Evropské státy omezují klimatizace. Zatím „jen“ podnikatelům

Země jako Španělsko, Řecko, Itálie či Francie zavedly pravidla pro využití klimatizací. V průběhu vlny veder to může být pro řadu podnikatelů velmi problematické.

Francie, Německo, Španělsko a řada dalších zemí již zavádějí energetická omezení pro podnikatele. Podle agentury Bloomberg v Evropě sílí snahy snížit energetickou závislost na ruském plynu a vlády největších ekonomik eurozóny přichystaly různá opatření ve veřejné sféře, ale také omezení v byznysu.

„Například španělská vláda premiéra Pedra Sancheze toto úterý zveřejnila několik opatření týkajících se mimo jiné i podnikatelů. Ti například ve svých provozech nebudou moci prostory ochlazovat na méně než 27 stupňů či naopak vytápět na více než 19 stupňů,“ připomíná Feargus O’Sullivan z Bloombergu.

„Vláda zároveň ruší osvětlení památek nebo zakazuje světlo ve výlohách zavřených obchodů po desáté večerní hodině. Tato pravidla zatím platí do listopadu příštího roku,“ dodal O’Sullivan. Podobná pravidla jako pro byznys pak platí také pro většinu institucí s výjimkou nemocnic.

Snížení spotřeby plynu o 15 procent

Španělská omezení přišla v přímé reakci na schválení závazku zemí Evropské unie, že sníží spotřebu zemního plynu o 15 procent.

Podobná opatření přijaly také Itálie či Řecko, které zavedly limit pro ochlazování všech provozů, nebo třeba Francie, kde hrozí pokuta 150 eur všem obchodníkům, kteří chtějí využívat klimatizaci a zároveň mají otevřené dveře.

Největší ekonomika eurozóny Německo zatím chce k úsporám zavázat veřejný sektor. Například Berlín snížil spotřebu energie o deset procent a zrušil noční osvícení památek.

