Inflační temno pokračuje, spotřebitelské ceny v červnu stouply nejvíce za 29 let

Inflace v červnu v Česku stoupla meziročně o 17,2 procenta, což bylo o 1,2 procentního bodu více než v květnu. Meziměsíčně inflace stoupla o 1,6 procenta. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle bydlení, hlavně cenami plynu a elektřiny, a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, uvedl Český statistický úřad. Meziroční nárůst inflace byl v červnu nejvyšší od prosince 1993. Zrychlila podvanácté za sebou.

Reklama

„Drtivá většina inflace jde na vrub válce na Ukrajině. Tento konflikt zvyšuje ceny energií, pohonných hmot i elektrické energie a ani vláda ani ČNB s tím nic zásadního nezmůže,“ uvedl hlavní ekonom skupiny Roklen Pavel Peterka. „Další zvýšení meziročního růstu cen zřejmě nikoho nepřekvapilo, protože takový vývoj byl v zásadě očekáván. I přesto, že je hodnota červnové inflace vyšší, než očekávala poslední prognóza ČNB, jde její vývoj očekávaným směrem,“ podotkl.

Zásadní vliv měl tradičně vývoj cen v oblasti nákladů na bydlení, kam spadají zdražující energie a v oddíle potravin. Meziměsíční růst cen naopak zpomalil. „To může značit, že největší vlna zdražování je již za námi. Hodnota meziměsíčního růstu cen 1,6 procenta je ale stále citelná a vysoká. Pokračující zdražování jistě pocítí české domácnosti i firmy. Vrchol meziroční inflace může být stále ale ještě relativně daleko,“ míní Peterka.

Čtvrtka másla přes šedesát korun. Na cenovém rekordu jsou téměř všechny základní potraviny Money Těžko by zákazník našel v Česku obchod, kde budou potraviny levnější než před rokem a v němž ceny základních potravin, jako jsou mléko, mouka, vejce či máslo, nedosáhly svých rekordů. A jsou to nárůsty o desítky procent – mouka oproti loňskému červenci podražila o 74 procent, vejce a chleba o 40 procent, vyplývá z dat Českého statistického úřadu. Potravináři přitom čekají další růst cen, záležet bude zejména na vývoji u energií a války na Ukrajině. Dušan Kütner Přečíst článek

„Oproti loňskému roku zdražuje téměř vše. Výrazný zářez do rodinných rozpočtů udělají především energie, protože plyn je už nyní dražší o téměř 58 procent a elektřina o skoro 32 procent,“ uvedl hlavní ekonom Creditas Petr Dufek.. „Navíc musíme počítat s tím, že zdražování elektřiny a plynu ještě není u konce, respektive že se do inflace ještě zcela nepropsalo. Proto lze počítat s tím, že inflace se i v následujících měsících dále zvýší,“ dodal.

V každém případě to bude podle Dufka znamenat další pokles reálné kupní síly obyvatelstva, který se projeví v omezování spotřeby domácností, a tedy i v dalším zpomalení ekonomiky.

Reklama

Další zdražování. Od září zvedne ceny energií i E.ON Zprávy z firem Od září zvedne ceny energií také společnost E.ON. Stálí zákazníci od září letošního roku zaplatí zhruba o 15 procent více z celkové ceny, kterou za elektřinu doteď platili. U plynu je nárůst o 50 procent z celkové ceny. Zdražení se nedotkne zákazníků s platnou fixovanou cenou. Energie zdražují také další dodavatelé, například ČEZ nebo PRE. Zlaťák Přečíst článek

Kromě potravin a energií včetně pohonných hmot mělo podle ekonoma UniCreditu Patrika Rožumberského vliv na celkovou výši inflace v červnu i sezónní zvýšení cen dovolených. „To bylo navíc mnohem citelnější, než bývá pro toto období obvyklé. U cen pohonných hmot se zase potvrdilo, že veškerý pozitivní efekt z titulu snížení spotřební daně zmizel ve světle nárůstu cen ropy,“ poznamenal.

O slovo se opět přihlásí ČNB

Meziroční inflace se opět vzdaluje nejenom cílové hodnotě ČNB, ale i její prognóze. Centrální banka tedy bude opět stát před rozhodnutím, zda nezvýšit svoji základní úrokovou sazbu už na srpnovém zasedání. „Vzhledem k tomu, že inflační tlaky nepolevují a meziroční inflace může brzy dosáhnout 19 procent, by bylo asi nasnadě. Už proto, že příliš jiných efektivních nástrojů v rukou nemá,“ podotkl.

Stanislav Šulc: Máte zlato? Před inflací ani dopady války vás rozhodně nechrání Názory Inflace pokračuje v růstu, a kromě devadesátých let, kdy ceny rostly rychleji kvůli transformaci, takový skok v cenách nikdo nepamatuje. Řada lidí se před inflací již několik měsíců snaží bránit například investicemi do zlata, to však často není k dostání, a tak sahají po stříbru. Data ukazují, že to je sázka na špatné koně, kterým pomáhá jen růst dolaru. Stanislav Šulc Přečíst článek

Bankovní rada České národní banky v červnu ke květnové inflaci uvedla, že považuje rizika vývoje odhadovaného v rámci květnové prognózy za výrazně proinflační, což ukazuje na další znatelné zpřísnění měnové politiky, tedy zvýšení úrokových sazeb. Rada proto 22. června zvýšila úrokové sazby o 1,25 procentního bodu. Základní úroková sazba tak stoupla na sedm procent. Důvodem byl vývoj inflace a rostoucí inflační očekávaní. Takto vysoko byla základní úroková sazba naposledy v roce 1999.

Vývoj inflace do června 2022:

zdroj: ČSÚ

Studená sprcha. Češi přestali utrácet, maloobchod se propadl o sedm procent Money Obavy z inflace, pokračující válka na Ukrajině a také vyšší loňská poptávka po rozvolnění uzávěr se negativně podepsaly na květnových útratách Čechů v maloobchodech. Nejvíce se propadly tržby prodejců oblečení. Naopak lékárny a drogerie o zákazníky nepřišly, vyplývá z aktuálních zveřejněných dat Českého statistického úřadu. ČTK Přečíst článek

Jaká je inflace v Evropě či USA? Padají rekordy staré desítky let Money S rapidně rostoucí inflací nebojuje jen Česko, ale i desítky zemí ve světě a v řadě zemí hlásí za květen a červen dvouciferné nárůsty a nejvyšší hodnoty za desítky let – v Česku je nejvyšší od roku 1993, na Slovensku od roku 2000, v Británii a USA od začátku osmdesátých let, v Německu od ropné krize na přelomu let 1973 a 1974. Turecká inflace dokonce v červnu dosáhla 24letého maxima ve výši 78 procent. Centrální banky proto zvedají základní úrokové sazby, což však často znamená snížení hospodářského růstu. Podívejte se na přehled míry inflace ve světě. Dušan Kütner, ČTK Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Měsíční splátka za panelákový byt? 45 tisíc, to je nová realita Názory Hypotéky v Česku prudce zdražují. Podle dnes zveřejněných údajů Fincentra Hypoindexu odpovídala průměrná úroková sazba počátkem července 6,24 procenta. Za poslední měsíc tak stoupla o další citelnou 0,53 procenta. Hypotéky jsou nejdražší od počátku milénia. Jsou dražší dokonce i než těsně před globální finanční krizí, jež vrcholila v letech 2008 a 2009. Ta tehdy následně způsobila pokles cen tuzemských nemovitostí. Lukáš Kovanda Přečíst článek