiž klasická komodita, jejíž cena se vyvíjí dle poptávky a nabídky. Do portfolií klientů včetně dlouhodobých horizontů, kam patří investice na penzi, se tak podle Mašáta hodí pouze marginální částí jako diverzifikační instrument, protože jeho cena není významně korelována s cenou akcií či výnosem dluhopisů. Současně i výnosový profil zlata je podle něj naprosto tragický. „Díky absenci jakéhokoliv výnosu-úroku-dividendy zůstává případný výnos z držby zlata pouze a jen na spekulaci o budoucím růstu ceny. Proti držení zlata navíc hovoří dodatečné náklady na ověřování kvality a pravosti, skladování a obchodní poplatky,“ konstatuje Mašát a dodává, že ve výsledku tak zlato patří mezi nejhorší investice a když k tomu přidáme kolísání/volatilitu ceny na úrovni cen akcií a nízkou likviditu, není podle něj důvod, aby zlato bylo ve větší míře zastoupeno v úsporách na penzi.

Nový produkt spoření na stáří má ambici naučit Čechy aktivně investovat Money Dlouhodobý investiční produkt (DIP) se teprve ve vládních kuloárech finišuje a jeho parametry se vyjasní při schvalování až v průběhu nadcházejících týdnů či měsíců. Už teď je ale zřejmé, že formulace a využívání DIP vnese lepší světlo i větší spravedlnost do investic, které mají Čechy zajišťovat na stáří. Vláda by se měla novelou zabývat na svém zasedání nejspíš 18. června a má v plánu její schválení tak, aby mohla začít platit od 1. ledna 2024. Banky i finanční poradci finální podobu DIP už proto netrpělivě vyhlíží. Věra Tůmová Přečíst článek

V investicích na stáří i obrazy a domy? To asi ne…

Podle Václava Podzimka z investičního fondu Alethes má sice zlato, jako vůbec nejstarší investiční aktivum, v diverzifikovaném portfoliu své místo, ale to se rozhodně netýká investic na penzi. „Koncepce státem podporovaného spoření na důchod je z dobrých důvodů postavena na využití finančních instrumentů, nikoli reálných aktiv. A pokud bychom akceptovali fyzické zlato jako podporovaný investiční instrument, logicky bychom měli zvážit i další investiční kovy, případně nemovitosti, či umělecké předměty, což by celý systém zásadním způsobem zkomplikovalo,“ upozorňuje Podzimek a ještě zdůrazňuje, že je i proto zásadně proti tomu, aby součástí státem podporovaného investování na důchod bylo i fyzické zlato.

Prodejci zlata tvrdí opak

V zahraničí jsou ale přitom investice do fyzického zlata v rámci důchodového spoření podle Martina Tomka ze společnosti Auringo.cz, která se specializuje na prodej drahých kovů, prý naprosto běžné. Tomek poukazuje například na to, že v USA existuje takzvaná IRA (Individual Retirement Account), což je speciální typ účtu, který umožňuje zjednodušeně řečeno „investovat na důchod“ prostřednictvím akcií, dluhopisů či právě fyzického zlata. „Velmi usilujeme o to, aby se rovněž zlato stalo nedílnou součástí investování na důchod. V tomto smyslu se jménem asociace obchodníků s investičními kovy ČSAIKN, se kterou v této věci úzce spolupracujeme, chceme obrátit na příslušné orgány, které v této věci rozhodují,“ říká Tomek a připomíná, že lze nicméně investovat pouze do zlata, které splňuje určité prvky jako maximální ryzost, aby bylo uznatelné (tzv. IRA Acceptable) pro účely investic v rámci tohoto „důchodového účtu“. I tak ale pevně věří, že se i u nás povede prosadit fyzické investiční zlato jako legitimní složku důchodového spoření.

Zlato dlouhodobý výnos asi nepřinese

Investice do zlata jako fyzické komodity ale nejsou regulovaným investičním nástrojem a podle šéfky Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Jany Brodani proto investoři do zlata nepožívají ochrany komplexní regulace a nemají ani výhodu dohledu autority, jakou je Česká národní banka (ČNB). „Nový investiční nástroj, který vláda v červnu schválila v novele zákona ke spoření na stáří, takzvaný Dlouhodobý investiční produkt (DIP) by měl naopak, právě s ohledem na důležitost penzijního zajištění, poskytovat maximální míru ochrany investorů, proto se neumožňuje přímá investice do neregulovaných instrumentů,“ vysvětluje Brodani.

„Obzvláště u dlouhodobých cílů s horizontem několika desítek let dává smysl investovat s dynamičtější strategií, protože za dlouhou dobu znamená každé procento navíc velký rozdíl v cílové částce. Pokud zvolíte například k zabezpečení na důchod investici do zlata, nebo drahých kovů, tak se můžete připravit o velmi zajímavý výnos, který by vám za takto dlouhou dobu mohl vygenerovat akciový nebo smíšený podílový fond,“ uzavírá investiční analytik Tadeáš Chmelíček z Broker Consulting.

Češi si na důchod spoří, ale málo. Investování se bojí, raději spoléhají na štěstěnu a sází Money Sedm z deseti Čechů si spoří na penzi a více než polovina populace si odkládá peníze na důchod pravidelně. To je pozitivní. Částky, které si ale lidé odkládají na stáří nejsou nijak závratné a část lidí si nespoří dokonce vůbec. A ti, co si šetří, peníze dávají hlavně na produkty s nízkým či žádným zhodnocením a do investování se příliš nehrnou. Obava většiny z nich, že jim klesne v penzi životní úroveň a budou se muset více uskrovnit, tak může být více než oprávněná, pokud s tím nezačnou rychle něco dělat, jak apelují odborníci. Věra Tůmová Přečíst článek

Nová zbraň proti nízkým důchodům. Vláda umožnila zvýšit penzi dlouhodobým investováním Politika Podpora penzijního spoření má nové parametry. Na svém středečním zasedání je schválila vláda premiéra Petra Fialy. Pokud novela projde úspěšně celým legislativním procesem, změny by měly začít platit od 1. ledna 2024. Novela přináší například změnu výše státního příspěvku, mění minimální délku povinného spoření z pěti na deset let a zavádí nový produkt, takzvaný dlouhodobý investiční produkt (DIP), který umožní lidem další varianty zhodnocování uspořených peněz. Věra Tůmová Přečíst článek