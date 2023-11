Jana Brodani: Dlouhodobý investiční produkt je šancí pro důstojnější stáří

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) míří ve sněmovně do třetího čtení. Stejně jako doplňkové penzijní spoření bude součástí daňově zvýhodněného třetího důchodového pilíře. Jeho účelem bude motivovat lidi, aby si ve větší míře sami zajistili peníze na stáří a nespoléhali se jen na státní důchod. „Jedná o vcelku malou legislativní změnu, která ovšem přinese větší šanci na důstojné stáří,“ uvádí v komentáři k DIP Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT ČR.

Na potřebě zatraktivnění třetího pilíře se shoduje celý finanční trh. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že tento typ penzijního produktu je naprosto běžný ve všech okolních zemích i v investičně rozvinutých zemích. A i když penzijní fondy jako jediné budou mít státní příspěvek, je potřeba třetí pilíř zatraktivnit i pro mladší a střední generaci. DIP toto přináší.

Dlouhodobý investiční produkt se diskutuje již posledních osm let. Je vítané, že se poslanci na něj dívají čerstvým pohledem. Obzvláště omezení produktů, do kterých lze prostřednictvím DIP investovat, posune tento produkt více do té nejpřísněji regulované části kapitálového trhu. DIP přinese investorům řadu nových možností, jak se zajistit na stáří, a to prostřednictvím mnohem širších možností investic, jako jsou akcie a dluhopisy obchodované na burze, investiční fondy a depozita.

Šance na důstojné stáří

Poskytovat DIP můžou jenom regulovaní poskytovatelé. V průběhu diskuzí se objevily i některé výhrady vůči poskytovatelům, obzvláště co se týče zahraničních obchodníků, kteří však dle české právní úpravy mají povinnost mít pobočku v České republice, proto musejí dodržovat pravidla pro nabízení investičních služeb, která jsou platná pro všechny licencované subjekty, a jako takové i dohlížené Českou národní bankou.

Velmi dobrým návrhem je i povinná registrace poskytovatele DIP u ČNB. Poskytovatelem DIP může být jenom licencovaný subjekt, ale takováto dodatečná registrace poskytne lepší přehled jak pro orgány veřejné správy, tak i pro investory, kteří si budou moct jednodušeji získat informace o poskytovatelích DIP a vybrat mezi nimi. DIP není unifikovaný produkt, investoři si i mohou uzavřít smlouvy s více poskytovateli a mít tak více DIPů (avšak uplatnit v daňovém přiznání si lze příspěvky pouze do výše 48 tisíc ročně).

Demografická situace se vůbec nevyvíjí pozitivně. Nelze očekávat, že státní penze z prvního pilíře bude dostatečná pro zajištění důstojného života, a tak DIP představuje novou možnost pro všechny, kdo mají možnost a vůli si na penzi spořit, si lépe vybrat produkty, jejichž prostřednictvím tak budou činit.

Státní příspěvek však bude i nadále možné čerpat pouze v případě investic do penzijních fondů. Nabízet DIP bude téměř každá bankovní i nebankovní licencovaná společnost zabývající se investicemi, což přinese značnou konkurenci do třetího pilíře, ze které budou profitovat klienti.

DIP je nyní v rukou Poslanecké sněmovny, a následně Senátu ČR.

Pojištění dlouhodobé péče

I podle toho se bude odvíjet jeho účinnost, která by však měla nastat ideálně již příští rok. I když se jedná o vcelku malou legislativní změnu, přinese zatraktivnění třetího dobrovolného penzijního pilíře a větší šanci na důstojné stáří. V rámci tohoto zákona se navrhuje také další produkt pojišťovacího typu - tzv. pojištění dlouhodobé péče, který ještě více rozšíří možnosti třetího pilíře o pojištění těžkých forem invalidity, a zavedení tzv. zaměstnaneckých akcií, které motivují zaměstnance obzvláště ve startupech a mohou zatraktivnit vznik nových a inovativních společností v České republice.

Oproti původnímu návrhu doznal zákon upravující DIP několik změn. Jedním z bodů je omezení investičních nástrojů, do nichž budou lidé moci vkládat peníze. Vypadly firemní dluhopisy a jiné cenné papíry, které nejsou obchodované na regulovaných trzích. Další změnou je nemožnost uplatnit portfoliový přístup. Původně byla v rámci DIP navrhována možnost neuplatňovat tříletý časový test při prodeji cenných papírů. Zdanění v rámci DIP bude probíhat na základě obecných pravidel zdanění investic – uplatní se obecná pravidla zdanění úroků, dividend a časového testu pro prodej cenných papírů.