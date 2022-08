Británie má plán plynových úspor. V kritickém případě omezí dodávky podnikům i domácnostem

Britská vláda zvažuje, že pokud by v lednu přišly mrazy a zároveň by v zemi panoval nedostatek elektrické energie, zavedla by organizované odstávky plynu pro průmyslové podniky, a dokonce i domácnosti. V úterý o tom informovala agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené s krizovým scénářem.

Podle krizového plánu se může stát, že v důsledku propadu dovozu elektrické energie z Francie a Norska a mrazivého počasí by v lednu vláda musela na čtyři dny spustit nouzová opatření pro úsporu plynu.

Podle toho nejčernějšího scénáře by v Británii mohla chybět až šestina elektrické energie, která se s v zemi spotřebuje v nejnáročnějším období. Šlo by o krajní situaci, kdy by už byly uvedeny do provozu i záložní uhelné elektrárny. Pokud by klesl dovoz elektrické energie z Norska a Francie a přišly by mrazy, mohly by v lednu nastat čtyři dny, po které by vláda musela spustit nouzová opatření s cílem šetřit plyn.

„Nejde o scénář, jaký očekáváme,” uvedlo v prohlášení ministerstvo obchodu, energetiky a průmyslové strategie. „Domácnosti, firmy a průmyslové podniky si mohou být jisty, že dostanou elektřinu a plyn, jak potřebují,” píše se také v prohlášení.

Agentura Reuters připomíná, že tyto informace přicházejí nedlouho poté, co Bank of England varovala, že Británie je na cestě k dlouhé recesi. Další ránu hrdé Británii zasadila Saxo Bank, která zemi za politickou nestabilitu, narušení obchodu kvůli brexitu a probíhající energetickou krizi rovnou označila za rozvíjející se ekonomiku.

Spotřebitelské ceny v červnu meziročně stouply o 9,4 procenta a očekává se, že vzhledem ke zdražování energií bude inflace zrychlovat. Politické řešení současných ekonomických problémů přitom brzdí vybírání nového premiéra, jehož jméno má být známé 5. září.

Stanislav Šulc: Po Johnsonovi zůstane spálená země. Jako po každém populistovi Názory Vláda Borise Johnsona se sesypala během pouhých několika dní. Jeho permanentní populismus dokonal v Británii dílo zkázy, které odstartovalo Brexitem. Co bude dál a kdy se z toho Británie vzpamatuje, neví nikdo. Jak důsledně populismus likviduje kdysi významnou zemi, však Johnsonova vláda ukázala dokonale. Tady jsou hlavní faktory, které se mohou opakovat třeba i v České republice. Stanislav Šulc Přečíst článek

Zatímco vlády evropských zemí vymýšlejí strategie, jak ušetřit plyn a zvětšit kapacitu zásobníků, soupeřící tábory vedené ministryní zahraničí Liz Trussovou a bývalým šéfem resortu financí Rishim Sunakem se dohadují o řešení vhodném pro Británii. Dobročinné organizace, podnikatelské skupiny i politici vyzývají Trussovou a Sunaka, aby přišli s plánem, jak pomoci obyvatelům Británie vypořádat se účty za energie, které podle předpovědí mohou v říjnu vzrůst o 82 procent.