Čtvrtka másla přes šedesát korun. Na cenovém rekordu jsou téměř všechny základní potraviny

Těžko by zákazník našel v Česku obchod, kde budou potraviny levnější než před rokem a v němž ceny základních potravin, jako jsou mléko, mouka, vejce či máslo, nedosáhly svých rekordů. A jsou to nárůsty o desítky procent – mouka oproti loňskému červenci podražila o 74 procent, vejce a chleba o 40 procent, vyplývá z dat Českého statistického úřadu. Potravináři přitom čekají další růst cen, záležet bude zejména na vývoji u energií a války na Ukrajině.

Například cena za čtvrtku másla – do níž ČSÚ zahrnuje i slevové akce – překročila psychologickou hranici 60 korun. Loni byla o patnáct korun levnější. „Obávám se, že situace je stále stejná,“ říká mluvčí Potravinářské komory Helena Kavanová.

Zdražování je podle komory způsobeno stále se zvyšujícími cenami vstupů, jako jsou ceny vstupních surovin, ceny elektřiny a plynu, ceny pohonných hmot a dalších. „V dnešní době zdražuje téměř vše a potravináři musí promítnout svoje zvýšené náklady do cen potravin. Do této situace vstupuje i válka na Ukrajině a protože Rusko i Ukrajina jsou velkými vývozci zemědělských komodit, vznikla panika a vyšponovala ceny obilovin na dlouholetá maxima,“ dodává.

Co se týče zastavení růstu cen potravin, bude hodně záležet na cenách energií, tedy elektřiny a zejména plynu, jehož cena stále závratně stoupá. „Situaci by mohl uklidnit postoj vlády, která by kompenzovala potravinářům stále zvyšující se ceny energií a ceny potravin by se tak mohly stabilizovat. Hodně bude také záležet na letošní úrodě, pokud bude dobrá, ceny budou klesat,“ podotýká.

Vrchol inflace teprve přijde

Meziroční inflace podle dosud zatím posledních dostupných údajů ČSÚ dosáhla v květnu 16 procent, v dubnu to bylo 14,2 procenta. Nadále se zvyšovaly zejména ceny bydlení, potravin a pohonných hmot. Inflace tak zůstala nejvyšší od prosince 1993, kdy se ceny meziročně zvýšily o 18,2 procenta. Čísla za červen zveřejní statistický úřad 13. července.

Inflace by měla kulminovat na začátku třetího čtvrtletí kolem 17 procent a následně velmi pozvolna zpomalovat, uvedl již dříve analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. Pod dvoucifernou hranici ale podle něj letos neklesne.

Vysoká cena potravin v obchodech je podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy často způsobena spíše panikou než nedostatkem surovin. „Pokud chce stát lidem od zdražení potravin ulevit, ministerstvo zemědělství by mělo navrhnout snížení daně z přidané hodnoty na potraviny,“ uvedl již dříve ke květnové inflaci Prouza. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) chce téma znovu otevřít po skončení války na Ukrajině, reagoval mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

S rostoucími cenami energií a potravin a obecně s inflací, která dosahuje maxim za několik desítek let, se potýkají desítky zemí ve světě, z obdobných důvodů jako v Česku.

24. týden 2021 2. týden 7. týden 11. týden 15. týden 19. týden 24. týden meziroční nárůst v pct vepřová pečeně (1 kg) 138,37 147,93 127,51 140,66 150,88 162,52 162,49 +17,4 mléko polotučné (1 l) 19,68 20,82 21,43 20,98 21,34 21,72 23,32 +18,5 eidam (1 kg) 161,33 183,30 190,50 191,36 184,99 201,06 207,85 +28,8 jogurt bílý (150 g) 9,59 9,91 10,56 10,10 10,95 10,08 10,44 +8,9 vejce (10 ks) 29,43 35,86 35,01 35,97 37,69 39,82 41,26 +40,2 máslo (1 kg) 189,63 214,95 204,76 220,07 227,20 242,82 245,63 +29,5 mouka hladká (1 kg) 13,28 15,46 16,15 17,39 20,86 21,84 23,08 +73,8 chléb konzumní (1 kg) 25,59 30,34 30,71 31,14 34,84 35,15 35,68 +39,4 pečivo pšeničné bílé (1 kg) 46,12 54,89 55,66 56,43 60,84 61,62 62,10 +34,6 cukr krystal (1 kg) 15,27 18,59 19,02 19,72 19,17 20,55 20,24 +32,5

zdroj: ČSÚ

