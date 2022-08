Kratší otevírací doba, méně osvětlení i vytápění, vypnuté neony či fontány. Co chystá Evropa na tvrdou zimu?

Snižování teplot vytápění veřejných i kancelářských prostor, omezení veřejného osvětlení i neonových reklam a výloh, zkrácení otevírací doby obchodů či provozu fontán a vodotrysků i snižování stavu zaměstnanců. Evropské vlády, samosprávy, instituce a firmy hledají nejrůznější způsoby, jak snížit v následujících měsících spotřebu energií a přežít nadcházející zimu, která bude kvůli neustálému omezování dodávek plynu a ropy z Ruska jedna z nejtvrdších. Co vše se v Evropě včetně Česka chystá? Podívejte se na přehled.

Členské země Evropské unie na začátku srpna formálně potvrdily nařízení o dobrovolném snížení poptávky po zemním plynu pro letošní zimu o 15 procent. Nařízení mimo jiné počítá se snížením teploty ve veřejných budovách na 19 stupňů Celsia a v domácnostech se snížením o jeden stupeň Celsia . Od nařízení se nyní odvíjejí opatření národních vlád i samospráv.

Nařízení mimo jiné počítá se snížením teploty ve veřejných budovách na . Od nařízení se nyní odvíjejí opatření národních vlád i samospráv. Španělská vláda hned poté rozhodla šetřit na vytápění veřejných prostor, kde stejně jako v obchodech, kinech, na nádražích či ve společných prostorách hotelů bude povoleno vytápět maximálně na 19 stupňů. V létě klimatizaci nebude možné nastavit na méně než 27 stupňů. Provozovatelé obchodů také budou muset zaručit, že dveře u klimatizovaných či vytápěných prostorů budou zavřené. Bude platit povinnost vypnout po desáté večer osvětlení výkladních skříní a veřejných budov, které nejsou přes noc v provozu. Za nedodržování opatření, které má platit do konce října příštího roku a netýká se domácností, nemocnic či škol, bude podle španělských médií možné podle jiného zákona vyměřit vysoké pokuty. Za menší porušení až 60 tisic eur (1,5 milionu korun) a za velmi vážná od šesti do 100 milionů eur (až 2,5 miliardy korun).

Stejné letní i zimní teplotní limity jako ve Španělsku platí také v Řecku , v Itálii se smí chladit až na 25 stupňů. Všechny tři jihoevropské země se snaží motivovat k šetření energiemi finančními pobídkami.

, Všechny tři jihoevropské země se snaží motivovat k šetření energiemi finančními pobídkami. Britská vláda již na konci července nařídila ministerstvu životního prostředí, potravin a záležitostí venkova, aby dočasně zmírnilo podmínky provozu uhelných elektráren v Anglii. Opatření bude platit od 1. října do 31. března. Downing Street také v srpnu začal zvažovat, že pokud by v lednu přišly mrazy a zároveň by v zemi panoval nedostatek elektrické energie, zavedla by vláda organizované odstávky plynu pro průmyslové podniky, a patrně i pro domácnosti , uvedla agentura Bloomberg.

již na konci července nařídila ministerstvu životního prostředí, potravin a záležitostí venkova, aby dočasně v Anglii. Opatření bude platit od 1. října do 31. března. Downing Street také v srpnu začal zvažovat, že pokud by v lednu přišly mrazy a zároveň by v zemi panoval nedostatek elektrické energie, zavedla by vláda , uvedla agentura Bloomberg. Veřejné budovy s výjimkou nemocnic a sociálních zařízení budou kvůli energetickým úsporám vytápěny v Německu nejvýše na 19 stupňů Celsia . V rozhovoru s listem Süddeutsche Zeitung to 12. srpna řekl ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck. Noční osvětlení vypnuly berlínský prezidentský palác i tamní katedrála (na hlavním snímku). Podobné opatření chystá i české ministerstvo průmyslu a obchodu , které v případě nedostatku paliva v teplárnách navrhuje vytápět pouze na 18 stupňů .

. V rozhovoru s listem Süddeutsche Zeitung to 12. srpna řekl ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck. Noční osvětlení vypnuly (na hlavním snímku). Podobné opatření chystá i , které v případě nedostatku paliva v teplárnách navrhuje vytápět pouze . Německo také zvažuje, zda má smysl ponechat své tři poslední jaderné elektrárny ještě v provozu, prohlásil 11. srpna kancléř Olaf Scholz. Německo původně plánovalo odstavit reaktory na konci letošního roku, čímž by země definitivně zastavila výrobu energie z jádra. Kvůli energetické krizi vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu ale řada politiků včetně těch vládních požaduje pozdější odchod od nukleární energetiky.

Francouzská vláda chce letošní zimu a možný nedostatek energií přečkat díky důrazu na střídmost všech Francouzů, ale nevylučuje ani nařízení na omezení spotřeby pro firmy i státní správu. Například už v srpnu zakázala obchodům s klimatizací, aby nechávaly otevřené vstupní dveře. V nočních hodinách také nesmějí v ulicích zářit světelné reklamy. Vládní cíl je snížit do dvou let spotřebu energií o deset procent.

Vládní cíl je snížit do dvou let spotřebu energií o deset procent. Andorská vláda poslala 11. srpna státním zaměstnancům oběžník, v němž jim připomíná řadu opatření na úsporu energie, která je třeba přijmout na pracovišti. V létě by se mělo klimatizovat na 24 stupňů a více, v zimě topit maximálně na 21 stupňů Celsia. Úředníci mají vypínat osvětlení a klimatizaci v místnostech, kde nikdo zrovna není, vypínat přes noc počítače a tisknout pouze nezbytné dokumenty. Vláda dodala i radu ohledně dopravy, do práce mají zaměstnanci jezdit veřejnou dopravou a místo ježdění výtahem chodit po schodech, shrnul andorská opatření server France 3.

