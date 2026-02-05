Inflace spadla na devítileté minimum, maloobchod dál roste
Inflace v Česku na začátku roku výrazně zpomalila a dostala se na nejnižší úroveň za více než devět let. Spotřebitelské ceny v lednu meziročně vzrostly o 1,6 procenta, vyplývá z předběžného odhadu Český statistický úřad. Proti prosinci se ceny zvýšily o 0,9 procenta. Analytici takový vývoj očekávali, především v souvislosti s převedením plateb za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát.
Zpomalení inflace táhly především energie, jejichž ceny meziročně klesly o 7,9 procenta. Naopak služby zdražily o 4,7 procenta, zatímco ceny zboží meziročně klesly o 0,4 procenta. Potraviny a nealkoholické nápoje zdražily o 1,3 procenta, alkohol a tabák o téměř pět procent. Bez započtení energií by se inflace v lednu pohybovala na úrovni tří procent. Meziměsíčně ceny energií klesly téměř o čtyři procenta, zatímco potraviny zdražily o 2,7 procenta a alkohol a tabák o 4,7 procenta.
Maloobchodní tržby zaznamenaly meziroční růst
Zatímco inflace se dostala na několikaleté minimum, spotřebitelská poptávka zůstává relativně silná. Maloobchodní tržby bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel loni meziročně vzrostly o 3,5 procenta. Růst byl zaznamenán ve všech měsících roku, i když v závěru roku zpomalil. V prosinci činil meziroční růst 1,8 procenta, zatímco v listopadu dosahoval po revizi 4,5 procenta.
K prosincovému růstu tržeb přispěly všechny hlavní složky maloobchodu. Prodej pohonných hmot vzrostl meziročně o 3,9 procenta, nepotravinářské zboží o dvě procenta a potraviny o jedno procento. Výrazně rostly tržby ve specializovaných prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky a ve farmaceutických a zdravotnických prodejnách. Naopak pokles zaznamenaly obchody s elektronikou, oděvy, obuví, vybavením domácnosti či zbožím pro volný čas.
Dařilo se také internetovým a zásilkovým obchodům, jejichž tržby v prosinci meziročně vzrostly o 3,8 procenta. V nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží tržby vzrostly o 4,3 procenta, v obchodech s převahou potravin o 1,1 procenta. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel se v prosinci zvýšily o 2,6 procenta.
Za celý loňský rok nejvíce k růstu maloobchodu přispěly pohonné hmoty a internetový prodej. Tržby za pohonné hmoty vzrostly o 8,4 procenta, za nepotravinářské zboží o 4,4 procenta a za potraviny o 0,6 procenta. Prodeje a opravy motorových vozidel loni meziročně stouply o 2,6 procenta.
Vývoj tak ukazuje kombinaci velmi nízké inflace na začátku letošního roku a pokračujícího, byť zpomalujícího růstu spotřebitelské poptávky na konci roku loňského.
