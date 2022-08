Ekonom Sobíšek: České rodiny v zimě neumrznou. Ale recesí si projdeme, o tom není pochyb

Fakt, že ČNB nezvýšila sazby, je podle Pavla Sobíška, hlavního ekonoma Unicredit Bank, v pořádku. Sazby jsou již tak dost vysoké, je dobré si nechat čas a zhodnotit, jak se výše sazeb promítne do ekonomiky, míní Sobíšek. Není podle něj vyloučené, že k nějakému zvýšení sazeb na podzim ještě dojde. Česká ekonomika se podle něj recesi přesto asi nevyhne. Je prý otázkou, jak bude hluboká, a jak dlouhá.

Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na svém prvním zasedání po personální obměně na sedmi procentech. Bylo to podle vás správné rozhodnutí?

Trh byl rozdělený mezi ty, kteří očekávali zvýšení sazeb o 25 bazických bodů, a ty, kteří očekávali, že sazby zůstanou beze změny. Česká národní banka samozřejmě mohla uspokojit jenom jednu polovinu očekávání. Nicméně i ti, kteří připouštěli malé zvýšení sazeb, očekávali, že k němu tentokrát nemusí dojít. Sazby nepřekvapily.

Je to v důsledku vývoje ekonomiky, nebo kvůli novému složení bankovní rady, kde takzvané „holubice“, odpůrci zvyšování sazeb, získali dominanci nad „jestřáby“?

Myslím, že návrh měnové sekce, na základě kterého vedení ČNB rozhodovalo, nemohl být úplně opačný. Už při minulých jednáních byly určité náznaky, že zvyšování sazeb buď zpomalí, nebo se na nějakou dobu zastaví. A to se stalo.

Je to správný přístup v době, kdy se čeká, že inflace poroste třeba až k hranici dvaceti procent meziročně?

Považuji za správný přístup, že se Česká národní banka snaží cílit na inflaci, která bude za rok nebo rok a půl. To, že mezitím inflace možná ještě vystoupí o pár desetin procenta nebo jednotky procent, a dvacet procent osobně nečekám, je něco, co politika ČNB ovlivnit nemůže. Jelikož šly sazby v minulosti nahoru dost rychle, pravděpodobně došla ČNB k závěru, že je třeba nechat účinek těchto rozhodnutí trochu uležet a až potom se rozhodovat, jestli učinit ještě nějaké jemné doladění.

Někteří ekonomové přesto předvídají, že bude Česká národní banka donucena vývojem inflace na podzim ještě sazby zvyšovat…

Nevím, jestli je současných sedm procent reposazby vrcholem nebo není. To, že ČNB nyní sazby nezvýšila neznamená, že tak nemůže udělat třeba na zasedání koncem září. Tu šanci vidím padesát na padesát.

Zvyšování sazeb je kromě boje s inflací i bojem za silnější korunu. Má ČNB využívat pohyb sazeb, nebo intervenovat za silnější korunu pomocí svých devizových rezerv?

Česká národní banka se rozhodla ovlivňovat kurz koruny, na což měla v okamžiku prvního rozhodnutí dostatek devizových rezerv. Teď už není jednoduchá cesta zpátky. Nezbývá než nějakou dobu udržovat kurz koruny uměle devizovými operacemi ze strany České národní banky. Protože kdyby s nimi teď skončila, tak na to trhy okamžitě zareagují a budou ČNB testovat tím, že pošlou korunu na výrazně slabší úroveň. To by bylo nežádoucí. A nejen kvůli inflaci, ale obecně ohledně stability české ekonomiky. Možná můžeme spekulovat, jestli to, že se národní banka do těchto intervencí pustila, bylo správně. Zvolila odlišný postup třeba od Polské národní banky nebo Maďarské centrální banky, které nic podobného nedělají a nechaly kurz oslabit. Takto máme kurz na jednu stranu stabilní, ale na druhou stranu tím česká ekonomika vůči svým konkurentům trochu ztrácí.

Jste vy osobně v souladu s aktuálním postupem ČNB?

Obecně bych řekl, že ano. Jak z hlediska úrovně zvyšování úrokových sazeb, tak z hlediska toho, že po relativně rychlém zvyšování sazeb je správné dát si jistou pauzu. Kde nejsem úplně v souladu, je již zmíněná otázka měnových intervencí.

Jak se bude vyvíjet česká ekonomika v následujících měsících, v příštím roce. I s ohledem na zdražující energie…

Česká ekonomika si pravděpodobně projde recesí, o níž nevíme, jak hluboká bude. To závisí na mnoha okolnostech - včetně toho, jak bude studená zima. A jak se celé Evropě podaří zabezpečit dodávky plynu. Nemyslím si, že jsme v situaci, že by domácnosti mrzly ve svých bytech. Jde spíše o dostatek dodávek energií pro průmysl. Recese má jistý ozdravný účinek, myslím, že z recese může česká ekonomika vyjít silnější. Pokud něco nezvrzají politici.

Takže jste spíše optimista?

Ano, v tom smyslu, že každá recese má svůj konec. A ušetřit patnáct procent energie, jak bylo rozhodnuto, nebude pro Česko problém. Jak bude to ušetření bolestivé závisí na vyšší moci, tedy na počasí.