Firmy:

Některé evropské maloobchodní řetězce kvůli rostoucím cenám energií méně svítí a na zimu zvažují zkrátit otevírací dobu .

. Rakouská pobočka nadnárodního maloobchodního řetězce SPAR Group zkracuje dobu osvětlení reklam na výlohách i před svými více než 1500 prodejnami po celé zemi . Tento krok řetězci sníží spotřebu energie o jeden milion kilowatthodin (kWh) ročně, uvedla firma.

. Tento krok řetězci sníží spotřebu energie o jeden milion kilowatthodin (kWh) ročně, uvedla firma. Šéf maloobchodní společnosti Leclerc v červenci varoval, že tento největší francouzský maloobchodní prodejce potravin by mohl zkrátit otevírací dobu svých prodejen , aby se vypořádal s nedostatkem energie.

v červenci varoval, že tento největší francouzský maloobchodní prodejce potravin by , aby se vypořádal s nedostatkem energie. Belgický maloobchodní řetězec Colruyt již vypnul všechny osvětlené nápisy.

„Mezi konkrétní opatření můžeme uvést změny v režimu osvětlení, například utlumení nočního svícení, snížení spotřeby za chlazení v letních dnech či personální optimalizace ," řekl vedoucí správy obchodních center v realitně-poradenské společnosti CBRE Pavel Urban.

," řekl vedoucí správy obchodních center v realitně-poradenské společnosti Pavel Urban. Skupina Unibail-Rodamco-Westfield, pod kterou v ČR patří pražská centra Westfield Chodov, Centrum Černý Most a Metropole Zličín, v rámci úsporných řešení nově upravila provozní doby technologií včetně vodních prvků. „Změnu doznalo také osvětlení parkovišť, fasád a reklamních log v nočních hodinách," uvedla za skupinu provozní ředitelka Karolína Šustrová. Brzy je podle ní v plánu instalace fotovoltaických elektráren na střechách Westfield Chodov a Centra Černý Most.

Regiony, města a menší obce:

Pařížské obchody , které používají klimatizaci nebo vytápění, musí od konce července povinně zavírat vstupní dveře. Pokud tak neučiní, hrozí jim podle nově schválené městské vyhlášky pokuta 150 eur (3680 korun). Radnice se tímto krokem snaží motivovat obchody ke snižování spotřeby energie, napsal deník Le Monde.

, které používají klimatizaci nebo vytápění, musí od konce července povinně zavírat vstupní dveře. Pokud tak neučiní, hrozí jim podle nově schválené městské vyhlášky pokuta 150 eur (3680 korun). Radnice se tímto krokem snaží motivovat obchody ke snižování spotřeby energie, napsal deník Le Monde. Stejný zákaz o týden dříve zavedl Bourg-en-Bresse , který se považuje za první město, které tento krok učinilo. Poté tak ve středu stejně rozhodl Lyon , o dva dny později Besançon . Výjimku ze zákazu mají bary a restaurace, kde je kvůli vysokému počtu roznášených nápojů neustálý pohyb personálu a zavírání by nemělo smysl.

, který se považuje za první město, které tento krok učinilo. Poté tak ve středu stejně rozhodl , o dva dny později . Výjimku ze zákazu mají bary a restaurace, kde je kvůli vysokému počtu roznášených nápojů neustálý pohyb personálu a zavírání by nemělo smysl. Německé město Hannover hodlá na podzim a v zimě vypnout teplou vodu ve veřejných budovách včetně toalet nebo omezit vytápění kanceláří. Teplou vodu tak budou muset oželet například návštěvníci městských sportovišť a bazénů, napsala stanice Deutsche Welle. Radnice omezí také noční osvětlení veřejných budov a památek a zastaví chod veřejných kašen. Kanceláře radničních organizací budou vytápěny na maximálně 20 stupňů, technické prostory ale pouze na deset či 15 stupňů. S teplotou 15 stupňů budou muset počítat také návštěvníci krytých sportovišť. Ve školách se omezí vytápění během prázdnin, zatímco v muzeích a galeriích chce radnice snížit vytápění na minimální možnou teplotu, aby nehrozilo poškození uměleckých děl. Opatření budou platit od října do konce března v hlavní topné sezóně. K obdobnému kroku již přistoupil i Berlín.

Středočeský krajský úřad 3. srpna rozhodl, že vymění zdroj topení za úspornější a chystá další opatření. Jde například o výměnu osvětlení v kancelářích úřadu, zateplení stropů nebo zavedení systému, který umožní nastavení teploty v jednotlivých místnostech.

3. srpna rozhodl, že a chystá další opatření. Jde například o nebo zavedení systému, který umožní nastavení teploty v jednotlivých místnostech. Jihlavský magistrát chce úsporami ve svých budovách ušetřit 25 až 30 procent energie. Začal s modernizací kotelen, výměnou kotlů, doplňováním termoregulačních hlavic na radiátory nebo výměnou svítidel.

chce úsporami ve svých budovách ušetřit 25 až 30 procent energie. Začal s modernizací kotelen, výměnou kotlů, doplňováním termoregulačních hlavic na radiátory nebo výměnou svítidel. Ostrov na Karlovarsku postupně vyměňuje staré veřejné osvětlení za úspornější LED svítidla, plánuje i osazení městských objektů fotovoltaickými panely.